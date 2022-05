Az élvonalbeli női röplabdabajnokságban, az Extraligában, szerdán 20.15-től az MTK Budapest csapatának vendége lesz a Diósgyőri VTK gárdája. A két együttes a rájátszás utolsó körében a 7., még bennmaradást érő helyért csatázik, és ez lesz a három győzelemig tartó párharc harmadik felvonása. Mivel az első két találkozót a fővárosi alakulat nyerte meg, az elsőt a múlt héten csütörtökön pályaválasztóként 3:1- re, vasárnap pedig Miskolcon 3:0-ra, így amennyiben ma is a kék-fehérek győznek, akkor véget ér a küzdelem, az MTK marad az élvonalban, a Diósgyőr pedig kiesik a másodosztályba, úgy, hogy a 2021/22-es évadban egyetlen bajnoki meccset sem tudott nyerni.

Sokan reménykedtek abban, hogy a piros-fehérek nyeretlenségi sorozata május 1-jén megszakad, de nem az történt a vasárnapi mérkőzésen, amit vártak a DVTK részéről. Vezetőedzőjük, Leonidas Gaitanakis mentális gyengeségnek nevezte a látottakat. A görög trénertől elsőként azt kérdeztük, hogy miért nem sikerült fejben ráhangolódni erre a meccsre.

– Ezt nagyon nehéz megválaszolni, hiszen egész idáig azon dolgoztunk, hogy át tudják lépni ezt az akadályt, hogy ezen a téren ki tudjanak lépni a korlátok közül a játékosok. Valószínűleg nagyon sokat kell még dolgozni önállóan mindenkinek a saját egyéniségén ahhoz, hogy ezeket a kihívásokat meg tudják oldani – felelte az edző, aki arra a kérdésre, hogy miként állnak most fejben, a következőket válaszolta: – Nem tett jót senkinek, hogy ismét elveszítettünk egy lehetőséget. Eddig is nehéz helyzetben voltunk, de most vagyunk a legnehezebben. Úgy érzem, hogy már nem görcsölnek annyira a lányok, mert talán rájöttek arra, hogy ha felszabadultabbak, akkor könnyebben fog menni majd a játék.

Szűk kerettel

Azt is megkérdeztük a diósgyőri edzőtől, hogy fejben dől el a mostani meccs is, vagy számít az, hogy egyik, másik oldalon ki lesz bevethető.

– A mérkőzések nem csak fejben dőlnek el. Természetesen mindig számít, hogy az edző mennyi játékosra tud számítani. Egyáltalán nem mindegy, hogy a cserezónában hány játékos segíti a csapat munkáját – felelte Leonidas Gaitanakis, akinél arról is érdeklődtünk, hogy a mostani mérkőzésen kire nem számíthat. – Az MTK elleni bajnokira Oliveira és Lóczi sajnos nem tud a csapattal tartani. Úgyhogy elég szűk kerettel vágunk neki az összecsapásnak.

Arról is kérdeztük a görög edzőt, hogy véget ér-e ma az idény, illetve hogy mi kellene ahhoz, hogy legyen negyedik meccs az MTK ellen.

– Természetesen nagyon bízunk benne, hogy sikerülhet a győzelem, hiszen ezért dolgoztunk egész évben. Úgy gondolom, hogy mindent meg fogunk tenni, ahogy eddig is. Azt szeretnénk, hogy legyen negyedik mérkőzés, és ismét játszhassunk hazai pályán – mondta Leonidas Gaitanakis.

Negatív széria

A DVTK élvonalbeli női röplabdacsapata több mint egy éve, legutóbb még az előző évadban, a 2020/21-es küzdelemsorozatban, 2021. április 9-én nyert élvonalbeli meccset. Akkor az MTK-t győzték le 3:2-re a piros-fehérek, Miskolcon. A mostani évadban pontot csupán egyszer szereztek a diósgyőriek, még az 1. fordulóban, 2021. október 16-án, amikor az Újpesti TE vendégeként 3:2-re maradtak alul. Ezenkívül szettet, további négy alkalommal, egyet-egyet sikerült elcsípniük, és összességében 24 (!) nyeretlen bajnokinál tartanak. A piros-fehérek a tavalyi évadban összesen három extraligás meccset nyertek meg, és végül a 8., vagyis kieső helyen végeztek, ám az országos szövetség felkérésére – mivel a másodosztály, vagyis az NB I. Liga első helyezettje nem vállalta az élvonalbeli indulást – a mostani évadban is az első osztályban szerepelnek.



(A borítóképen: Óriási a tét a piros-fehérek számára | Fotó: ÉM-Archívum)