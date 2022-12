Labdarúgás. Felkészülési mérkőzést játszott szerdán délben a Mezőkövesd Zsóry FC NB I-es labdarúgócsapata, az élvonalbeli bajnokság listavezetőjét, a Ferencvárosi TC-t látták vendégül.

A Kövesden edzőtáborozó fővárosi gárda ellen, a dél-borsodiak részéről, a téli szünetben érkezett, és már szerződtetett 24 éves grúz belső védő, Ilia Beriashvili (legutóbb: FC Telavi), a 28 esztendős román bal oldali védő, Filip Steliano (legutóbb: FC Dinamo) kezdőként lépett pályára, a 20 éves védő, Csontos Dominik (legutóbb: Soroksár SC, a Ferencvárosi TC-től kölcsönben) pedig csereként.

Ugyancsak kezdőként játszott a Kövesd együttesében, az orosz és fehérorosz kettős állampolgárságú Nikolay Prudnikov. A 24 éves, az orosz U20-as válogatottban is bemutatkozott támadó jelenleg klub nélkül van, legutóbb, 2022 nyaráig, az orosz első osztályban szereplő FK Orenburg labdarúgója volt.

A szerdai meccsen is a kövesdi keret tagja volt a 21 éves Gíber Attila, aki a dél-borsodiak tartalékcsapatától került fel az első gárdához, és a sárga-kékek legutóbbi felkészülési mérkőzésén, két hete, a szlovák Slavoj Trebisov elleni győztes hazai meccsen (6-0) már szóhoz jutott, ezúttal viszont nem kapott lehetőséget.

Két új fiú viszont bevetésre került a Mezőkövesd Zsóry FC-nél, a 20 éves belső védő, védekező középpályás, U21-es magyar válogatott, Lehoczky Roland, aki az MTK Budapesttől érkezett, valamint a 24 esztendős Younn Zahary. A középső védő francia és Comore-szigetek-i állampolgársággal is rendelkezik. Ez utóbbi ország válogatottjában 12 alkalommal szerepelt játékosnak jelenleg nincs klubja, szabadon igazolható, 2022 nyaráig a francia 3. osztály tagjának, az SO Cholet együttesnek a labdarúgója volt.

Márkus Attila bár nem volt a meccs kertben, de január 1-jén csatlakozik a kövesdiekhez, ugyanis a 25 éves középpályást az NB II-es Nyíregyháza SFC-től megszerezte a dél-borsodi együttes.

Persze nem csak érkezők, hiányzók is voltak a Mezőkövesd Zsóry FC-nél: Piscitelli és Lukic kisebb résülése miatt nem volt keretben. Bodnár A. visszatért a kövesdiek tartalék együtteséhez, az osztrák Philipp Schmiedl pedig hazájába, ugyanis az ottani harmadik vonalban szereplő ASV Siegendorf gárdájához igazolt.

A szlovák Kis, két észak-macedón-i játékos, David Babunski és Selmani, valamint három magyar labdarúgó, Bobál G., Rabatin és Horváth M. kövesdi jövője bizonytalan, ezért nem húztak meccs szerelést szerdán, az FTC ellen.





A Mezőkövesd Zsóry keretéről

Az előző évadból maradt (14 fő): Tordai Árpád (román, magyar), Riccardo Piscitelli (olasz), Danylo Ryabenko (ukrán), Vadnai Dániel, Pillár Róbert (szlovák), Andrej Lukic (horvát), Luka Lakvekheliani (grúz), Vajda Sándor (ukrán, magyar), Madarász Márk, Dino Besirovic (bosnyák, portugál), Aliaksandr Karnitski (fehérorosz), Cseri Tamás, Stefan Drazic (szerb), Tomislav Kis (horvát).

Az évad előtt érkezett (13 fő): Remzifaik Selmani (észak-macedón, Renova), Nagy Gergő (Budapest Honvéd), Molnár Gábor (Diósgyőri VTK), Bobál Dávid (Zalaegerszegi TE FC), Kállai Kevin (Szombathelyi Haladás), Kállai Zalán (Szombathelyi Haladás), Rabatin Richárd (III. kerületi TVE), Bodnár Attila (Mezőkövesd Zsóry FC utánpótlás), Philipp Schmiedl (osztrák, SönderjyskE), Horváth Milán (KolorCity Kazincbarcikai SC), Bobál Gergely (Vasas FC), Rédling Kevin (Vasas FC utánpótlás), Sipos József (Mezőkövesd Zsóry FC utánpótlás).

Az őszi szezon közben érkezett (2 fő): David Babunski (észak-macedón, Debreceni VSC), Marko Brtan (horvát, NK Hrvatski Dragovoljac).

A tavaszi szezon előtt érkezett (4 fő): Filip Steliano (román, FC Dinamo 1948), Ilia Beriashvili (grúz, FC Telavi), Csontos Dominik (Ferencvárosi TC, Soroksár SC kölcsönben), Márkus Attila (Nyíregyháza SFC).

Jelenleg a csapattal készül (4 fő): Gíber Attila (Mezőkövesd Zsóry FC tartalék), Lehoczky Roland (MTK Budapest), Nikolay Prudnikov (orosz, fehérorosz, FK Orenburg), Younn Zahary (Comore-szigetek-i, francia, SO Cholet).

A tavaszi szezon előtt távozott (1 fő): Philipp Schmiedl (osztrák, ASV Siegendorf).

Az őszi szezon közben az NB III-as kerethez került (1 fő): Bodnár Attila (Mezőkövesd Zsóry FC tartalék).

Az őszi szezon közben távozott (5 fő): Cseke Benjámin (Diósgyőri VTK, kölcsönbe), Rédling Kevin (Szeged-Csanád GA, kölcsönbe), Sipos József (FC Hatvan), Jurina Marin (bosnyák, horvát, al-Faisaly FC), Kamer Qaka (albán, koszovói, ?).

Kölcsönből visszatérve távozott (3 fő): Derekas Zoltán (FC Csákvárból, Szombathelyi Haladás), Alexander Torvund (FC Csákvárból, FC Csákvár, kölcsönbe). Kotula Máté (Budafoki MTE-ből, Diósgyőri VTK, kölcsönbe),

Az évad előtt távozott (14 fő): Farkas Dániel (Diósgyőri VTK), Denis Granecny (cseh, Zbrojovka Brno), Vyacheslav Churko (ukrán, Zorya Lugansk), Antal Botond (Tiszakécske LC), Bősz Levente (?), Amir Bilali (albán, észak-macedón, Akzhayik Uralsk), Patrick Ikenne-King (nigériai, magyar, ?), Vági András (Soroksár SC), Nagy Dániel (Gödöllői SK), Andreias Calcan (román, FC Arges), Kocsis Gergő (?), Matija Katanec (horvát, NK Varazdin), Antonio Vutov (bolgár, Lokomotiv Sofia), Babati Benjamin (ETO FC Győr, kölcsönbe).