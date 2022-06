Az esemény tehát ma és holnap kínál versenyzési lehetőséget a Miskolc határában lévő Csanyik-völgybe látogató futók számára. A rendhagyó módon kétnapos eseményen a maratonisták és a félmaratonisták június 11-én, szombaton az 1991-es, először kiírt Bükki Hegyi Maraton retró pályáin – Lillafüredet, a Hámori-tavat, Ómassát, Bánkutat, Jávorkutat érintve – bizonyíthatják felkészültségüket. Rajt 10 órakor a versenyt támogató Sanofi Aventis parkolójánál, cél a Királyasztalon található kőszínpadnál. Ezen a napon – a futók elhaladásáig – pár perces forgalomlassításra lehet számítani, ezért elnézést kérnek a rendező a Marathon Club Egyesület és a Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány tagjai.

A sportág ikonikus alakjai közül ott lesz a startnál a többszörös maratoni győztes Bogár János és Németh Csaba is. Ismét Miskolcra látogat Veresegyházáról a még egyszer sem hiányzott dr. Horváth György, aki szintén a leghosszabb távot választja. A női maratonisták mezőnyében – hosszú sérülése után – ismét megtalálhatjuk a korábbi években többször is az első helyen végzett miskolci Szanyi Ágnest, de ott lesz a 2019-es Kassa–Miskolc Ultramaraton női győztese, Varga Ildikó is.

Az erdei stadionban

Június 12-én, vasárnap 9 órakor az utóbbi években megszokott módon, a Király­asztalon kijelölt versenyközpontból folytatódik a verseny, amikor a jól bevált 10,5 km-es erdei körön kismaraton és félmaraton párban versenyszámok közül lehet választani. A szervezők ezúttal is gondolnak a gyermekekre és a kevésbé felkészültekre, akik számára egy 3,5 km-es futamot is kiírtak erre a napra. Ezt a távot lehet túrázva is teljesíteni.

Az első rajt előtt a szervezők megkoszorúzzák a Marathon Club alapító elnökének, a Bükki Hegyi Maraton megálmodójának és tizennyolc éven át megvalósítójának, Kisgyörgy Ádámnak az emléktábláját. Újdonságként meghirdették az 1. Királyasztal MTB Marathon névre keresztelt hegyikerékpáros versenyt, melyet vasárnap 13 órától, a futással megegyező 10,5 km-es pályán rendeznek. A bringák 1,2 és 4 kört teljesíthetnek. A gyermekek a versenyközpont körül kijelölt pályán mérhetik össze ügyességüket.

Helyszíni nevezés, rajtszámátvétel a futószámokra június 11–12-én, szombaton 8–10, vasárnap 8–9 óra között. A kerékpáros versenyre vasárnap 12.30-ig fogadnak nevezéseket. Miskolc kiemelt rendezvényének céljában mindenkit egyedi érem és egy tányér meleg étel vár.

Jó tudni

További részletek megismerésére a www.maratonclubmiskolc.hu honlapon van lehetőség.

(A borítóképen: A tavalyi rajt pillanata)