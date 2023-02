Az NB I-es bajnokság 19. fordulója keretében pénteken 20 órakor kezdik a Mezőkövesd Zsóry FC – MOL Fehérvár FC találkozót. Azoknak, akik látogatnak az alsóházi rangadónak is nevezhető összecsapásra melegen tanácsoljuk, hogy alaposan öltözzenek fel, hiszen várhatóan a kisvárosi arénában is repkednek majd a mínuszok.



Egymás ellen

A sárga-kékek jól kezdték a tavaszi idényt: két mérkőzésükön négy pontot gyűjtöttek (ráadásként pedig megemlíthetjük még a közösségformáló és önbizalomnövelő Magyar Kupa-továbbjutásukat is). Először otthon legyűrték a Piskás Akadémia FC csapatát, majd vendégként ikszeltek Zalaegerszegen. Cseriék akkor jutnának nagy levegőhöz, ha folytatnák sikersorozatukat, újabb diadalukkal ugyanis tisztes távolságra jutnának a kiesést jelentő helyektől.

A dél-borsodiak eddig huszonegyszer találkoztak a fehérváriakkal az élvonalban. Összesített mérlegük: három győzelem, hat döntetlen és tizenkét vereség, vagyis a mérleg nyelve jócskán a dunántúliak oldalára billen. A 2021/2022-es idényben is háromszor találkoztak a felek. 2021 szeptemberében, emlékezetes mérkőzésen, az utolsó pillanatokban szerzett otthoni góllal 2–2-es döntetlen született Mezőkövesden, decemberben Székesfehérvárott 1–0-ra nyert az egykor szebb napokat látott dunántúli gárda, amely áprilisban vendégként is diadalmaskodott, 2–1-re nyert. Így történt ez a két alaklulat legutóbbi, tavaly szeptemberben lejátszott egymás elleni mérkőzésén is: a Fejér megyei székhelyen 2–1-es MOL-siker született.



Nehéz lesz

– Küzdelmes mérkőzést játszottunk Zalaegerszegen – tekintett vissza a legutóbbi fordulóra Kuttor Attila, a fürdővárosiak vezetőedzője, majd így folytatta: – Mindkét csapat a saját játékára koncentrált és úgy gondolom, hogy amennyiben a mi utolsó passzaink jobban sikerülnek, akkor több veszélyes lehetőséget is ki tudtunk volna alakítani, de így sem vagyunk elégedetlenek, mert értékes pontot szereztünk. Pénteken este újabb nehéz mérkőzés vár ránk: a bajnokság egyik legerősebb csapatát fogadjuk. Szerény véleményem szerint a tabella nem tükrözi a MOL Fehérvár FC együttesének valódi erejét. Részünkről pontos és koncentrált játékra, maximális erőbedobásra és odafigyelésre lesz szükségünk ahhoz, hogy pontot, vagy pontokat szerezzünk.



A kezdőcsapat

A hazaiak kerettagjai között nincs sérült és eltiltott sem, így a szakvezetésnek kellemes gondjai vannak, bő a választási lehetőség. A várható kezdőcsapat: Piscitelli – Kállai K., Lukic (Zahary), Beriashvili, Filip – Karnitski – Cseri, Nagy G. (Brtan), Besirovic – Molnár G. (Vajda S.), Drazic (képünkön).



Labdarúgás: az NB I állása

1. Ferencvárosi TC 18 14 2 2 42–15 44

2. Kecskeméti TE 18 7 9 2 25–17 30

3. Kisvárda MG 18 7 6 5 30–32 27

4. Puskás AFC 18 6 8 4 23–20 26

5. Debreceni VSC 18 6 6 6 31–28 24

6. Zalaegerszegi TE FC 18 6 5 7 25–22 23

7. Paksi FC 18 6 5 7 30–31 23

8. MOL Fehérvár FC 18 5 5 8 22–26 20

9. Mezőkövesd Zsóry FC 18 5 5 8 19–26 20

10. Újpest FC 18 5 4 9 22–33 19

11. Budapest Honvéd 18 4 5 9 18–30 17

12. Vasas FC 18 3 8 7 14–21 17

A 19. forduló programja

Február 10. (péntek), 20.00: Mezőkövesd Zsóry FC – MOL Fehérvár FC.

Február 11. (szombat), 14.30: Kecskeméti TE – Budapest Honvéd, 17.00: Kisvárda Master Good – Ferencvárosi TC, 19.30: Debreceni VSC – Paksi FC.

Február 12. (vasárnap), 15.00: Puskás AFC – Zalaegerszegi TE FC, 17.30: Vasas FC – Újpest FC.