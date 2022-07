A 2021/22-es évadban a női kosárlabda NB I/B Piros csoportjában szerepelt a DVTK U23 együttese. A 16 csapatos mezőnyben az utolsó helyen zártak a piros-fehérek, és emiatt visszaestek az NB I/B Zöld csoportjába, vagyis a harmadik vonalba. Oda, ahonnan egy éve jutottak fel a másodosztályba.

– Elöljáróban azt kell kiemeljem, hogy a bajnokság 30 meccsét nem egy konzisztens csapat játszotta le, valószínűleg nem volt két olyan egymást követő mérkőzés, amelyre ugyanazzal a kerettel, ugyanazokkal a fiatal játékosokkal álltunk volna ki – mondta Magyar Gergely, a diósgyőri kosárlabda-utánpótlás szakmai igazgatója. – Az évad úgy kezdődött, hogy az élvonalbeli csapat szakmai irányítása alá tartozott az NB I/B-s szereplés, emiatt Ábrahám Márta, a felnőttegyüttes egyik pályaedzője irányította a gárdát az első mérkőzéseken. Csakhogy az első csapat sűrű programja, a bajnoki és nemzetközi kupaszereplések miatt nehezen összeegyeztethető volt számára ennek az edzői feladatnak az ellátása, és amikor novemberben edzőváltás történt az első csapatnál, és az új szakvezető, Völgyi Péter a korábbiaknál is jobban támaszkodott Ábrahám Márta segítségére, edzőváltás történt az NB I/B-s gárdánál is. Az addig az U16-os együttesünket edző Vaszi Ádám kapta meg a feladatot, hogy ebben a bajnokságban, a második vonalban a fiatalokkal meccseket játsszon. És ezt követően, a tavalyi év utolsó hónapjában született döntés arról, hogy a változások után milyen koncepció alapján haladjon az NB I/B-s projekt.

Nem volt könnyű

Magyar Gergely elismerte, Vaszi Ádám nem volt könnyű helyzetben.

– Mivel az NB I/B-s gárdának nem volt állandó kerete, a felnőttcsapatból visszajátszók és a juniorok közül a meccsekre felkerülők játszottak a mérkőzéseken, nem nagyon volt lehetőség a közös edzésmunkára a másodosztályú bajnokik előtt – mondta a diósgyőri kosárlabda-utánpótlás szakmai igazgatója. – Voltak olyan meccsek, amelyek nyerhetők lettek volna, ha teljes kerettel állunk ki, de a felnőttcsapat és a juniorok szakmai programja elsőbbséget élvezett, és gyakran előfordult, hogy olyan fiatalok léptek pályára a csapatban, akik az U18-as bajnokságban kevesebb lehetőséghez jutottak. Ez nekik arra jó volt, hogy megtapasztalhatták, hogy milyen szintre kellene előrelépniük a fejlődésük érdekében. A szezonnak volt egy olyan része, amikor a juniorcsapat a korosztályos döntőre készült, és ezzel összefüggésben a komplett U18-as gárdával álltunk fel, és ezek a találkozók rendkívül hasznosak voltak a játékosok számára. Amikor a felnőttidénynek vége lett, az első csapat keretéből Tóth Franka – akinek nagy szerepe volt abban, hogy egy évvel ezelőtt feljutott a csapat a Piros csoportba – pályára lépett néhány meccsen, de amikor kiderült, hogy nem marad a DVTK-nál, utána már nem igazán játszott, és ennek is volt látszatja az eredményekben.

Felvetettük a szakmai igazgatónak, hogy a bajnokságban több olyan csapat is szerepelt, melyek élvonalbeli együtteseknek a második számú gárdái, és hogy ezek többsége a mezőny első felében zárt.

– Sok olyan gárda volt, amelyik az első csapat keretéből több játékost is játszatott a meccsein, olyanokat, akik az élvonalban is rendszeres játéklehetőséghez jutottak. Nálunk ilyen kosarasok nem voltak, és ez meg is látszott az eredményeken. Persze mások is hasonló helyzetben voltak, az élvonalban meghatározónak számító szekszárdi és győri csapat mérlege sem lett sokkal jobb a miénknél, de persze ők bennmaradtak – mondta Magyar Gergely, akit a jövőről is kérdeztünk. – Az NB I/B Zöld csoportjában folytatjuk, ez a bajnokság is tudja azt a célt szolgálni, mint a Piros, a fiatal játékosok fejlődését, hiszen ebben a mezőnyben talán több felnőttcsapat ellen lépünk pályára, mint a Pirosban. Az elsődleges cél nem az, hogy jussunk vissza. Egy évvel ezelőtt sem ezért harcoltunk, de éltünk a lehetőséggel. Az új évadban is az lesz az NB I/B-zésnek a szerepe, hogy azok a játékosok, akik az első csapatban kevesebb lehetőséget kapnak, játéklehetőséghez jussanak. Amennyire én tudom, az előző évinél több ilyen játékos érkezhet felülről, akár egy csapatra való is, akikhez csatlakoznak majd a juniorok, úgyhogy nem elképzelhetetlen, hogy sikerül visszakormányozni a hajót a Piros csoportba.

Kosárlabda: női NB I/B, Piros csoport végeredménye 1. Csata DSE 30 28 2 2474-1444 58

2. Vasas Akadémia II. 30 24 6 2091-1620 54

3. PINKK-Pécsi SK U23 30 22 8 2255-1986 52

4. NKA Universitas Pécsi EAC II. 30 21 9 2241-1926 51

5. Zalaegerszegi TE NKK 30 20 10 2278-1989 50

6. MTK-TFSE II. 30 19 11 2178-1902 49

7. Ajka 30 19 11 2151-1937 49

8. MAFC 30 18 12 2004-1824 48

9. Sportdarázs-Soproni MAFC 30 15 15 2037-1970 45

10. Debreceni EAC 30 14 16 1900-2066 44

11. BEAC Újbuda II. 30 12 18 2022-2054 42

12. AKSC Szekszárd II. 30 8 22 1875-2074 38

13. UNI-Győr SZESE 30 6 24 1721-2392 36

14. Kanizsai Vadmacskák SE 30 5 25 1877-2518 35

15. Bajai NKK 30 5 25 1969-2395 35

16. Diósgyőri VTK U23 30 4 26 1547-2523 34

A borítóképen: Minden bizonnyal nem játszottak kétszer ugyanolyan összetételben a diósgyőriek (pirosban). Fotó: MW