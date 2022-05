A hét végén, szombaton este 7 órától rendezték a „csúcsrangadót” a megyei I. osztályban. A 29. forduló keretében mérkőzött meg egymással a hazai és egyben listavezető gárda, a Cigánd SE (61 pont), valamint az őket üldöző, második pozícióban lévő Gesztelyi FC (60 pont). Az a kezdés előtt ismert volt, hogy a bodrogközi együttesnek elég a döntetlen is az aranyérem megszerzéséhez, mivel a GFC már korábban, március 16-án lejátszotta idei utolsó, 30. fordulóbeli találkozóját, 1–1-re végzett a Mezőkövesd Zsóry FC tartalék ellen (a cigándiak május 28-án, szombaton a sereghajtó Mezőcsát vendégeként lépnek még pályára). Erre azért volt szükség, mert a gesztelyiek létesítményét felújítják.

Gól a ráadásban

A szombati találkozóra az átlagnál jóval többen, közel félezren érkeztek a bodrogközi város létesítményébe, ahol a döntő többség ünnepre készült: arra, hogy a hazai együttes olyan eredményt ér el, hogy bebiztosítja első helyét. Valamint nem mellesleg esélyt ad magának arra, hogy majd osztályozón kivívja a feljutást az NB III.-ba. A helyiek műsorokkal várták az érdeklődőket, a TriAngel tánccsoport mazsorettbemutatójával, de volt gyermek-bemutatómérkőzés, tizenegyesrúgó verseny, valamint tombolasorsolás. A klub jótékonysági árverést is hirdetett Laczi Bianka gyógyulására. A Cigánd SE valamennyi labdarúgója által aláírt eredeti CISE-mez végül 30 ezer forintért kelt el, Petró Panna birtokába került.

A meccs maga hullámzó volt, itt is, ott is akadt helyzet, a házigazdáknál több, a másik oldalon Szegő kapustól nem egy bravúr kellett. A találkozót végül az első fél­idő ráadásában szerzett Králik-gól döntötte el. A legszínesebb egyéniség kétségkívül a 68 esztendős Balla József volt a stadionban, aki az összecsapás 90 százalékán egyedül, a saját egyedi stílusában, pozitív értelemben igazán választékosan hajtotta, biztatta Oraveczéket. A Darazsak szombaton 20.52-kor, immár villanyfényben lettek bajnokok.

Természetesen a pezsgő is előkerült, a játékosok először lepacsiztak az „igazi”, kapu mögött szurkoló drukkerekkel, az Ultras Darazsak nevű csoport tagjaival, majd a hosszanti egyenesben, a fedett lelátónál végigvonultak a nézők előtt, és fogadták a gratulációkat.

Két bronzérem után

Szatmári Csaba, a Debreceni VSC egykori legendája, a cigándiak vezetőedzője érthetően boldog volt, de azért visszafogott.

– Ugyan bajnokok lettünk, de van még egy meccsünk a szezonból, amelyre szintén tisztességesen fel akarunk készülni – mondta a volt védő. – Eddigi edzői pályafutásom során két alkalommal a bronz­éremig vittem a DVSC U19-es csapatát a kiemelt bajnokságban, úgyhogy ez az első bajnoki aranyérmem trénerként. Nagy sikernek tartom, mert elsőnek lenni bármilyen sorozatban, osztályban, szerintem, óriási dolog. Hosszú volt ez a szezon, az út, hamarabb is lezárhattuk volna a kérdést, de talán a Jóisten is így akarta, hogy itthon ünnepelhessünk. Ismert a rendszer, lazítani nem lehet, várjuk majd, hogy mi lesz az osztályozóval, kell-e egyáltalán majd játszanunk. Ezt persze előre nem lehet tudni, úgyhogy minél több információt be kell szerezni, szereznünk a lehetséges ellenfelekről. Köszönöm a klubvezetés támogatását, a szurkolóknak a buzdítást, de még nem értünk a munka végére.

Harcos futballista

A bodrogköziek legismertebb játékosa a 37 esztendős hondurasi középpályás, Luis Arcángel Ramos Colón, aki a kétezres évek közepén került Európába, Szlovákiába, Zsolnára. Nyitráról érkezett Magyarországra, kétszer állt a Nyíregyháza Spartacus, egyszer a Debreceni VSC alkalmazásában, de rövid ideig hordta a Kecskemét mezét is. A magyar nyelvet szinte kifogástalanul elsajátította...

– Ezt a meccset mindenképpen meg kellett nyernünk, és az élet úgy hozta, hogy ez a mérkőzés a második helyezett elleni találkozó volt – utalt a Gesztelyi FC-vel szembeni összecsapásra a cigándi klubház szomszédságában szombaton este Ramos. – Bizonyítottuk, hogy mi vagyunk a legjobbak, és megérdemelten lettünk aranyérmesek. Jó mérkőzést játszottunk, ellenfelünk sem futballozott rosszul, látszott, és az eredményeiből is kitűnt, hogy nem rossz társaság. Tudom, hogy ez „csak” a negyedik vonal Magyarországon, de bárhol is bízzanak bennem, mindenhol maximálisan odateszem magam, harcos futballista vagyok. Annak idején nyertem két NB I.-es bajnokságot a Debrecennel, egy NB III.-as címet a Nyíregyházával, úgyhogy most negyedik alkalommal lettem aranyérmes. A csapatunk még nem jutott fel, mert minden bizonnyal osztályozót kell játszanunk, ami egy nagyon nehéz párharc lesz, de rákészülünk, és állunk elébe.

A tények

A cigándiak 2019-ben estek ki az NB III.-ból, ám előtte nem sokkal, a 2016/2017-es évadban az NB II.-t is megjárták, ahonnan 19.-ként búcsúztak. A harmadik vonalba még nem jutottak fel, ugyanis a megyei I. osztályú bajnokoknak osztályozót kell majd játszaniuk az NB III.-as tagságért. Persze, lehet szerencséjük is a – tervek szerint – május 31-én, a Magyar Labdarúgó-szövetségben megrendezendő eseményen, ugyanis eddig még sosem vállalta az osztályozón való szereplést mindegyik megyebajnok, vagy nem kapott licencet a harmadik osztályra, ami az első számú adminisztratív feltétel.

(A borítóképen: A hazaiak ünneplik az első helyet a lefújást követően | fotó: Molnár István)