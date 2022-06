Hidvégardó – Szikszó 2–2 (1–0)

Hidvégardó, 50 néző. V.: Tari.

Hidvégardó: Saláta – Frank A., Frank Z. (Laczkó), Kenéz (Frank R.), Kalász, Ragyina K., Giba Sz. (Giba B.), Köteles, Gresó, Toldi, Ragyina R. Edző: Takács László.

Szikszó: Szepesi – Horváth A., Marincsák, Roha, Márton J., Szűcs P., Rontó R., Kótai, Homonnay (Ortó), Mika, Mida (Tóth R.). Edző: Becánics Zsolt.

G.: Ragyina, Tóth R., ill. Horváth A., Frank. Kiállítva: Saláta (50.). Jók: az egész csapat, ill. mindenki. Ifi: nincs.

Takács László: – Az első félidőben sikerült vezetést szereznünk, de három ziccert hibáztunk. Aztán a második szakasz elején jött a kiállítás, erre ellenfelünk vérszemet kapott és fordított. A csapat tartását mutatja, hogy még így is sikerült egyenlíteni. A zöld asztalnál folytatjuk a három pontért.

Becánics Zsolt: – A csapat megjárta a poklot és a mennyt is, és még ide is értünk. Nagy gratuláció a csapatomnak, rég láttam ilyen élvezetes Sziksz FC-mérkőzést. Egy edzőnek sem kívánom a szombat reggelt, amikor tizenöt nem válasz jött a telefonomra, vagyis az, hogy nem tudok menni, de Beca ezt is megoldotta. Kiváló játékvezetői hármas.

Onga – Sajószentpéter 0–3 (0–0)

Onga, 50 néző. V.: Tóth I. T.

Onga: Galamb (Simkó) – Szabó Z., Száva L., Száva R., Ruszó (Hankó), Urszin, Horéna (Jakó), Barna A., Horváth L., Horvát Gy., Titkó T. Edző: Tóth Richárd.

Sajószentpéter: Kocsi – Balázs T., Szikszai (Lapsánszki), Szikora (Bodnár M.), Orosz (Salétli), Márton M., Bálint Cs., Bodzás (Varga B.), Halász, Nagy B. (Taskó), Molnár Á. (Simon K.). Elnök: Pasiczki Csaba.

G.: Orosz R. (2), Halász. Jók: senki, ill. Orosz R. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat. Ifi: elmaradt.

Tóth Richárd: – Régi nagy igazság, hogy a focit gólra játsszák, de a 0–3-as eredményt túlzónak tartom. Sok sikert a vendégeknek.

Pasiczki Csaba: – Jó körülmények között, helyenként jó játékkal sikerült győznünk. Jó társaság, egyenlő jó eredmény. További sok sikert Onga csapatának.

Ózd-Sajóvölgye – Rudabánya 12–0 (7–0)

Ózd, 100 néző. V. Tiszóczki.

Ózd-Sajóvölgye: Elek I. (Lázár) – Berta, Szemere, Takács T., Stefán (Bari), Pataki R., Pogonyi, Horváth S., Jobbik, Benko, Fábián (Soltész P.). Edző: Bene Attila.

Rudabánya: Gyuró – Rémiás, Sári, Tóth A. (Bezsilla), Kálló J. (Pál B.), Kálló L. (Konkoly), Mida, Váradi (Varga R.), Béres, Varga Zs., Galicza. Edző: Bezsilla Zoltán.

G.: Pataki R. (4), Pogonyi (3), Horváth S. (3), Takács T., Fábián. Jók: mindenki, ill. senki. Ifi: nincs.

Bene Attila: – Sportszerű csapat ellen ilyen arányban is megérdemelt győzelmet arattunk. Jó játékvezetés.

Bezsilla Zoltán: – Az történt, amire számítottunk. Ki kell mondani: több osztály különbség volt a két csapat között.

Parasznya – Szirmabesenyő 2–2 (0–1)

Parasznya, 150 néző. V.: Németh Z.

Parasznya: Vida – Kovács B., Kolozsvári (Hegedűs L.), Tóth M. (Nagy M.), Kovács P., Gulyás, Lakatos J., Illés (Kiss J.), Merucza, Botos, Illovai. Edző: Bodnár József.

Szirmabesenyő: Kovács D. – Bári, Raduly, Erdei, Banu A., Balázs Á., Nyíri, Nagy G., Simon Sz., Trembeczki (Remák), Ártim (Dányi). Edző: Konczvald István.

G.: Tóth M. (2), ill. Banu A. (2, egyet 11-esből). Jók: mindenki, ill. az egész csapat. Ifi: nincs.

Bodnár József: – A csapat mindent megtett a győzelemért és a dobogós helyezésért, de volt a pályán három ember, ők pedig ennek az ellenkezőjét akarták. Hétről hétre büntetlenül szórakozhatnak azokkal, akik megszenvednek a pályán és a kispadon, a szövetség meg utalja a pénzt nekik ezért a teljesítményért. Szégyelljék magukat.

Konczvald István: – Harcos mérkőzésen egy pontot sikerült elhoznunk. Gratulálok a csapatomnak és további sok sikert a hazai csapatnak.

