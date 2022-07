A hétvégén Magyarország legjobb triatlonversenyzői – köztük öt olimpikonnal és egy U23-as világbajnokkal – Baján adnak randevút egymásnak. Az E.ON Sprint Elit országos bajnokságon a Tiszaújvárosi Triatlon Klub hét sportolóval képviselteti magát.

A XVII. Mogyi Triatlon keretében megrendezendő elit ob résztvevői mellett szintén a sprinttávú magyar bajnoki érmekért vetélkednek szombaton az ifjúságiak, a juniorok és az amatőrök is, míg a fiatalabbak vasárnap az E.ON Utánpótlás Triatlon Ranglistasorozat idei 4. állomásán mérhetik össze tudásukat.

Az E.ON Hungária Csoport támogatásának köszönhetően külsőségeiben is megújul a bajai országos bajnokság. A teljes hazai élmezőnyt felvonultató erőpróbán többek között nemzetközi színvonalú új eszközökkel, megújult versenybírói ruházattal üdvözlik majd a sportolókat. A legjobbak között pedig az eddigi legmagasabb összeget, 3 millió forint pénzdíjat osztanak szét, ami vetekszik egy európai verseny díjazásának mértékével.

Szombaton

A házigazda Mogyi Sportegyesület tagjai Baján, a Halászparton jelölik ki a versenyközpontot. Szombaton 14.30-kor először a női mezőny tagjai sorakoznak fel a rajtvonalhoz. A 750 méteres úszásból, 20 km kerékpározásból és 5 km futásból álló erőpróba egyik legnagyobb esélyese Bragmayer Zsanett, a tokiói olimpia 12. helyezettje, aki jelenleg 27. a világranglistán. No persze nem szabad leírni a háromszoros olimpikon Kovács Zsófiát vagy a nemzetközi szinten is egyre jobb eredményeket elérő Sárszegi Noémit sem. A tiszaújvárosiakat a korábbi junior Európa-bajnok Putnóczki Dorka és a korosztályos nemzetközi versenyeken többször a legjobbak között végzett Bóna Kinga képviseli ebben a kategóriában.

A 16 órakor rajtoló férfifutam igazi csemegének ígérkezik. Itt komoly győzelmi esélyekkel áll rajthoz Bicsák Bence, aki a 7. helyen fejezte be a tokiói ötkarikás játékokat. Egyik legnagyobb riválisa vélhetően a regnáló U23-as világbajnok, Lehmann Csongor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub élversenyzője lesz. Nagyon jó esélye van az éremszerzésre Dévay Márknak is, aki stabilan, jól teljesít a külföldi porondon, és Csongorral együtt a világranglista top 30 környékén tanyázik. A „nagy öregek” közül két olimpikonunk, a riói 20. Faldum Gábor, valamint Tóth Tamás is beleszólhat a legjobb helyezések elosztásába. Ugyanez fogalmazható meg a tiszaújvárosiak egyaránt jó formát mutató sportolóira, Kiss Gergelyre vagy a középtávú magyar bajnok ­Lehmann Bencére vonatkozóan is. A szintén a Tisza-partiakat képviselő Sinkó-Uribe testvérpár, Ábel és Aurél számára is kijöhet a lépés a bajai magyar bajnokságon.