A szezon első két futamát követően leginkább Vincze Ferenc és Bacigál Igor képes arra, hogy megszorongassa a norvégok korábbi világbajnokát, Mads Østberget. A 2019-es magyar bajnok Salgótarjánban és Boldogkőváralján is szűk húsz másodperces hátránnyal szorult a második helyre, ami kilométerenként csak két-három tizedet jelent a gyorsasági szakaszokon. A szécsényi ralis természetesen mérlegre tette a mögöttünk hagyott eseményeit, az összkép pedig egyértelműen pozitív a május végi, Hídépítő Dunakanyar Rally előtt, amelyet a Trans LTL Kupáért rendeznek majd meg.

Nem elégedetlen

- Összességében jól állunk, egyáltalán nem rossz a tempónk – tekintett vissza az előző két bajnoki futamra Vincze Ferenc. – Azt sem tartom tragikusnak, hogy két második helyezéssel kezdtünk, pláne úgy, hogy a norvég világbajnokkal is meg kell küzdenünk a magyar bajnokságban. Ha Mads nem lenne itt, akkor is ezt mondanám, hiszen az élmezőnyben minden futamon öt-hat páros esélyes lehet a győzelemre. Szerencsére azt is látjuk, hogy hová kell fejlődni, a köztünk meglévő különbség miből fakad. Bennem is volt némi hiányosság, de bízom benne, hogy ezt a következő futamig sikerül kiegyenesíteni. A következő feladatra igyekszünk az eddigieknél is komolyabban felkészülni, nagyon örülök annak, hogy új rendezvénnyel bővül a magyar bajnokság. Boldogkőváralján sem indultam ezt megelőzően, mégis sikerült jól teljesíteni, ezért optimistán várom a váci hétvégét is.

Nem lehet hibázni

A hely – és a pályaismeret ezúttal senkinek nem jelent majd plusz előnyt, hiszen ezeken a gyorsasági szakaszokon még nem rendeztek első osztályú magyar bajnoki futamot. A kétnapos száguldás ellenére azonban az össztáv ismét nem olyan hosszú, ezért az elsőtől az utolsó pillanatig maximális koncentrációra lesz szükség.

- Egyszerűen nem lehet hibázni, mert később a javításra már nem nyílik lehetőség – utalt a felvetésre Vincze Ferenc. – Szombaton és vasárnap is megyünk, de a kilométerek szempontjából rövid gyorsaságik várnak ránk. Nincs ezzel semmi gond, tisztában vagyunk a feladattal, most ezt kell megoldani. Bízom benne, hogy tovább csökken Madshez képest a hátrányunk, mert tudjuk, hogy ezeken a másodperceket hol kell keresni. A Salgó végére már együtt voltunk, Boldogkőn pedig az első körben, vizes körülmények között szedtük össze a mínuszt, de előjöttek a beállításokkal kapcsolatos problémák is. Most azonban egy hosszabb teszt után vágunk neki a Dunakanyar Rallynak, ahol igyekeztünk valamennyi problémára fényt deríteni. Természetesen azon vagyunk, hogy csökkenjen a különbség köztünk az élen, adott esetben pedig meg is tudjuk fordítani. Ehhez azonban minden szempontból tökéletesen kell ralizni, mert az ellenfelek tudása és tempója ezt követeli meg.

Remek a kocsi

Az R5-ös Skoda Fabiaval kapcsolatban Vincze Ferenc megemlítette: technikai szempontból az autó mindkét hétvégén jól teljesített, csupán némi finomítás szükséges a beállítások terén. A 3-4 éves technika már kiforrott, a csapat jól ismeri, így az újabb felkészítés sem okozhat majd gondot a Hídépítő Dunakanyar Rally előtt.

A Hídépítő Dunakanyar Rally programja

Május 27., péntek

8:00 – 18:00, Adminisztratív átvétel itiner és GPS kiadása – versenyiroda

Május 28., szombat

07:00 – 12:30, Technikai átvétel – Lukács és Tamás Kft.

13:30, Rajtceremónia – Vác, Fő tér

Gyorsasági szakaszok

14:37, GY1 - Márianosztra – Nagymaros/1

15:20, GY2 – Gombás – Sejce/1

16:58, GY3 - Márianosztra – Nagymaros/2

17:41, GY4 – Gombás – Sejce/2

Május 29., vasárnap

Gyorsasági szakaszok

8:13, GY5 – Galgaguta – Nógrádsáp – Legénd/1

8:46, GY6 – Felsőpetényi elágazás – Felsőpetény – Bánk/1

9:44, GY7 – Nagymaros – Márianosztra/1

12:27, GY8 – Galgaguta – Nógrádsáp – Legénd/2

13:00, GY9 – Felsőpetényi elágazás – Felsőpetény – Bánk/2

13:58, GY10 – Nagymaros – Márianosztra/2

16:41, GY11 – Galgaguta – Nógrádsáp – Legénd/3

17:54, GY12 – Nagymaros – Márianosztra/3 – Power Stage

18:59, Céldobogó – Vác, Fő tér