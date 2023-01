A női kosárlabda Euroliga B-csoport 12. fordulójában kedden, vagyis ma 18.10-tól DVTK-Hun-Therm – Spar Girona meccset rendeznek, a DVTK Arénában. A spanyol bajnokság listavezetője ellen, egy újabb fantasztikus bajnoki sikert követően lépnek pályára a piros-fehérek, akik a múlt szombati, NKA Universitas Pécsi EAC elleni idegenbeli mérkőzésen, az utolsó negyedben 12 pontos hátrányukat fordították 4 pontos előnnyé (65-69), újabb élvonalbeli rangadót nyerve ezzel.

– A győzelemnek ára volt, illetve van – mondta Völgyi Péter, a DVTK-Hun-Therm vezetőedzője. – Kányási ugyanis nem lett jobban attól, hogy a múlt héten két meccset is vállalt betegen, finoman szólva is, nincs jó állapotban. Guirantes pedig a Pécs elleni mérkőzés első félidejének végén, – mint utóbb kiderült, – részleges szalagszakadást szenvedett. Ezek ismeretében, így utólag elég durva, hogy fájdalmai ellenére végigjátszotta a meccset, úgyhogy akinek kétsége volt a felől, most már tudhatja: kemény csaj. Sajnos, most ott tart, hogy járni is alig tud, próbáljuk valahogy összedrótozni a Girona ellen, mert nagy szükségünk lenne rá.

A diósgyőri csapatnak, mint már oly sokszor ebben az évadban, most is rövid ideje volt arra, hogy felkészüljön az aktuális ellenfeléből, hiszen a szombati bajnoki után vasárnap pihenőt kaptak a játékosok, és hétfőn két edzéssel hangoltak erre a csatára. Persze a Spar Girona sem unatkozott az elmúlt napokban, a múlt héten szerdán a Sopron Basket vendégeként játszottak Euroliga mérkőzést, amelyen 62-60-ra kaptak ki, majd a hazautazás után egy idegenbeli bajnokit tudtak le szombaton, a középcsapatnak számító Araski otthonában nyertek (57-76), és ezt köbvetően utaztak vissza Magyarországra.

A tétről

A Diósgyőr – Girona meccs tétje a négybe kerülés a csoportban, amelyik együttes most nyer, az nagy lépést tesz ebbe az irányba. A spanyol csapatot ugyan idegenben is sikerült legyőzniük a piros-fehéreknek (58-64), és a Girona az Euroliga jelenlegi idényében még csak egyszer, a francia Basket Landes vendégeként nyert idegenben (53-58), még az 1. fordulóban, Völgyi Péter szerint ez nem jelenti azt, hogy a DVTK-HT lenne az esélyes, de azt sem, hogy esélytelenek lennének a győzelemre.

– A sűrű programunkból kifelé jövünk, igaz, hogy ezen a héten még lesz egy idegenbeli bajnokink is, a Vasas vendégeként, de az még ,,nagyon” messze van, hiszen csak pénteken kell pályára lépnünk, így egyelőre minden figyelmünket, energiánkat a Girona elleni találkozóra fordítjuk. Tudjuk, hogy mi múlhat ezen a mérkőzésen, hogy közvetlen riválisunk ellen játszunk, hogy a negyedik hely mindkét gárda számára elérhető közelségben van – mondta Völgyi Péter. – A két csapat spanyolországi meccséből nem tudunk kiindulni, ugyanis azóta van egy meghatározó játékosuk. Sykes a Sopronból igazolt hozzájuk, és az ő érkeztével jelentősen változott a játékuk, a klasszis amerikai kosaras levédése kulcsfontosságú lehet ezen az összecsapáson. Az biztos, hogy Kányási betegsége és Guirantes sérülése miatt más faja rotációt kell alkalmaznunk, lehet, hogy létszámban, és posztokon belül is variálnunk kell, függetlenül attól, hogy az említettek vállalják-e a jétékot. Tisztában vagyunk a mérkőzés tétjével, és azzal is, hogyha lesz, vagy lesznek hiányzóink, akkor többet kell tenniük azoknak, akik lehetőséget kapnak. A Girona a sok utazás miatt valószínűleg nem lesz túl friss, bér nekik azért jóval könnyebb bajnokijuk volt, mint nekünk, de remélem, hogy van még annyi tartalék a csapatban, a játékosokban, hogy a közelégő szusszanás előtt még egyszer beleadjanak a meccsbe mindent.

Kosárlabda: női Euroliga B-csoport állása

1. Sopron Basket 2. Beretta Famila Schio (olasz) 3. CBK Mersin Yenisehir Bld (török) 4. Spar Girona (spanyol) 5. Perfumerias Avenida (spanyol) 6. DVTK-Hun-Therm 7. Basket Landes (francia) 8. Kangoeroes Mechelen (belga) 11 8 3 754-671 19 11 8 3 803-761 19 11 7 4 763-739 18 11 6 5 714-674 17 11 6 5 794-734 17 11 6 5 782-806 17 11 2 9 668-773 13 11 1 10 743-863 12

12. forduló, január 31. (kedd), 17.00: CBK Mersin Yenisehir Bld – Beretta Famila Schio, 18.10: DVTK-Hun-Therm – Spar Girona, február 1. (szerda), 19.30: Basket Landes – Kangoeroes Mechelen, 20.30: Perfumerias Avenida – Sopron Basket.

13. forduló, február 22. (szerda), 18.10: DVTK-Hun-Therm – Perfumerias Avenida, 20.45: Spar Girona – CBK Mersin Yenisehir Bld, február 23. (csütörtök), 19.30: Sopron Basket – Basket Landes, 20.30: Kangoeroes Mechelen – Beretta Famila Schio.

14. forduló, március 1. (szerda), 17.00: CBK Mersin Yenisehir Bld – Kangoeroes Mechelen, 19.30: Beretta Famila Schio – Sopron Basket, 19.30: Basket Landes – DVTK-Hun-Therm, 20.30: Perfumerias Avenida – Spar Girona.