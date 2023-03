Seregi Ernő egy arany- és egy ezüstérmet szerzett az idei ifjúsági jégmászó világbajnokságon.

Jégmászás. Seregi Ernő Róbert két évvel ezelőtt azzal írt sporttörténelmet, hogy ő volt az első magyar, aki felnőtt jégmászó világkupán indult, most pedig ő a szakág első hazai világbajnoka. A 19 éves sportolónak a finnországi Oulu városában, a napokban megrendezett vb-n sikerült mindent kihoznia magából, melynek köszönhetően egy arany- és egy ezüstéremmel is gazdagodott.

Ernő szó szerint beleszületett a szikla- és jégmászó sportba, hiszen Miskolc-Alsóhámorban élő szülei mindketten sportmászók. Ez persze nem jelentette volna feltétlenül azt, hogy egyenes az út. Vagy mégis? Nem volt három éves, amikor otthonuk szomszédságában belekóstolt a sziklák világába, 6 évesen megkapta első, neki készített jégcsákányát, azóta pedig nincs megállás. Felkészítésében édesapja, Seregi Ernő, a Hámori Szikla- és Jégmászó Sportegyület (HSZJSE) alelnöke és egyik nagy példaképe, Hímer József, a HSZJSE elnöke vállalt oroszlánrészt.

Beérett a gyümölcs

– Tavaly érettségiztem a Herman Ottó Gimnáziumban, melynek érdekessége volt, hogy már a szóbeli vizsgák előtt tudtam: felvettek az egyik általam kiválasztott francia egyetemre – fogalmazott Seregi Ernő Róbert. – Ennek fényében teljesen felszabadultan álltam a tanári kar elé, ahol – talán életemben először – magabiztosan, végül számomra is meglepően jó eredményekkel végeztem. A tavalyi nyarat a kiköltözésem finanszírozása érdekében munkával töltöttem, dolgoztam több városi turisztikai vállalatnak, reménykedem benne, hogy a munkámmal hozzá tudtam tenni egy kicsit a város fejlődéséhez. Én mindenesetre értékes tudással gazdagodtam. Persze ez alatt az idő alatt sem változott a hozzáállásom a sporthoz. 2021 szeptemberében kezdtem el dolgozni Bodrogi Zoltánnal, a miskolci mászóélet oszlopos tagjával, aki odaadó munkájával, tudásával és tapasztalatával évtizedek óta támogatja a tehetséges mászókat a céljaik elérésében. Így tette ezt már korábban velem is. A munkának hamar meglett a gyümölcse, egy egészen katasztrofális mászóév után, 2022-ben több nehéz utat sikerült megmásznom sziklán, mint az előtte való három évben összesen, valamint egy új nehézségi fokozatban is sikerült teljesítenem három utat, ami számomra addig teljesen lehetetlennek bizonyult. Emellett a szezon majdnem minden versenyén részt vettem, a visszatérő utánpótlás erőpróbákon szerepeltem. 2021 decemberében, a hollandiai Utrecht-ben megnyertem az ifjúsági Európa-kupát, majd pont egy éve, Oulu-ban negyedik lettem a korosztályos Európa-bajnokságon, az összetettben pedig elhoztam a bronzot.

Franciaországban él

Seregi Ernő Róbert tavaly ősztől Franciaországban él, az Alpok „sarkán”, Chambéry városában. Első éves a helyi egyetemen, az „alkalmazott nyelvhasználat a kereskedelemben” elnevezésű szakon, ahol francia és angol nyelven folyik az oktatás.

– A sport szempontjából itt sokkal több a lehetőség, már csak a város földrajzi helyzete miatt is, emellett ennek a településnek a történelme többek között a sziklamászás fényében íródott – folytatta a fiatal tehetség. – Az egyetem nagyon megértő és támogató a sportolókkal szemben, ennek megfelelően nagyon nagy a profi versenyzők aránya. Az edzést az egyik helyi mászóteremben végzem. Teljesült egy másik nagy vágyam is: nincs autóm, alig használom a tömegközlekedést, az esetek döntő részében gyalog, vagy kerékpárral közlekedem. Ezt az erőnlétem, és a számomra nagyon fontos környezetvédelem tekintetében is hatalmas lépésnek tartom. Igyekszem minél több időt a tanulásba fektetni, emellett pedig próbálok egy komoly fittségi szintet fenntartani. Amint újra „kiszabadulok” az iskolapadból, úgyis a természet felé veszem az irányt, és akkor biztosan megtalálom majd azokat a célokat, melyeket szeretnék elérni.

Először elégedett a

A február utolsó napjaiban megrendezett finnországi jégmászó ifjúsági világbajnokság bizonyos szempontból kétesélyes volt Seregi Ernő Róbert számára, hiszen nem készült rá specifikusan.

– Január közepén fogtam utoljára csákányt, a francia világkupán, ami annyira rosszul ment, hogy szinte minden motivációmat elvesztettem – mondta Seregi Ernő. – A téli szünet alatt sikerült kijutnom sziklára, úgy tűnik, az ott összeszedett erő és visszaszerzett magabiztosság szépen helyettesítette az összpontosított felkészülést. Bár az eredmény valóban nagyon szép és hangzatos, szeretném tisztázni, hogy ebben a történetben nem én vagyok a hős. A magyar jégmászás történetében először utazott magyar csapat világbajnokságra. Két budapesti fiú, Karminás Zsombor Mór és Karminás Bence Regő csatlakozott hozzám, akik nagyon szépen fejlődnek, helyük van a nemzetközi mezőnyben. Ez a legnagyobb eredmény, amit eddig elértünk, korábban többször hangsúlyoztam a csapat hiányát, mostanra ez a probléma is megoldódott. Ouluból persze csodálatos élményekkel jöttem haza. Talán először vagyok elégedett a teljesítményemmel, azt érzem, hogy sikerült mindent kihoznom magamból a nehézségi mászás terén, ahol ezüstérmes lettem, a gyorsasági verseny végén pedig – egy kis szerencsével – a dobogó tetejére állhattam. Az a tény, hogy a Himnusz nekem szólt, még mindig felfoghatatlan számomra, egyszerre volt megható és végtelenül magasztos érzés! Akkor még egyáltalán nem, de még most is csak nehezen dolgozom fel a történéseket. Egy ilyen siker birtokában sem felejtkezem meg arról, hogy milyen sok embernek tartozom hálával és köszönettel az eddigi pályafutásom során kapott kifogyhatatlan támogatásért. A szüleim, a családom, a barátaim, a HSZJSE elnöksége és tagjai, a miskolci Factory Aréna csapata és tagjai, valamint a Gránit Design Kft., a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség mind-mind ebbe a sorba tartoznak. Jelenleg úgy látszik, hogy a hosszú évek alatt lefektetett alapok szépen tartanak. Remélem, hogy a soron következő sziklamászó-szezonban ismét a magamtól elvárt szinten tudok teljesíteni.