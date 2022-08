I.DVTK Girls Cup

B csoport, 3. mérkőzés

Illés Akadémia LU17 - GKS Górnik Łęczna U17 1-6 (1-2)

DVTK Edzőközpont, 100 néző.

Illés Akadémia LU17: Kocsis P. - Farkas B., Németh Z., Hajdú P., Kleinert P., Müller Zs., Stadler K., Czuczai M., Simon E., Csombor L., Gyócs-Németh C. Csere: M. Spilenberg, Francsics V., Lakatos L., Csarnai Z., Giczi K., Bukor Z., Váraljai V., Vass A., Harang L., Nagy B., Czeglédi B. Vezetőedző: Győrffy Mátyás.

GKS Górnik Łęczna U17: O. Szymanek - E. Walczak, J. Ilczuk, N. Cielabak, J. Krok, J. Wróbel, M. Wypych, O. Stachura, K. Zajac, J. Michaluk, A. Gliszczynska. Csere: V. Tywoniuk, I. Sikora, J. Okon, Z. Denis, V. Skrzypczak, K. Smyk, W. Wojcik. Vezetőedző: Natasza Górnicka.

Gólszerző: Csombor L. (1-0) a 10., J. Michaluk (1-1) a 20., M. Wypych (1-2) a 30., M. Wypych (1-3) a 41., J. Krok (1-4) az 50., A. Gliszczynska (1-5) az 52., I. Sikora (1-6) az 55. percben.

Győrffy Mátyás: - Jól kezdtük a mérkőzést, hamar sikerült megszereznünk a vezetést. Ezután viszont visszaesett a koncentrációnk, és a jó erőkből álló lengyel ellenfelünk fordítani tudott. Az első félidővel elégedett vagyok, a másodikban viszont több egyéni hibából kaptuk a gólokat, ezeket javítanunk kell. Összességében nem volt öt gól különbség a két csapat között, de nagyon hasznos találkozót játszottunk. Remélem, még találkozunk velük a torna során. A lányok hozzáállásával elégedett vagyok.

Natasza Górnicka: - Szoros volt az első félidő, a fordulás után azonban nagyon jól játszottunk, így magabiztosan győztünk. Gratulálok a csapatnak!

A csoport, 3. mérkőzés

Diósgyőri VTK LU17 - Vasas Femina Székelyudvarhely U17 1-1 (0-1)

DVTK Edzőközpont, 100 néző. Játékvezető: Hullár Gergely, Vincze Zsolt, Nagy László.

Diósgyőri VTK LU17: Bényei B. - Székely E., Majnár A., Képes J., Kemenyiczki L., Havasi Bernadett, Papp S., Szilvási N., Keczán F., Katona F., Magyar H. Csere: Dervalics D., Alföldi R., Vadász V., Szász G., Bánsági H. Vezetőedző: Csiszár Szabolcs.

Vasas Femina Székelyudvarhely LU17: Nagy A. - Pásztor K., Sinka P., Aura Z., Szabó N., Godra A., Márkus G., Hodor M., Horváth A., Sólyom H., Máté B. Csere: Bódi E., Benczési B., Balázs Cs., Tóásó P. Vezetőedző: Székely János.

Gólszerző: Horváth A. (0-1) a 2., Szilvási N. (1-1) a 31. percben.

Csiszár Szabolcs: - Egy nagyon jól felkészített csapat ellen játszottunk, sajnos a mérkőzés első perceiben egy sérülés miatt mezőnyjátékosnak kellett beállni a kapuba. Ennek ellenére nagyon összeszedettek voltunk és sok tanult dolgot láthattunk vissza a lányoktól. Célunk az volt, hogy a csoportunkból mindenképp menjünk tovább, és ezt sikerült is elérnünk. Az egész felkészülés alatt nagy terhelést kapnak a lányok, főleg ezen a héten. Éppen ezért a csütörtöki nap a regenerációról szól, pénteken pedig az elődöntőben egy nagyon jó csapattal mérkőzhetünk meg. Gratulálok minden játékosomnak!

Székely János: - Jól kezdtük a mérkőzést, de 1-0 után több olyan lehetőségünk volt, amit sajnos nem használtunk ki. A futball szabálya, hogy ez megbosszulja magát, ezúttal is így történt. Egymás után két napon is pályára léptünk, ezért a második félidőre nagyon elfáradtunk. Gratulálok a hazai csapatnak, egy nagyon jó színvonalú tornán lehetünk jelen. Bízom benne, hogy egy nap pihenéssel a pénteki elődöntőben mi is másképp fogunk kinézni.

Az A csoport végeredménye

1. Vasas Femina Székelyudvarhely LU17 4 pont

2. Diósgyőri VTK LU17 2 pont

3. Spartak Subotica LU17 1 pont

A B csoport végeredménye

1. GKS Górnik Łęczna LU17 6 pont

2. Illés Akadémia LU17 3 pont

3. DAC 1904 LU17 0 pont

Elődöntők

2022. augusztus 5., péntek

17:00 Vasas Femina Székelyudvarhely LU17 - Illés Akadémia LU17

18:30 GKS Górnik Łęczna LU17 - Diósgyőri VTK LU17

Helyosztók

2022. augusztus 6., szombat

5-6. helyért

13:00 Spartak Subotica LU17 - DAC 1904 LU17

15:00 Bronzmérkőzés

17:00 Döntő

18:30 Ünnepélyes díjátadó