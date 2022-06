A közelmúltban fejeződött be a Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyei I. osztályú férfi kézilabda-bajnokság. Az első helyet a DVTK csapata harcolta ki, és sikerével jogot szerzett arra, hogy az NB II. Észak-keleti csoportjában szerepeljen.

Nagy fölénnyel

A piros-fehérek tavaly alakították újjá szakosztályukat. Korábban, mint ismeretes, 1948 és 1977 között lehetett kézilabdázni a klubnál, aztán a műfajt negyvennégy évre száműzték a palettájukról.

– Keretünk átlagéletkora úgy huszonhárom év volt, a fiatalok mellett csak egy-két idősebb játékost vonultattunk fel – kezdte Mike Martin szakosztályvezető, majd így folytatta: – A fiúk eredetileg szalézisek voltak, majd a BSK-ba kerültek, aztán a DVTK-ban folytatták, de olyan kézilabdázónk is akadt, aki már megjárta az NB I/B-t. A rajt előtt kimondtuk, hogy csak és kizárólag a bajnoki címben és a vele járó magasabb osztálybeli tagságban gondolkozunk, célunkat pedig valóra is váltottuk. Szerettünk volna százszázalékos teljesítménnyel diadalmaskodni, ez azért nem vált valóra, mert a Hevesi SE-től egy góllal kikaptunk. Így mérlegünkbe becsúszott egy vereség, de ennek nincs jelentősége, hiszen nagy fölénnyel, 7 pont különbséggel nyertük a sorozatot. A mezőnyt a játék minden elemében felülmúltuk, ráadásul az állóképesség szempontjából is elvittük a pálmát. Sokat, hetente háromszor, négyszer edzettünk, szemben a többi gárdával, melynek tagjai egyszer vagy kétszer tréningeztek, de olyan alakulat is akadt, amely gyakorlás nélkül, kizárólag a mérkőzésekre állt össze.

Erős lesz a mezőny

A szakosztályvezető közölte, hogy Diósgyőrött az összes, az eredményes szerepléshez nélkülözhetetlenül szükséges erőforrás – gondolt a tárgyi, a személyi és az anyagi eszközökre – rendelkezésükre áll. A puszta bennmaradástól többre vágynak, a negyedik–hetedik helyek valamelyikét akarják megszerezni. Óvatosak, hiszen a bombaerős mezőnyben lesz a Mezőkövesdi KC, a Debreceni EAC, a Nyírbátor és a Hajdúszoboszló is. A diósgyőrieknél az eddigi játékosok zöme lehetőséget kap az ismételt bizonyításra, a versenyhelyzet növelése érdekében azonban megerősítik keretüket. Az NB I/B-s szereplést egyelőre nem tűzik ki, erre elképzeléseik szerint két-három esztendő múlva gondolhatnak.

Július végén

Az NB II.-es küzdelemsorozat szeptember közepén kezdődik, a DVTK a Herman-gimnázium csarnokában vívja majd bajnoki összecsapásait, és edzésmunkáját is minden bizonnyal szintén ott végzi majd. Mike Martin elmondta, hogy az erőgyűjtést július végén kezdik.

A férfi bajnokság végeredménye

1. DVTK 20 19 – 1 693–36638

2. Hevesi SE 20 15 1 4 511–474 31

3. FC Hatvan Kézilabda 20 11 1 8 522–506 23

4. SBS-Eger II. 20 5 – 15 463–551 10

5. Gyöngyösi KK 20 5 – 15 422–579 10

6. Tiszaújvárosi SC 20 4 – 16 376–511 8

Bőcs KSC törölve

Kézilabda: Molnár András az új vezetőedző

A tapasztalt, mesteredző végzettségű Molnár András veszi át a DVTK kézilabdacsapatának irányítását. Az 1993 óta edzőként dolgozó szakember a klub utánpótlását érintő szakmai munka kialakítását és működését is koordinálni fogja.

– Óriási megtiszteltetésként ért a megkeresés – kezdte a tréner. – Kaptam az élettől egy új lehetőséget, hogy komoly rendszert építsek ki, mint ahogy a korábbiakban tettem Hajdúnánáson. Most talán minden idők legerősebb északkeleti bajnoksága következik, célunk a minél jobb szereplés lesz. Harcos és küzdő csapatot szeretnék a pályán látni, ezzel nagyon sokat el lehet érni.

(A borítóképen: A diósgyőri játékosoknak Mike Martin szakosztályvezető adta át az aranyérmeket)