Labdarúgás. Nagy megtiszteltetés érte a KolorCity Kazincbarcikai SC NB II-es labdarúgócsapatának egyik stábtagját, Simon Lászlót, aki asszisztens edző-videóelemző felkérést kapott, hogy segítse a magyar labdarúgó válogatott videóelemzőjének, Beregi Istvánnak a munkáját.

– Nagy megtiszteltetés, hogy csatlakozhattam a válogatotthoz – számolt be élményeiről Simon László. – Nem kellett gondolkoznom, amikor Beregi István, a válogatott videóelemzője megkeresett, hogy segítsem a munkáját. Minden erőmmel azon voltam és leszek, hogy a nemzeti tizenegy hasznára legyek, illetve minél többet tudjak segíteni a szakmai stábnak és a játékosoknak egyaránt. Úgy gondolom, hogy a fejlődésem szempontjából is ez a lehető legjobb hely, hiszen rengeteget tudok tanulni a válogatott szakmai stábjának tagjaitól.

Simon László azt is hozzátette: az egyhetes edzőtábor nagyon pozitív volt, minden tekintetben. Mint mondta: a játékosok és a stáb támogató, nyitott egységet alkotnak, így viszonylag könnyen ment a beilleszkedése.

– Örülök, hogy a részese lehettem ennek az összetartásnak és a két mérkőzésnek – folytatta Simon László. – Hidegrázós pillanatokat éltem át a Puskás Arénában, például amikor a szurkolók a Himnuszt énekelték. Néhány stábtagtól már kaptam megerősítést a munkámat illetően, mely extra motivációt jelent számomra a jövőre nézve.