Túlzás lenne azt állítani, hogy a Mezőkövesd Zsóry FC NB I-es labdarúgócsapata jól szerepelt volna az ősszel. A 9. helyen álló sárga-kékek ugyan a vonal felett telelnek, de pontszámuk azonos a 11., kieső pozícióban tanyázó Budapest Honvédéval, és csak jobb gólkülönbséggel előzik meg őket, valamint egy másik nagy múltú fővárosi gárdát, a 10. helyezett Újpest FC-t.

A Mezőkövesd Zsóry FC-nél a 2022/23-as évad őszi idényében három szakvezető ült a kispadon, Supka Attilával 7 bajnokin 5 pontot gyűjtött a csapat, és amikor a 7. fordulóban, hazai pályán 5-0-ra kikaptak a Zalaegerszegi TE FC együttesétől, a dél-borsodi klub irányítói vezetőedző váltás mellett döntöttek. A következő fordulóban, a Mol Fehérvár FC ellen még nem volt a végleges megoldás, Híres Gábor asszisztens edzőként hozta le ezt a meccset, idegenben, 2-1-es vereséggel, ám ezt követően megérkezett Kuttor Attila, aki kieső helyen álló csapatot vett át. A visszatérő szakvezető második kövesdi korszakának első mérkőzésén ugyan egy újabb hazai vereséget szenvedett a Kövesd, a Pakstól kaptak ki 2-1-re, és ezzel a tabella utolsó helyére csúsztak le, ám ezt követően zsinórban öt veretlen meccs következett. Ez utóbbi során két élcsapatot, a Ferencvárosi TC-t, és a Kecskeméti TE-t is legyőzték, a remek egy hónapjuknak köszönhetően elkerültek a kieső helyről, ahová az év utolsó két meccsén elszenvedett vereségek ellenére sem csúsztak vissza, a Kuttor-érában gyűjtött 11 egységnek köszönhetően.

Elmaradt a jó rajt

Mivel egyik edző sem tudott volna összképet adni a Kövesd őszi szerepléséről, így a klub szakmai igazgatóját kérdeztük az elmúlt idényről. Azzal kezdve a beszélgetést, hogy felidéztük: az évad előtt bízott a jó rajtban.

Tóth László edző | Fotós: MW

– Sajnos, ez elmaradt – mondta Tóth László, a Mezőkövesd Zsóry FC NB I-es labdarúgócsapatának szakmai igazgatója. – Tudtuk, hogy nem lesz könnyű ez eleje, hiszen a mezőkövesdi stadion pályájának felújítása miatt az első fordulókban nem játszhattunk hazai környezetben, de reméltük, hogy ebben a kiegyenlítettnek induló bajnokságban, azok a nüanszok, amelyek egy-egy győzelem megszerzéséhez kellenek, mellettünk lesznek majd. Vezetőként, nem kimondva, de tartottam attól, hogy ha beragadunk a kezdésnél, ez önbizalom vesztéssel jár, és sajnos ez be is következett. Az új játékosokat nem tudtuk beépíteni úgy, hogy kellőképpen a csapat hasznára legyenek, akik pedig lehetőséget kaptak, ilyen, olyan okok miatt nem nyújtották azt, amit az edzői stábbal együtt elvártunk.

A fentiek miatt mindössze hét meccs jutott Supka Atilla vezetőedzőnek ebben az évadban, a Kövesd kispadján.

– Egy idő után érezte a klub vezetése, hogy valamin változtatni kell az előre lépés érdekében, és a Zalaegerszeg elleni, nagy különbségű vereség egyfajta mélyütés volt. Időben, akkor ott tartottunk, hogy az átigazolási időszak véget ért, a játékoskereten pedig érdemeben nem lehetett változtatni, így viszonylag szűk volt a mozgásterünk vezetőként, és igazából csak egy lehetőségünk maradt, váltás a vezetőedzői poszton – mondta Tóth László, aki arra a felvetésre, hogy mennyire volt nehéz új szakvezetőt találni, a következőket mondta: – Az, aki járatos a magyar labdarúgás világában, tudja, hogy annak a klubnak, amelyik magyar edzőben gondolkodik, nehéz az elvárásokhoz, a játékosállományhoz passzoló, megfelelő szakembert találnia. Azt nem mondom, hogy hetekig, de bő egy hétig, – ami a bizonytalansággal telve borzasztó hosszú volt, hiszen minden perc arról szólt, hogy miként találhatnánk meg az edzőt, – nagyon nehéz helyzetben voltunk. Ezért nem neveztünk ki edzőt azonnal, ezért volt beugró szerepben Híres Gábor, a Mol Fehérvár FC ellen.

Az új edzővel

A kövesdi edzőkeresés közben szabaddá vált Kuttor Attila, a gárda korábbi szakvezetője, és szakmai körökben biztosra vették, hogy visszatér korábbi sikereinek helyszínére a Vasastól való távozását követően.

– Azért ez nem volt olyan egyszerű, meg is kellett vele egyezni – mondta Tóth László, aki arra a kérdésre, hogy mi szólt mellette, visszakérdezett: – Mi nem? Kuttor Attila a csapat gerincével korábban együtt dolgozott, részt vett a játékosok leigazolásában, neki nem kellett idő arra, hogy ismerkedjen a játékosokkal, megszokott közegben, a megszokott stílust magával hozva tudott munkához látni, és mivel a játékosok is ismerték őt, jóval könnyebb volt a beilleszkedése, mint bárki másnak lett volna. Próbáltunk új játékosokat is igazolni, sikerült is Babunski és Brtan révén az évad közbeni erősítés. Kuttor Attila érkezése nagy lendületet adott, a játékosok motiválttá váltak, szerették volna megmutatni, hogy többre képesek annál, sem mint, hogy kieső helyen álló csapat tagjai legyenek. Hittel és önbizalommal játszottak a fiúk az őszi szezon második felében.

A kövesdiek szakmai igazgatójának szóba hoztuk, a nyári átigazolásokat, és arról kérdeztük, hogy az erősítési terv önmagukhoz, illetve a várható vetélytársaikhoz képest megfelelően sikerült-e.

– Őszintén szólva, önmagunkhoz képest sem, és a többiekhez képest sem – válaszolta Tóth László, aki a kérdésre, hogy jól hallottuk-e, amit mondott, így folytatta: – Önkritika nélkül bajosan lehet előre lépni... Megpróbáltuk menet közben korrigálni a hibákat, az idény során elköszöntünk néhány játékostól, és most, a téli szünetben is folytatódik a keret frissítése. Vannak már bejelentett új érkezőink, a román válogatottban is játszott Filip Steliano, a 28 éves bal oldali védő, valamint a grúz Ilia Beriashvili, aki középső védőként bevethető és 24 esztendős, és Csontos Dominik, aki mindössze 20 éves, és belső védőként és a hátsó alakzat bal oldalán használható. És most már arról is be tudok számolni, hogy a Ferencvárosi TC elleni edzőmeccsen pályára lépett három új labdarúgó közül kettő már a mi játékosunk. Lehoczky Rolandot, az U21-es válogatott belső védőt egy fél évre kölcsön kaptuk, vettük az MTK Budapesttől, a 24 éves orosz, fehérorosz támadóval, Nikolay Prudnikovval pedig két és fél éves szerződést kötöttünk. A francia állampolgársággal is rendelkező, 24 éves belső védő Younn Zahary sorsa egyelőre nem dőlt el.

Arra a kérdésre, hogy a nyári kezdéshez képest, miért kell ennyi változtatást végrehajtani keretben, a következőt válaszolta Tóth László:

– Nem volt könnyű helyzetben Kuttor Attila, az edzőváltás után, ugyanis addigra már kiderült, hogy egy viszonylag szűk keretből válogathat, az eredmények is ezt igazolták. A sikeres szériát 12-13 emberrel játszottuk végig, hozzájuk kell találnunk további embereket, illetve azokra a posztokra igazolni, ami nem volt az erősségünk. Ugyanis a szűk létszám miatt az ősz végére egy picit elfogytunk, minden szempontból, és néha olyanok is lehetőséget kaptak, akiket talán jobb lett volna pihentetni, de nem volt erre mód, mert nem volt megfelelő helyettesítő. Mindent összevetve: a célunk az volt, hogy az ősz végére belátható távolságon belül legyünk a bennmaradásért zajló harcban, és örülünk annak, hogy a vonal felett telelünk.

Piscitelli

Kíváncsiak voltunk arra, hogy van-e olyan labdarúgó, akinek a teljesítményével elégedett volt az ősz folyamán a szakmai igazgató.

– Amikor edzőként dolgoztam, akkor sem voltam híve a kiemelésnek, a labdarúgás csapatjáték, és ezen belül nagyon sok fontos feladat van, amelyek néha észrevehetetlenek – mondta Tóth László, majd amikor megemlítettük, hogy 1-2 olyan labdarúgó biztosan van, aki a sikerszéria idején olyan teljesítményt nyújtott, aminek jelentősége volt, így folytatta: – Az ősz második felében, kapusunk, az olasz Piscitelli nagyon magabiztos volt, 11-eseket fogott, és további bravúrokat mutatott be, és a produkciója hatással volt a társaira, úgyhogy ha valakit nagyon ki kellene emelni, akkor az ő nevét tudom mondani.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mi a cél tavasszal, mit szeretne elérni a Mezőkövesd.

– Természetesen az élvonalbeli bennmaradást, de a kupát sem akarjuk elengedni emiatt, hiába az NB II egyik élcsapata, az MTK Budapest lesz az ellenfelünk a nyolcaddöntőben, szeretnénk tovább jutni. Nagyon bízom benne, hogy lesz annyi minőség a csapatban a tavaszi rajt előtt, hogy mindkét sorozatban elérünk oda, ahová szeretnénk. A bajnokságban nagyon sűrű a mezőny, hátul, alul, az 5-12. helyezett csapatok között csak pár pont van, szerintem minden eddigieknél nagyobb küzdelem várható a 12 csapatos mezőnyben, és lehet, hogy csak az utolsó forduló fog dönteni a kiesők kilétéről – mondta Tóth László, aki arra a kérdésre, hogy kiket előzhet meg a célja elérése érdekében a Kövesd, a következőket felelete: – Megvan a fejemben, de nem akarok senkit megsérteni. Az évek során nagyon sokszor eltaláltam telibe – volt, hogy már a bajnokság előtt, – azt, hogy ki lesz a kieső. Van három, négy csapat, akik a dobogóért harcolnak, a többiek hasonlóak mint mi. Minket nem számítva, hét-nyolc csapatból kell megelőzünk kettőt, és szerintem reális esélyünk van arra, hogy ez sikerül.