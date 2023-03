Gönc VSE – Taktaharkány SE 2-1 (2-1)

Gönc, 60 néző. V.: Turnyánszki.

Gönc: Jósvai – Galajda, Csernyiczki (Nagy R.), Horváth M., Lehoczki, Molnár József, Tóth B. (Tahi), Kukta, Bodnár (Molnár János), Konkoly T., Konkoly K. Edző: Spisák Róbert.

Taktaharkány: Lechner – Radics (Borbély), Nagy V., Horváth Á., Balogh (Pap), Vadász (Demeter), Vadászi (Budai), Horváth G., Fábián (Bokor), Tóth L., Ötvös. Edző: Vojnár István.

G.: Lehoczki, Csernyiczki, ill, Balogh.

Jók: Jósvai, Horváth M., Molnár József, Lehoczki, ill. senki.

Spisák Róbert: – Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, akár le is zárhattuk volna a szünetre. A második félidőben megváltozott a játék képe, az ellenfelünk több lehetőséget is kidolgozott, de ismét dicséret illeti a csapatot, most a lelkes védekezésért.

Vojnár István: – Az első félidő 30. percéig szinte a pályán sem voltunk, de a másodikban megvertük magunkat mivel öt száz százalékos ziccert is hibáztunk. 3-4 méterről illik a hétméteres kapuba találni...

Mezőzombor FC – Garadna-TSC 3-1 (2-1)

Mezőzombor, 130 néző. V.: Fotiu.

Mezőzombor: Czakó – Czimbalmos (Szűcs), Klenyár A., Taksás (Nagy D.), Klenyár P., Ónodi (Glonczi), Krajczár (Nagy Cs.), Kovács A. (Lukács), Tóth L., Kovács G. (Balogh A.), Rózsa (Rontó). Edző: Balogh András.

Garadna: Rohály – Kovács V., Kerekes, Gregó, Sabján, Bujnóczki (Krajcz), Szabó M., Fajkó (Batyi), Ferenczi (Sóvári), Mika D. (Szabó N.), Orosz. Edző: Berencsi László.

G.: Klenyár P. (2), Ónodi, ill. Gregó.

Kiállítva: Orosz (88.).

Jók: Klenyár P., Kovács G., ill. Kovács V., Kerekes.

Balogh András: – Küzdelmes mérkőzésen sikerült itthon tartani a három pontot. Jó volt a játékvezetés.

Berencsi László: – Szégyenteljes, következetlen játékvezetés, amelyhez társult beteges gólhelyzet kihagyó képességünk.

Megyaszó KSE – Erdőhorváti SC 1-1 (0-1)

Megyaszó, 120 néző. V.: Németh.

Megyaszó: Lakatos L. – Terhes, Szilasi M., Radics, Horváth Sz. (Radics), Balogh Zs. (Szabó J.), Katona, Kajtár, Lovász, Rozgonyi, Sikorszki. Edző: Szilasi Dezső.

Erdőhorváti: Balogh B. – Lakatos D. (Czibóka), Orosz M., Palágyi, Mika M. (Szentpéteri), Tóth D., Orosz B., Dókus (Horváth A.), Orosz F (Kazsimér), Balogh M., Fedor. Edző: Dávid Tamás.

G.: Lakatos L., ill. Tóth D. (11-esből).

Jók: Lakatos L. (mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Balogh M., Fedor, Orosz M.

Szilasi Dezső: – Egy hajtós mérkőzésen a kapusunk tizenegyest védett, majd a hosszabbításban kiegyenlített. Egy jó csapat ellen kiváló bíráskodás mellett – a múlt hét után – ismét szerettünk volna kellemes hétvégét szerezni a Sárospataknak. Gratulálok mindkét csapatnak a mutatott játékért.

Dávid Tamás: – Hiába van top védelmünk, ha feljebb kriminális a csapat. Ennyit a bajnoki álmokról és sajnálom, hogy egy pár játékos ezt fel sem fogja. Szégyellem magam a csapat nevében.

Pácin SE – Sárospataki TC 1-0 (1-0)

Pácin, 200 néző. V.: Nagy F.

Pácin: Sütő – Lakatos, Dakos, Fodor J., Horváth N. (Tárkányi), Kállai, Petró (Halász), Hogya, Matisz, Lukács, Darmos. Edző: Paronai Tamás.

Sárospatak: Molnár D. – Pásztor (Petercsák B.), Horváth, Petercsák M., Balogh M., Bacsi (Budai), Mahalek (Pájer), Váradi, Szakács (Zsiga), Fodor Á., Solymosi. Edző: Zsófi József.

G.: Fodor J.

Jók: Fodor J. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Solymosi.

Paronai Tamás: – Ilyen az, amikor majdnem teljes a keret, de hogy legközelebb mikor lesz így, azt nem tudom. Nagyot küzdöttünk és meg is lett az eredménye. Kiváló volt a játékvezetői hármas.

Zsófi József: – Megérdemelt pácini siker.