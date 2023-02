A női kosárlabda NB I 20. fordulójában, szombaton 18.00-tól az E.ON ELTE BEAC gárdájának vendége lesz a DVTK-Hun-Therm együttese. Ezt a meccset három nappal azután rendezik meg, hogy kiderült: a diósgyőri együttes nem jut be a legrangosabb kontinentális sorozat, az Euroliga rájátszásába. Ugyanis a csoportkör utolsó előtti fordulójában a spanyol Perfumerias Avenidától hazai környezetben 61-70-re kikaptak, amivel eldőlt, hogy nem végezhetnek a legjobb négy között a nyolc csapatos mezőnyben. Völgyi Péternek, a DVTK-Hun-Therm vezetőedzőjének szóba hoztuk a legutóbbi meccset, megjegyezve, hogy szomorúan nyilatkozott a spanyolok elleni összecsapást követően.

– Tényleg szomorú voltam, mert nagyon szerettem volna ha a nyerünk, de rossz volt a realitásokkal szembesülni. Sokszor átléptük az árnyékunkat az Euroliga mérkőzéseken, most nem sikerült, elsősorban azért, mert a fáradtak vagyunk – mondta a piros-fehérek szakvezetője, majd így folytatta: – Talán, ha Jovanovicot nem forgatom bele a rotációba, akkor lehet, hogy meg tudjuk fogni az Avenidát, mert amikor becseréltem a sérüléséből visszatérőben lévő játékost, ez kétszer is megakasztott minket, ugyanakkor a továbblépéshez nagy szükségünk van a játékára, kellenek neki a meccs percek, hogy a hátralévő fontos mérkőzéseken segíteni tudjon. Sok minden kavargott bennem a mérkőzés után, az is, hogy a közönség nagyon megérdemelte volna, hogy győzelemmel zárjunk, és az is, hogy lehet, hogy nem is olyan alkatú játékosok kellenek, akiket mi próbálunk meg kinevelni, hanem gladiátor típusúak, akik derék alatt húsosak, nagy combjaik vannak. Fizikai szempontból ez két világ találkozása volt, nem tudtuk kompenzálni azokat az adottságokat, amivel az ellenfél rendelkezik, ezért is voltam szomorú.

Másik ellenfél

Most viszont egy másik ellenféllel szemben kellene meccset nyerni. A DVTK aktuális ellenfele, az E.ON ELTE BEAC, az élcsapatok mögött, vagyis a 6. helyen áll az NB I-es tabellán, részben annak is köszönhetően, hogy a bajnoki nyitányon, szeptemberben, az akkor az Euroliga csoportkörre készülődő AKSC Szekszárdot elkapták, hazai környezetben (71-66). Annak ellenére, hogy a diósgyőriek ellen, a Magyar Kupa negyeddöntőben alulmaradtak kilenc nappal ezelőtt (102-64), nem lehet egy kézlegyintéssel elintézni őket, ugyanis azon a meccsen önmagukhoz képest halványan játszottak.

– Sajnos, a BEAC ellen nem számíthatunk Green játékára – jelentette ki Völgyi Péter, a DVTK-HT edzője. – Ugyanis a centernek kiújult a térd problémája, emiatt pihentetni kell. Öt külföldink van, de a bajnokikon csak négy légiós szerepelhet egy meccsen, most azonban az élet az eldöntötte, hogy ez alkalommal ki maradjon ki. Ami pedig a BEAC-ot illeti: több van bennünk annál, mint amit legutóbb mutattak a kupameccsen. Akkor picit hitetlennek tűntek, de hazai pályán teljesen más lesz, amit majd játszanak. Ha ugyanazt a védekezést választják, mit legutóbb, akkor fontos lesz, hogy kintről betaláljunk, de mindeközben a védekezésünkben magas energiával kell majd dolgoznunk. Annyiban most egy kicsit könnyebb dolgunk van, hogy nemrég játszottunk ellenük, így az akkori felkészülésnek tulajdonképen csak egy ismétlésére került sor. Az alapszakaszból három idegenbeli meccsünk van még hátra, ezeket mindegyiket sikerrel kell vennünk ahhoz, hogy a lehető legjobb pozícióba kerüljünk a rájátszásra.