Szeptemberben lesz tizennyolc esztendős, és az egyik legnagyobb tehetségként tartják számon a megyében. Lukács Gergőt, a Kazincbarcikai SC fiókcsapatának, a Bánhorvátinak a labdarúgóját az év játékosának szavazták meg a 2021/2022-es teljesítménye alapján, amire nem csupán magával a nyújtott produkciójával szolgált rá, hanem a gólkirályi címmel is, a 26 találattal. Amennyiben az adatbankban lévő, vele kapcsolatos számok pontosak, akkor a 2004-es születésű játékos eddigi pályafutása során már 136 összecsapáson pályára lépett kezdőként, 26-on csereként, és ez idáig 217 alkalommal rezegtette meg a riválisok hálóját.

Hét éve kezdte

– Köszönöm a szavazatokat, nagyon megtisztelő ez a legjobb játékos cím számomra – kezdte lapunknak adott nyilatkozatát a fiatal futballista, akinek a klubja, a Bánhorváti a 8. helyen végzett a megyei I. osztály előző évadában. – Nem is olyan régen, csak 7 éve kezdtem el a futballt, Kazincbarcikán, és azóta itt játszom, illetve Bánhorvátiban, leszámítva egy féléves diósgyőri kitérőt.

– 2020 februárjától azon év augusztusáig voltam a DVTK játékosa, és sajnos nem éreztem ott jól magam. A csapat nem sok segítséget adott abban, hogy be tudjak illeszkedni, és emiatt úgy döntöttem, hogy inkább visszatérek a KBSC-hez – emlékezett vissza az akkori időszakára Lukács Gergő.

A támadó hozzátette: amikor úgy alakult, és kellett, akkor a KBSC nagycsapatával is tréningezett, de járt korosztálya foglalkozásaira is. Ezért aztán biztos, hogy a magas szintű és megfelelő számú edzésmunka is belejátszott abba, hogy ki tudott tűnni a megyei I. osztályban.

– Sok meccsen jellemző volt ránk, hogy a kontra stílust ­játszottuk, mert gyors ­embereink voltak, ezzel a futballal hamar az ellenfél kapuja elé jutottunk, és nagy esélyünk volt a gólszerzésre – árulta el a csatár. – Nem mi voltunk az a csapat, amelyik hátul passzolgatott, mindig is az előrejátékban voltunk erősebbek. Edzőnk, Mátyás József kiválóan instruált bennünket, a meccseket kitaktikáztuk, figyeltünk az ellenfelekre, külön a játékosokról is tudtuk, hogy kinek mi a feladata. Amikor kikaptunk, amikor bizonyos dolgokban hibáztunk, akkor leginkább a koncentráció nem volt megfelelő. Fiatal csapat volt a miénk, s talán nem mindenki készült fel a legmegfelelőbben fejben. Szerencsére azért volt sok jó meccsünk is, amiken megvolt a kellő össz­hang. Mindenki ismeri a másikat, van, akit régóta, és a sikerek egyik záloga az, ha tudjuk, miként, hová, hogyan mozog, játszik a másik.

Az NB III.-ban

A KBSC és a Bánhorváti focistája ezután így folytatta:

– Folyamatosan egyre feljebb lépegettem, lépegetek a létrán, szerencsére, úgy érzem, fejlődök évről évre, emlékszem, volt, amikor a kezdőcsapatba sem tudtam bekerülni a korosztályomban – nyilatkozta Lukács Gergő. – Egy évvel ezelőtt is gólkirály voltam, akkor az U17-ben, a regionális bajnokság Északi csoportjában. A KBSC nagycsapatához először még 2020 őszén sikerült felkerülnöm, ültem is a kispadon NB II.-es mérkőzésen, de végül elmaradt a debütálásom. Az NB III.-ban, az előző szezonban viszont egy meccsen, 2021 novemberében, a Füzesgyarmat elleni hazai mérkőzésen becserélt Varga Attila egy rövid időre.

Megtudtuk azt is a fiatal játékostól, hogy a megyei I.-es szezonban, a második részében Pogonyi Benjámintól kapta a legtöbb gólpasszt, az első félévben viszont az asszisztok megoszlottak több csapattárs között.

A Ferencváros

A szakemberek pozitív véleményét nem éli meg teherként, hogy folyamatosan mutatnia kell magát? – vetettük fel ezt is Lukács Gergőnek.

– Megtisztelő, ha ezt gondolják rólam mások, de én igazából mindig arra fókuszáltam, hogy elérjem azt, amit szeretnék – közölte a bánhorvátiak támadója. – Minél többet bele­rakjak az adott edzésbe, az adott mérkőzésbe. Nem szoktam bulizni, kikapcsolódásként a barátokkal vagyok, de kikapcsol az iskola is, ahol keményen kell tanulni. A miskolci Földes-gimnáziumban 2024-ben fogok végezni.

Kazincbarcikán bizonyos időközönként mindig voltak tehetségek, akik sokra vitték (például Lipcsei Péter, Komlósi Ádám) a labdarúgásban, ez példa lehet Lukács Gergő előtt. Vagyis lehet cél egy nagyobb klub, esetleg külföld is.

– Csapatokon nem igazán gondolkodtam eddig, bár itthoni kedvenc klubom a Ferencváros, voltak olyan álmaim, hogy egyszer jó lenne ott játszani – ismerte be a csatár. – Ez majd kiderül, ahogyan a külföld is. De nekem most nem a távlati tervezés a lényeg, hanem hogy jelenleg elvégezzem a munkát, erősödjek mind fizikálisan, mind taktikai értelemben.

A tréner szerint A bánhorvátiak vezetőedzője, Mátyás József az alábbiakat mondta játékosáról a klub oldalán.

– Gergő volt az egyik olyan fiatal, aki szinte minden mérkőzésen alapember volt, meg is hálálta a bizalmat, és szép egyéni sikert ért el a gólkirályi címmel, amihez ezúton is gratulálok! Úgy gondolom, hogy ilyen fiatalon, ebben a mezőnyben ez az eredmény abszolút figyelemre méltó, de neki is vannak még hiányosságai, amiket fejleszteni kell ahhoz, hogy magasabb osztályban is tudja majd hozni ezt a teljesítményt.

(A borítóképen: Lukács Gergő megyei I.-es gólkirály | Fotó: Bujdos Tibor)