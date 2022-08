Az előző vasárnap sikeresen mutatkozott be a labdarúgó NB II. 2022/23-as szezonjában a KolorCity Kazincbarcika SC gárdája. Az észak-borsodiak a múlt hét végén hazai környezetben a Dorogi FC-t fogadták, és 2–0-s győzelmet arattak. Varga Attila, a KBSC vezetőedzője így értékelte az évadnyitót:

– Fontos volt, hogy jól kezdjük a szezont saját közönségünk előtt, hiszen sokat köszönhetünk nekik is. Azt hiszem, azt nyújtottuk, amit kellett, remek egyéni villanásokkal sikerült a vezetést megszerezni, majd szervezett játékkal megtartottuk a kétgólos előnyt. Ehhez kellett szerencse is, hiszen a Dorog beszorított minket, rendszert is kellett váltanunk, de a csapat jól alkalmazkodott. Párharcokban, helyzetkihasználásban elégedett lehettem, a labdabirtoklásunk nem volt elég hatékony, azon sürgősen szeretnék változtatni, kevesebb indokolatlan elrúgott labdát akarok látni a jövőben.

A Barcika mindkét gólja fejesből esett: a 32. percben Szemere, a 41. percben Ur „bólintott” a dorogiak hálójába. Varga Attila már a felkészülés elején jelezte, hogy „magasodtak” az érkezőkkel, vagyis ennek már most megvan az eredménye...

– Remek, magabiztos teljesítményt nyújtott a csapat, ennek köszönhető a győzelmünk. Mindenki tudta és el is végezte a feladatát, aminek a végén örülhettünk. Persze, kellettek a jól kivitelezett beadások és az érkezések is... – tette hozzá Varga Attila.

Meglévő önbizalom

Több új nyári érkező is bemutatkozott múlt vasárnap a KolorCitynél, ezért kíváncsiak voltunk arra, hogy az edző szerint helytálltak, jól dolgoztak-e, vagy – ahogyan bő egy hete mondta – még bőven kell idő az összeéréshez.

– Az újak és az úgymond régiek is jól teljesítettek, azonban mindig csapatban gondolkozom – fogalmazott Varga Attila. – A bemutatkozás minden szempontból jól sikerült, megvan a megfelelő önbizalmunk, hogy sikeresek legyünk.

A második fordulóban idegenben, Békéscsabán, a Kórház utcai stadionban lép pályára a KBSC, vasárnap 19 órától. A lila-fehérek idegenbeli vereséggel kezdtek, ugyanis 1–0-ra kikaptak Pécsen. Hogy mire számít a viharsarkiak ellen Varga Attila, arról is beszélt Északnak.

– A héten a csapat csodálatos munkát végzett, nincs semmilyen hiányérzetem. A Csaba, gondolom, a vereség után egy dologra gondol: vasárnap nyerni kell. De mi is ugyanígy készülünk! Okosan, taktikusan kell pályára lépnünk – nyilatkozta a KBSC edzője.

A kezdőről A KolorCity Kazincbarcika SC várható kezdőcsapata: Megyeri II. G. – Szemere, Heil, Ur, Szekszárdi, Süttő – Nagy J., Pálinkás, Csatári, Székely – Takács T. (Kurdics).

Takács T.-t az előző meccsen a 25. percben le kellett cserélni, ugyanis egy rúgást kapott gerinctájékon, és emiatt kérdéses a játéka. Laczkó M. pedig még nincs megfelelő állapotban hosszú kihagyása után.

(A borítóképen: Ur [kékben] szerezte a barcikaiak egyik gólját a múlt vasárnap)