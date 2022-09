A napokban az Aggtelek-jósvafői világörökségi tájon és a Csereháton huszonnegyedszer rendezték a már országos hírnévnek örvendő futóversenyt, melynek befutója Edelényi Kastélyszigeten volt.

Márciusban folytatják

– Az akció sikere érdekében apait-anyait bedobott az Edelényi Futók Egyesületének huszonkilenc tagja – mondta Puskás Béla elnök, majd hozzátette: – A hozzánk csatlakozó önkéntesekkel hatvanan serénykedtünk a versenyen. Az a taktikánk, hogy az esemény időpontjának kitűzése után folyamatosan készülünk: most is ezt tettük és már a tanulságokat is levontuk. Ezek figyelembevételével kezdünk hozzá a soron következő viadalunk szervezéséhez. A Fedrid-Császta Trail elnevezésű futásunk 2023 márciusában lesz és bár időnk még bőven van, de az engedélyek beszerzése nem olyan egyszerű vállalkozás. A helyhasználat érdekében fel kell vennünk a kapcsolatot például az önkormányzattal, a környezetvédelemmel, a vadásztársasággal, a hegyek közösségével, a mentőkkel, a rendőrséggel. Bejárattuk már mi ezt, holtpontok persze mindig akadnak, a munkánk ára viszont a versenyeken nem csak a futók, hanem a mi számunkra is kifizetődik. Örömmel vesszük, ha a célba érkezők a díjkiosztás után elismeréssel beszélnek fáradozásainkról, továbbá az e-mailben küldött szép szavak is melengetik a szívünket. Az a lényeg, hogy a nevezők elégedettek legyen, ezért dolgoztunk eddig és ez a célunk a jövőben is.