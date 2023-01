A férfi vízilabda élvonalban eddig tizenegy meccset játszottak le a csapatok, a borsodi színeket képviselő PannErgy-Miskolci VLC együttese a múlt pénteken Szentesen pólózott, és győzött 10-8-ra. A vendégek számára nagyon fontos volt a siker, mert szeretnének a lehető legtávolabb lenni a ,,veszélyes zónától".

– Örülök annak, hogy az ÚVSE elleni vereséget ki tudtuk javítani, tisztában voltunk és vagyunk azzal, hogy minden egyes pont számít – kezdte Vidumanszky László, a miskolciak vezetőedzője. – Az elvárás az, hogy hazai pályán, a konkurens csapatok ellen nyerjünk, illetve próbáljunk meg a hozzánk hasonló tudású gárdák ellen idegenben is sikeresek lenni. Minden egyes mérkőzés más, más az ellenfél, jórészt más elgondolások is vannak, de a lényeg, hogy sokkal jobban kezdtük ezt a meccset, mint az Újpest ellenit. Koncentráltabban, védekezésben az elejétől határozottabban, 3 góllal vezettünk az első negyed végén. Hajtott a Szentes is, volt egy kis rövidzárlatunk a harmadik negyedben, amikor feljött, kiegyenlített 7-7-re a hazai csapat. Az utolsó játékrészben azonban visszavettük az irányítást, bízunk abban, hogy ez a pozitív eredmény lendületet ad a továbbiakra. A vízilabdában kiemelten lényeges a kapusteljesítmény, Szentesen 62 százalékon védett Moravcsik Martin, hárított két büntetőt is, fontos pillanatokban, tehát sokat hozzátett a győzelemhez. A hálóőröknél sosem lehet előre tudni, hogy az adott napon milyen formát fognak ki, ha nagyjából ezt a hatvan százalékot sikerül hozni, az jó.

Hosnyánszky azért Hosnyánszky

A PannErgy-MVLC az OB I mostani, hétközi 12. fordulójában hazai környezetben ugrik vízbe, szerdán 19.30-tól az EPS Honvéd lesz az ellenfelük.

– A Honvéd és a BVSC körülbelül ugyanaz a kategória, utóbbiak otthonából elraboltunk egy pontot, ami bravúr volt, és ugyancsak bravúrnak számítana, ha ugyanezt megismételnénk a Honvéddal szemben – tette hozzá Vidumanszky László. – Nem mi vagyunk a favoritok, fővárosi riválisunk a bajnokság végén szeretne ott lenni az európai kupasorozatban indulók között, nekik is meg vannak ebben a versenyben úgymond a saját ellenfelei. Képesek nagy győzelmekre, például kétvállra fektették a Vasast, de ki tudtak kapni a BVSC-től. Nagyon figyelni kell már a mérkőzés elején, ha a kezdetektől fogva tartani tudnánk a lépést a Honvéddal, lenne esélyünk egy jó eredményre. Egy gyorsan játszó, védekezésben jól helyezkedő, labdaszerzések után lefordulni képes csapat látogat hozzánk, amely veszélyes játékosokkal rendelkezik. Hosnyánszky Norbert azért Hosnyánszky Norbert, hiába lesz 39 éves márciusban. Azt csinál, amit akar, akkora a tapasztalata, rutinja. Mellette még ott van Manhercz Ádám, Eklerék, Bendegúz és Zsombor, továbbá a holland pólósok, Benjamin és Sebastian Hessels. A fiataljaik sokat fejlődtek az utóbbi egy évben, de mindenre lehet találni megoldást... Bízunk magunkban, hogy megfelelően bele fogunk állni a mérkőzésbe, és megmutatjuk újra a szebbik énünket. A február egyébként nem lesz könnyű, összesen hat meccs van előttünk ebben a hónapban, van, amelyiken mi vagyunk, leszünk az esélyesek, van, amin nem mi.

Az MVLC-ben Molnár G. eltiltott, így ő nem áll rendelkezésre, viszont a Szentesen orrsérülést szenvedett Oltean szépen gyógyul(t), így valamennyi szerepet vélhetően kap szerda este.