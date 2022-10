Hétközi fordulót rendeznek ma a honi labdarúgás második vonalában, a tizedik körben a KolorCity-Kazincbarcikai SC együttese 18 órától Szombathelyen a Haladás ellen lép pályára. A borsodiak – akik már kedden reggel útra keltek a helyszínre – az előző fordulóban, vasárnap saját pályájukon az ETO FC Győr gárdáját fogadták, és gól nélküli döntetlent értek el. A kék-sárgák a 70. perctől Toma kiállítása miatt emberelőnyben futballoztak, több helyzetet is kialakítottak, azonban nem tudtak túljárni a győriek kapusának, Fadgyasnak az eszén. A pontosztozkodás egyben azt is jelentette, hogy megszakadt a hazai győzelmi széria (négy siker után ,,csak" iksz), viszont a veretlenség tovább tart.

– Úgy gondolom, hogy egy jó eredményt értünk el, egy jó csapat ellen, és a teljesítményünk is jó volt – mondta lapunknak Varga Attila, a KBSC vezetőedzője. – A produktum akkor is rendben volt, ha a Győr többet kezdeményezett a kiállításig és voltak nehézségeink. Egy gyors, tempós és nagyon jó játékot játszó csapat ellen játszottunk, nyílván a kiállítás átírta a forgatókönyvet. Emberelőnyben sokkal bátrabban kezdtünk el futballozni és úgy gondolom, hogy a vendégek kapusa meccsben tartotta a Győrt. Addig ők is eldönthették volna a mérkőzést a saját javukra, de a kiállítás után négy nagyon komoly ziccert védett ki Fadgyas, ezért és semmi másért igazságos volt a döntetlen.

Nincsenek véletlenek

A szerdai ellenfél, a Haladás mindössze a 16. helyen áll a táblázaton, 9 ponttal, a zöld-fehérek a Rohonci úton eddig megverték a Győrt (2–1), döntetlennel zártak a Csákvár (1–1), a Soroksár (1–1) és az Ajka (0–0) ellen, illetve kikaptak a Szegedtől (0–1) – vagyis a statisztika elég vegyes képet mutat. Amihez azt is hozzá kell tenni, hogy a mezőnyben eddig a vasiak szerezték a legkevesebb találatot, összesen hatot, három meccs óta gólképtelenek...

– Nyugodtan készültünk a mostani meccsre, arra igyekeztünk koncentrálni, hogy mit, és hogyan kell tennünk – jelentette ki Varga Attila. – A hangulat jó, nyugodt, azzal a céllal megyünk neki a mérkőzésnek, hogy megmutassuk, mire vagyunk képesek idegenben is. Mert amit ebben a szezonban meg tudtunk mutatni a KolorCity Arénában, azt meg kell mutatnunk szerdán este is. A csapat nagyon elkötelezett, motivált, minden bele fogunk adni!

Általános vélemény, hogy egy pontvadászatból néhány fordulónak le kell pörögnie ahhoz, hogy valamilyen véleményt lehessen megfogalmazni az erőviszonyokról, így arra kértük a KBSC szakvezetőjét, hogy erről a szakaszról alkosson véleményt.

– Ez egy kulcsfontosságú időszak, a célunk az, hogy minél tovább kitoljuk ezt a jó sorozatot. Nincsenek véletlenek, azért vagyunk a tabella elején, mert a csapat most jól néz ki, mindenki motivált, és elkötelezettséget mutat – fogalmazott Varga Attila. ÉM

A tények

Takács combsérülés miatt hiányzó, míg Szekszárdi agyrázkódást szenvedett az egyik edzésen. A KBSC várható kezdőcsapata: Megyeri II. G. – Szemere, Ur, Lippai, Süttő – Heil, Csatári – Nagy J., Ádám F., Székely K. – Pálinkás.