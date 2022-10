Vasárnaptól vasárnapig, vagyis október 2. és 9. között minden csapatra három mérkőzés vár(t) a labdarúgó NB II-ben, hiszen nem csak a hét végén volt/lesz összecsapás, hanem ma is. A tabellán pillanatnyilag 15 ponttal 5. DVTK az Andrássy úti stadionban játszik, ellenfele a táblázaton 6 ponttal utolsó, 20. pozícióban tanyázó Dorogi FC lesz.

Csalódás lenne

A piros-fehérek három nappal ezelőtt Szentlőrincen játszottak, ahol büntetőből, valamint egy formás ellentámadás révén kaptak gólt, s miután a támadójátékuk nem működött hatékonyan, 2-0-s vereséget szenvedtek. Szergej Kuznyecov vezetőedzővel ez volt az első bajnoki fiaskója a Diósgyőrnek (a Magyar Kupa 3. fordulójában a Szeged-Csanád Grosics Akadémia ejtette ki Könyveséket), hiszen korábban háromból három találkozót hozott a csapat. Az NB I-re aspirálók közül a múlt hét végén kikapott az MTK Budapest, és a Gyirmót FC Győr is, így a még veretlen, és a Haladást 1–0-ra legyőző Pécsi MFC lépett fel a második helyre, a listavezető MTK ,,alá". A DVTK hátránya nem sok, mindössze 4 pont a feljutó helyektől, és nagy csalódás lenne a szurkolók számára, ha Komanék nem tartanák itthon a pontokat azzal a Doroggal szemben, ahol a vasárnapi HR-Rent Kozármisleny elleni 1–3-at követően – közös megegyezéssel – távozott a csapat vezetőedzői posztjáról Fenyvesi László, akit felmentettek a teendők alól. Utóda a mai összecsapáson Bene Ferenc szakmai igazgató lesz.

A, B, és még C is

– Vasárnap este még nagyon dühös voltam, de azóta hideg fejjel többször megnéztem a mérkőzést és így utólag azt kell mondanom, hogy az alapjátékunk rendben volt, a játékosok többsége is úgy teljesített, ahogy elvártam – mondta Szergej Kuznyecov. – Minden mérkőzésre több tervvel készülünk, igyekszem mindig úgy felkészíteni a csapatot, hogy legyen egy A, egy B, és egy C tervünk is, de egy 2. percben befújt tizenegyesre nem lehet felkészülni. Próbáltunk a félidőben változtatni, szerettem volna, ha lendületesebb és gyorsabb lett volna a csapat, az ellenfél játékára reagálva jobban meg kellett volna bontanunk a széleket és - bár megvoltak a lehetőségeink - a befejezésekben is pontosabbnak kellett volna lennünk, hiszen, ha nem rúgsz gólt, akkor nem tudsz nyerni. A legfontosabb tanulság, hogy nekünk nem szabad a meccs aktuális állásával foglalkozunk, gólokat kell rúgnunk, az elsőtől az utolsó pillanatig kell futballozni. A szentlőrinci eredmény ellenére biztos vagyok benne, hogy jó úton járunk és szeretnénk ezt megmutatni hazai pályán a szurkolóinknak is. A Dorog elleni mérkőzés ugyanolyan nehéz lesz, mint a vasárnapi volt, ráadásul egy edzőváltás mindig új impulzust ad egy csapatnak. Most szerencse, hogy ilyen hamar jönnek egymás után a meccsek, hiszen van lehetőség arra, hogy kijavítsuk azt, ami az előző találkozón nem sikerült.

Kérdőjelek

Jelen állás szerint Farkas Dániel és Gera Dániel továbbra sem bevethető, Vajda Botond pedig kisebb sérülést szenvedett a Hatvan elleni találkozón a tartalék csapatban, így ő sem tudja vállalni a játékot. ÉM

A kezdőcsapat

A DVTK várható kezdőcsapata a Dorog ellen: Danilovic – Csirmaz, Szatmári, Bárdos (Hegedűs), Bokros – Holdampf, Bényei – Cseke, Koman, Lukács D. – Könyves.