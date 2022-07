Néhány hónap eltelt és ismét felbukkantak. Szerettek volna a murva bajnokságban indulni, ám a sorozatot végül nem írták ki. Ettől függetlenül azt előre elhatározták, hogy az idei Székesfehérvár – Veszprém Rallyn részt vesznek. A futam közeledtével ennek rendje és módja szerint elkezdték a felkészülést, hiszen a versenyzői mivoltukat nem tudják, és nem is akarják megtagadni. Balogh János és Holczer Dániel harcba száll a Balaton-felvidéken, és abban bíznak, hogy a hosszabb kihagyás ellenére a murván nem lesz akkora különbség köztük, és az élmezőny között.

Tervben volt

- Nem emocionális oldalról közelíteném meg a kérdést, de nyilván van benne az is – árulta a közelgő bajnoki futammal kapcsolatban Balogh János. – Ebben a sportban éltük le az életünket, szeretjük, imádjuk, ezért nem lehet abbahagyni. Az elmúlt két évben azonban más megközelítéssel és intenzitással állunk hozzá, mint tettük azt korábban. Előzetesen azt terveztük, hogy a murva bajnokságba nevezünk, de végül ezt nem írták ki, ennek ellenére a Székesfehérvár – Veszprém Rallyt már korábban becéloztuk. Most pedig ott tartunk, hogy közeledik a verseny. Nem tagadom, nagyon várom. Volt olyan időszak, hogy rutinból, kicsit monoton módon tettük ilyenkor a dolgunkat. Most viszont más az érzés. Izgatott vagyok az egésszel kapcsolatban, jó lenne már ott lenni a rajtban.

Régen volt

Ha visszatekerjük az idő kerekét, és a hazai ralis rendezvényeket, akkor egészen a 2021-es Mikulás Rallyig kell visszamenjünk, hogy találkozzunk Balogh János és Holczer Dániel nevével. A kihagyás tehát több mint fél éves, ugyanakkor mérhetetlen rutinnal rendelkeznek, ezért ebben az esetben sem kell jelentős hátrányról beszélnünk.

- Nyilván valamennyire azért vissza kell rázódni, ezért is választottunk egy murvás hétvégét – folytatta Balogh János. – A lazább borításon ugyanis a riválisok sem mennek többet, így maximum a versenyautóban töltött kevesebb idő miatt lehet lemaradásunk. Aszfalton jóval nagyobb lenne a különbség, mert a hazai bajnokság döntő része ilyen körülmények között zajlik. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ezúttal is lehet keresni valónk.

Ezüstös Mikulás után

Balogh János optimizmusa egyáltalán nem meglepő, hiszen tavaly novemberben ezen a környéken az abszolút második helyen végezett a Mikulás Rallyn, akkor csupán Klausz Kristóf volt gyorsabb nála. A felkészülést viszont nem lehet lazára venni, mert a korábbiakhoz képest a nyomvonal is módosult, a környezet pedig folyamatosan változik, ezért a pályabejárásra nagy hangsúlyt kell fektetni.

- A régmúltból nagyjából össze lehetne ollózni a mostani hétvégét, de a hegyesdi pályán például van olyan rész, ahol egyszer sem mentem – tekintett előre Balogh János. – A Kislőtér és a Nagylőtér megvan, ám a talaj és az időjárás minden évben új kihívás elé állítja a versenyzőket. Nagyon komolyan fel kell készülnünk, mert korábban is tapasztaltuk, hogy ezen a helyszínen bármikor, bármi megtörténhet. A technika szempontjából nincs változás, továbbra is Puskádiékkal dolgozunk együtt. Az általuk üzemeltetett és felkészített Rally2-es Fabiaval vágunk neki a hétvégének.