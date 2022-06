Lehmann Csongor, a Tiszaújvárosi TK U23-as világbajnoka a bombaerős mezőnyben – legjobb magyarként – a top 15-ben végzett.

– Évek óta talán a legerősebb mezőny gyűlt össze Leeds­ben, a világbajnoki szériaverseny-sorozat (WTCS) idei állomásán, ahol kemény kerékpár- és futópálya várt a résztvevőkre – fogalmazott a helyszínen Lehmann Tibor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője. – A 750 méteres úszás rajtjánál Csongor fiam az első bójákhoz az utolsó harmaddal fordult be, onnan próbált előreevickélni. Végül 15 mp. hátránnyal, a 29. helyen jött ki a vízből. Innen már jól sikerült depóval és kemény bringázással az első bolyban tekert az első körtől kezdve, üldözve a két francia szökevényt. A 20 km-es kerékpározás során nem voltak gondok, sőt körről körre előbbre helyezkedett a bolyban, húzta, ahol kellett. A második váltásnál 70 km/órás sebességgel zuhant be a boly a depóba, ami egy lejtő alján volt. Csongor az 5-6. helyen ment ki az 5 kilométeres futásra. Sokáig a 10. hely körül tartotta magát, de a meglehetősen dombos futópályán főleg a meredek lejtők kifogtak rajta, így végül a 15. helyen zárt. Ezt a pozíciót az elején aláírtuk volna, de most látjuk, hogy milyen közel van az eleje – 58 mp. az elsőtől, 17 mp. a 10. helytől –, a nagy neveket, világ- és Európa-bajnokokat, olimpiai helyezetteket is beleértve. Szóval örültünk a célban, jó az irány. Két olyan pályán vagyunk túl, ami nem feltétlenül Csongornak kedvez, de szépen lépeget előre, ezzel a helyezéssel az olimpiai kvalifikációs listán a 17., a világranglistán pedig a 27. pozíciót foglalja el.

Bukásba keveredett

A szombati verseny negatív aktualitása, hogy az olimpiai arany-, ezüst- és bronzérmes Jonathan Brownlee saját szülővárosában – olimpiai ezüstérmes honfitársával, Alex Yeevel együtt – a későbbi győztes Wilde manőverének „köszönhetően” a kerékpározás elején bukásba keveredett, és feladásra kényszerült. A leedsi hétvége második napján, vasárnap a mix-váltók versengésére került sor. A Lehmann Csongor, Krokó Márta, Bicsák Bence, Sárszegi Noémi alkotta magyar csapat a szuper sprinttávú viadalon olyan nagyhatalmakat megelőzve, mint Spanyolország és Svájc, a 15. pozíciót harcolta ki.

Ek-n Portugáliában A portugáliai Coimbrában június második hétvégéjén sprinttávú (750 m úszás, 18,75 km kerékpározás, 5 km futás) triatlon-Európa-kupát rendeztek. A Tiszaújvárosi Triatlon Klub élversenyzői közül Lehmann Bence és Kiss Gergely 5 mp. különbséggel jött ki az úszásból, és egy nagy létszámú első bolyban tekertek a technikás bringapályán, ahol egy ausztrál srác lefelezte a sort. Ennek a bukásnak lett az áldozata Bence is, aki előbb visszaült, de defektje lett, és később vette észre, hogy a hátsó villája eltört. Egy kerékpárváz bánta, de ő legalább „egyben van”. Gergő nagyon jó futással harcolta ki a top 10-es helyezést, ami az érte járó világranglistapontok miatt is fontos. Eredmények, férfiak (62 induló): 1. Joao Pereira (portugál) 50:23, 2. Boris Pierre (francia) 50:27, 3. Samuel Dickinson (brit) 50:34,... 9. Kiss Gergely (magyar) 51:06.