A magyar női kosárlabda válogatott ezen a héten két Európa-bajnoki selejtezőt játszik Miskolcon, a DVTK Arénában: csütörtökön 17.00-tól Izland, vasárnap 17.45-től Románia ellen lépnek pályára a mieink. A C-csoportban – a már csoportgyőztes Spanyolország mögött – a második helyén álló magyar együttes hétfőn sajtótájékoztatót tartott, amelyen a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége elnöke, Szalay Ferenc is részt vett, Székely Norbert szövetségi kapitány, Pukler Gábor csapatvezető és Kányási Veronika, a DVTK-Hun-Therm válogatott játékosa társaságában.

– Miskolc városának köszönet, hogy ebben a szép csarnokban lehetünk, praktikus is, remélem, hogy szép győzelem helyszíne lesz. Örülök, hogy Kányási Vera van itt mellettem, nem csak diósgyőriként, hanem születését tekintve szolnokiként is, ami jelezi, hogy Szolnokról nagyon hatékony hölgyek tudnak ilyen szintre jutni – mondta Szalay Ferenc, aki azon kívül, hogy az MKOSZ elnöke, Szolnok polgármestere is egyben. – Tudtommal a csapat rendben van, Lelik Réka kivételével mindenki megjelent, és minden adott ahhoz, a csütörtöki, vasárnapi mérkőzéseken úgy teljesítsünk, hogy tovább tudjunk lépni a csoportból. A tét nem kicsi. Az eddigiek alapján mondhatjuk, hogy gyengébbek ezek a csapatok, akik ránk várnak, de egyik sem az, úgy kell készülni, mintha a legerősebbek lennének. Nyerni kell! Ez a csapat elmúlt 9-10 év eredményeként egy fiatal válogatott, annak köszönhetően, hogy az U20-as szabály a felnőtt bajnokikon bevált, a fiatalok együtt edzhetnek a felnőttekkel, hogy lehetőséget kapjanak, és élnek is azzal, hogy a válogatott szintjére oda tudjanak jutni. Négy olyan magyar klubcsapat is van, amelyik európai szinten mérhető, és nem kevés magyar játszik ezekben. Ez jó, és ha így marad, a válogatott is a legmagasabb szintre juthat. 2015 óta folyamatosan ott vagyunk ez Eb-n, egy kivételtől eltekintve, és szeretnénk most is ott lenni, megmutatni magunkat, és lehetőség teremteni arra, hogy az olimpiai részvétel szempontjából jól szerepeljünk. A szövetség mindent megtesz annak érdekében, hogy a válogatottak, a klubok jó szinten teljesítsenek. Tíz éve húszezer sportolónk volt, ma több mint százezer kosárlabdázónk van, új székházat építettünk, kosárlabda múzeummal, ahol – ezt érdekes volt megfigyelni – a régi játékosok könnyekre fakadva nézik a saját magukról készült képeket. Tudjuk, hogy honnan indultunk, hogy hová akarunk eljutni. A lány utánpótlásunk ott van a világ elitjében, a felnőtt válogatottal is szeretnénk odakerülni.

Az MKOSZ elnöke arra az újságírói kérdésre, hogy indul-e a tavaszi tisztújítón a szervezet elnöki posztjáért, azt válaszolta, hogy nincs oka arra, hogy ne méresse meg magát, majd hozzátette: most a női válogatott szereplése a fontos, de annak is eljön majd az ideje, hogy a felvetett témáról több szó essen.