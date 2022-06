Pénteken kezdődik az antalyai vívó-Európa-bajnokság, a magyar válogatott tagjai három részletben utaztak, utaznak az eseményre. Az első turnus, a férfi kardozók és a női tőrözők már szerdán elrepültek, és az ő egyéni versenyükkel startol el a kontinensviadal. Nem kérdés, hogy a szezon fő versenye a július 15-én kezdődő kairói világbajnokság, és mivel a két eseményt alig több mint három hét választja el, ezért a csapat tagjai úgy tekintenek az antalyai Eb-re, mint egy kiemelten fontos világkupa-állomásra.

Boczkó Gábor szövetségi kapitány így latolgatta az esélyeket a szövetség honlapjának adott nyilatkozatában: „Kezdjük a tőrözőkkel: a férfiak hosszú évek óta az egyik legsikeresebb szezonjukat futják, ez lenne folytatható az Eb-n egy nyolc közé jutással, aztán minden további lépés előre csak tovább szépíthet a képen. A nőknél Kreiss Fanni hiánya alaposan meglátszott, jelentős pozitívum viszont, hogy a személyes problémák megszűntek, egységes csapatként készülünk, ha ehhez én is hozzá tudtam tenni valamicskét, annak kifejezetten örülök. A férfi kardozókról és a párbajtőrözőkről bátran kijelenthetjük, hogy egyéniben és csapatban is éremesélyesek. Egyéniben és csapatban is sikert sikerre halmoztak a vk-szezonban, várjuk a folytatást. Női kardban és női párbajtőrben bármi megtörténhet. Fiatal és tehetséges csapataink vannak, bár természetesen Márton Panka nagyon hiányzik. Egyéniben Kun Annának lehet éremesélye, a csapatainknak pedig rendkívül fontos a jó szereplés, elvégre alig tíz hónap múlva kezdődik az olimpiai kvalifikáció, nem mindegy, honnan kezdjük a versenyfutást a párizsi helyekért.”

Minél előrébb

A válogatottban helyet kapott a Diósgyőri VE versenyzője, Nagy Kinga is. A 24. életévét júliusban betöltő miskolci pengeforgató azzal vívta a ki a jogot az indulásra, hogy a hazai, női párbajtőrranglistán a harmadik helyen áll. Nagy a 2021/2022-es szezonban eddig (a tavaly ősztől idén májusig tartó időszakban) nyolc versenyen vett részt, a hazai megméretések mellett pástra lépett Tallinnban, Barcelonában, illetve Katowicében is.

Nagy Kinga egyéniben szeretne a lehető legtovább eljutni, de nyilván sok minden függ majd attól is, hogy milyen riválisokkal, kikkel kell megküzdenie. Csapatban hasonlóképpen tervez a DVE vívója, úgy érzi, jó teljesítménnyel, párosítással akár egy szép eredmény is „kijöhet”. Ebben a fegyvernemben a hölgyek egyéni viadalát szombaton 9 órától kezdik majd, míg a csapatversenyt június 21-én, kedden rendezik meg.