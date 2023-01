A női kosárlabda Euroliga B-csoportjának 11. fordulójában csütörtökön este a DVTK-Hun-Therm együttese a török CBK Mersin Yenisehir Bld csapatát fogadta Diósgyőrben. A meccs előtt a két gárda azonos pontszámmal állt, a kérdés az volt, hogy melyikük lép előre, a tabella 3. helyére. A látogatók kezdő ötöse, amelyben egy holland és négy, az Egyesült Államokban született kosaras kapott helyet, annyiban volt török, hogy utóbbiak közül egy játékosnak, Hollingsworthnak az amerikai mellett török útlevele is van.

Bekezdett a vendég együttes: Hayes hármasa után Gray faultos kosarat ért el, aztán centerben Hollingsworth következett, hazai oldalról pedig csak Green gyűrű alattija ért célba (2-8). A 4. perc elején Green találatain túl végre kívülről is jött gól a piros-fehérek részéről, előbb Grabin hármasa (9-12), majd Guirantesé (12-16). A török csapat játékosai eközben klasszis mozdulatokkal rukkoltak elő, és többnyire gyors akciók végén adtak válaszokat, tartva lélektani előnyüket (18-23). A DVTK játékosai számára viszont a hátrány elfogadhatatlan volt, és Kiss A. és Guirantes szorgoskodásával egy a labdára jöttek fel, ám a negyed végén, a 17 éves Aho T., a hazaiak kilencedikként pályára került játékosa, az üres hármast a gyűrű mellé dobta (22-25).

A második menet elején ugyan a törökök voltak eredményesek, de aztán jött Garbin lopott labdát követő elfutásos gólja, majd Guirantes hármasa, amivel egál alakult ki (27-27). Aztán amikor Bernáth palánk alóli betörése után a meccs folyamán először vezetett a Diósgyőr, a vendégek edzője időt kért (29-27). A pauza elmúltával Bernáth büntetőkből buliztatta a hazai szurkolókat, a védekezésben erős időszakban (32-31). A játékrész utolsó három percében Garbin palánkos kosarával vette vissza a vezetést a DVTK-HT (35-33), ami után kétszer egyenlítettek a kék mezesek (37-37). A hajrában Hayes hergelte a közönséget, a játékvezetők háta mögött, majd Atas trojkája után Guirantes a palánk alól alakította ki a félidei eredményt (41-40).

Fordulás után

Bonner bombázott be egy hármast a harmadik negyed elején, majd a furcsa járású Gray faultos kombinációja mozgatta meg belülről a gyűrű hálóját (41-46). A 24. perc elején Bernáth távoli góllal egyenlített, a szurkolók dobhártya repesztő ovációját kiváltva. Valószínűleg ez megtetszett Guirantesnek, mert ő is behúzott egy hármast (51-50), a lelátóról pedig jött az újabb örömkitörés. Ugyanez harmadszor is ismétlődött, Bernáth révén (56-53), ám itt beragadt a Diósgyőr, a játékrészből hátralévő 2:47 percben nem sikerült betalálniuk, Hayes büntetőivel, Bonner duplájával, és Cornelius hármasával a törökök kerültek előnybe (56-60).

A negyedik menetben Aho N. csapata nyolcadik trojkáját jegyezte, a remekül játszó Bernáth pedig ezúttal a palánk alatt volt tökéletes (61-60). A parádés, kiélezett meccs minden pillanatát élmény volt nézni, az Euroliga győzelemre is esélyesnek tartott török csapattal szemben, partiban volt a Diósgyőr. Kiss A. góljával a 34. percben ismét a piros-fehérek álltak jobban (65-63), aztán a közönséget néhány játékvezetői ítélet, tévedés paprikázta fel, a szürke dresszesek felmenői biztos, hogy csuklottak odahaza (65-67). A Diósgyőr szakvezetője 65-71-nél kért időt, 4:18-cal a vége előtt. A folytatásban Aho N. triplája adott reményt, amit Hayes hármasa visszavett, ám Aho N. ezt nem hagyta annyiban (71-74), majd Green centergólja után a törököknek kellett a rövid szünet (73-74). 136 másodperc volt ekkor hátra, ami belefért Guirantes gólja (75-74), a labdaszerzése után – a betegsége miatt edzéseket kihagyó – Kányási első találta (77-74). Mersini időkérés után Bonner szépített, majd középtávolról is eredményes volt (77-78). Tizenhárom másodperce volt a DVTK-nak, hogy fordítson, ez hazai pauza után nem jött össze.

Zsinórban kilenc győztes meccs után, december 14-e után szenvedett ismét vereséget a Diósgyőr, úgy, hogy küzdeni tudásának köszönhetően győzelmet érdemelt volna.