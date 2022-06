A törökországi Ankarában az idei év negyedik öttusa-világkupája kezdődött meg kedden. A nyitónapon a hölgyek selejtezőjében két magyar volt érdekelt, illetve küzdött a csütörtöki elődöntőbe kerülésért, és ezt mind Guzi Blankának, mind Réti Kamillának sikerült elérnie.

A rangsoroló víváson

A miskolci Swimming PC sportolója, Guzi Blanka a selejtező A csoportjában indult, és a 28 fős mezőnyben a nap végére a 7. helyet sikerült megszereznie. A nap vívással kezdődött számára, a 27 asszójából 14-et nyert meg, és ezzel a 15–18. helyről várhatta a következő tusát. Az úszásban sem nyújtott kiemelkedő teljesítményt Guzi, 2:26,67 perces ideje a 18. helyre volt jó. Emiatt a zárószámban, a futás-lövészet során igyekeznie kellett, és így is tett. A kombinált szám olyannyira jól ment neki, hogy a legjobb eredményt érte el, 11:42,50 perces idővel. Ez pedig a 7. helyet jelentette számára a csoportban, amivel a biztos továbbjutók közé került, a legjobb 36 versenyző társaságában folytathatja a versenyzést.

A Guziéhoz hasonló utat járt be a B csoportban a másik magyar induló, Réti Kamilla, aki 29 fős mezőnyben állt rajthoz. Ő a 28 asszójából 13-at nyert meg, és ez a 21-22. helyet eredményezte. A folytatásban, halvány úszással, 2:30,33 perccel csak az utolsó előtti, vagyis 28. volt, és neki is a kombinált szám maradt arra, hogy befussa magát az elődöntőbe. Rétinek is jól sikerült a futás-lövészet, a leggyorsabbnak bizonyult, 11:49,00 perccel, és ennek köszönhetően az összesítésben a 13. helyre jött fel, ami továbbjutást ért.

A két magyar női öttusázó szerdán a rangsoroló víváson vesz részt, amelynek az eredményeit nemcsak az elődöntőbe viszik magukkal a versenyzők, hanem az a 18 sportoló, aki bejut a szombati fináléba, a döntőben is a szerdai rangsoroló vívásában elért pontjaihoz szerezhet továbbiakat.

– Nagyon nehézkesen ment az egész nap, kicsit kínlódtam – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak Guzi Blanka. – A víváson dolgozni kellett rendesen a tusokért, pontatlan voltam, és sokat hezitáltam. Az úszás tragikomikus lett, ugyanis kicsúszott a lábam a rajtnál, és beleestem a vízbe, ami után a világomat nem tudtam, próbáltam ugyan felzárkózni, de nem ment, a fókuszom is megbicsaklott kicsit. Viszont a kombi teljesen korrekt volt, a lövés szépen sikerült. Nem érzem frissnek magam, muszáj kicsit pihennem a szerdai vívásra.