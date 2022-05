Hét kategóriában

Vagyis a tizennégy évvel ezelőtt kialakultak szerint az idén is összesen hét kategóriában (felnőtt női, felnőtt férfi, felnőttcsapat, utánpótlás leány, utánpótlás fiú, utánpótláscsapat, edző) szavaztak a zsűritagok a megye legjobbjaira. Ami nem változott az első kiírás óta: az Év Sportolója díjról, illetve a helyezések sorrendjéről a lapunk által felkért, sportújságírással (is) foglalkozó zsűritagok döntenek. És az is változatlan, hogy miként alakult ki a végeredmény. Az Észak-Magyarország által felkért 10 fős zsűri tagjaitól az idén is azt kértük, hogy mind a hét kategóriában állítsák fel a dobogósok sorrendjét.

A pontokat összesítettük

Az így kapott voksokat bepontoztuk, az 1. helyre tett sportolók/csapatok/edző 5-5 pontot, a második helyre állított sportolók/csapatok/edző 3-3 pontot, míg a kategóriák harmadikjai 1-1 pontot kaptak. A pontokat összesítettük, és ez alapján hirdettünk végeredményt 2022. április 5-én.