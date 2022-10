Rali 1 órája

Integra Ózd Rally: három helyszín, kilenc gyorsasági

Az Integra Ózd Rally ebben az évben a Mercarius Rally1 Bajnokság hatodik versenyhétvégéje lesz, az első osztály mellett azonban a Rally2, a Just For Fun és a Historic párosai is rajthoz állnak.

A program pénteken 15 órától az ózdi stadionban a prológgal kezdődik, szombaton pedig három helyszínen (Zabar – Domaháza, Sáta – Kiskapudi tető, Királdi kör – Sajómercse) összesen 9 gyorsasági szakaszt teljesítenek a párosok. A célba érkezett egységeket szombaton este Ózd belvárosában, a Piac úton köszöntik majd. A Rally1-es, Rally2-es, Historic és Just 4 Fun mezőnyben összesen 136 páros adta le nevezési szándékát. Az Integra Ózd Rally programja Október 6. csütörtök 13.00 – 20.00, Adminsztratív átvétel (NFÉ Ózd) 13.00 – 19.00, Pályabejárás Historic, Rally1, Rally1-ORC Október 7., péntek 8.00 – 15.00 – Technikai átvétel (NFÉ Ózd) 8.00 – 14.00 - Pályabejárás 17.48 – Prológ, Ózd, Városi Stadion Október 8., szombat Gyorsasági szakaszok 8.33, GY1 – Zabar – Domaháza/1 9:36, GY2 – Sáta – Kiskapud/1 9:49, GY3 – Királdi kör – Sajómercse/1 12.52, GY4 – Zabar – Domaháza/2 13.55, GY5 – Sáta – Kiskapud/2 14.08, GY6 – Királdi kör – Sajómercse/2 17.11, GY7 – Zabar – Domaháza/3 18.14, GY8 – Sáta – Kiskapud/3 18.27, GY9 – Királdi kör – Sajómercse/3 19.32, Céldobogó – Ózd, Városház tér Rally2 2022. október 7., péntek 8.00 – 14.00 - Pályabejárás 16:00 – Prológ, Ózd, Városi Stadion 2022. október 8., szombat Gyorsasági szakaszok 11.43, GY1 – Zabar – Domaháza/1 12.46, GY2 – Sáta – Kiskapud/1 12.59, GY3 – Királdi kör – Sajómercse/1 16.02, GY4 – Zabar – Domaháza/2 17.05, GY5 – Sáta – Kiskapud/2 17.18, GY6 – Királdi kör – Sajómercse/2 18.23, Céldobogó – Ózd, Városház tér ÓZD RALLY - 2022.10.07-08 RAJTSZÁMOS NEVEZÉSI LISTA - HISTORIC ÓZD RALLY - 2022.10.07-08 RAJTSZÁMOS NEVEZÉSI LISTA - RALLY1 - ORC ÓZD RALLY - 2022.10.07-08 RAJTSZÁMOS NEVEZÉSI LISTA - RALLY2 - Just4Fun

