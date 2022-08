A játékosokról Az első számú kapus, Megyeri II. G. megsérült a mosonmagyaróvári összecsapás 22. percében, le is kellett cserélni, Megyeri I. jött helyette a pályára. A KBSC „portása” agyrázkódást szenvedett, minekután egy kemény rúgást kapott a fejére, az eszméletét is elvesztette. Megjárta a kórházat is, de már a csapattal érkezett haza. Ezen tények ismeretében biztos, hogy nem lesz vasárnap a kezdőcsapatban, miként az eltiltott Takács T. sem. A várható összeállítás a Kozármisleny ellen: Megyeri I. G. – Szemere, Ur, Dvorschák (Szekszárdi), Süttő – Szabó B., Heil, Csatári – Kállai Z., Kurdics, Pálinkás.