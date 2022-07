Az eseményre július 8-10. között a hejőkeresztúri tavon kerül sor.

– A lokálpatrióta cégeknek, a DEBOTI sportegyesületnek, és néhány lelkes sportembernek köszönhetően újjáéledt a vitorlázás Miskolc környezetében: kiépülőben van egy már országos versenyek rendezésére alkalmas bázis, van oktatói gárda, és van oktatás, valamint hobbi vitorlázás is – mondta a szervezők nevében dr. Hajdú László, az Expert-Factor Zrt. igazgatóságának elnöke.

Már hatodszor

Az Expert/FPS Kupát 2017-től kezdődően hatodszor tartják. A verseny minden év júniusában/júliusában az országos versenynaptárban jegyzett forduló, a Dunától keletre, Kelet-Magyarország legnagyobb versenye. A kupa, a hazai kalóz és a finn hajóosztály élversenyzőinek biztosít versenyzési lehetőséget.

– Minden évben egyre több versenyző és érdeklődő tisztel meg bennünket a részvételével. A viadal a nézők előtt is nyitott, a parti fövenyről végigkísérhető a verseny. Edzők, régi magyar bajnokok hangosítással közvetítik, kommentálják a vízen történteket, ezzel is lehetőséget biztosítunk, hogy minél többen ismerjék, és értsék ezt a csodálatos sportot – folytatta dr. Hajdú László főszervező. – Hiszünk abban, ha a gyerekekkel megszerettetjük ezt a sportot, és megmutatjuk nekik, hogy ezeken a kistavakon is lehet élversenyzői – de akár hobbi – szinten művelni ezt a sportot, hozzájárulunk ahhoz, hogy Miskolcon, a térségben maradjanak, és itt képzeljék el a jövőjüket. A hazai kishajós élmezőny versenyzése, megjelenése, térhódítása ezeken a tavakon kitörési pont lehet a fehér vitorlák szerelmeseinek. Bízunk abban, hogy a verseny palettára helyezése jótékony hatással lesz az idegenforgalmi, turisztikai, szabadidős lehetőségeinkre is.