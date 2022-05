A férfi röplabda Extraligában az egyik fél harmadik sikeréig tartó bronzpárharc péntek kora estig 2–2-re állt a GreenPlan-VRCK, illetve a MAFC-BME csapatai között. Vagyis a pénteki ütközet volt arról hivatott dönteni, hogy melyik gárda lesz a harmadik a pontvadászatban. A kezdésre szinte teljesen megtelt a kazincbarcikai Don Bosco Sportközpont.

Focizás

Az első szett elején 5–2-re megugrott a házigazda, melynek egyik pontja előtt Ciupa „focizása” is kellett, ami a röplabdában szabad. Változatos, kemény volt a küzdelem már ekkor, igazából nem volt mire tartalékolni. Sorra jöttek a jobbnál jobb hazai megmozdulások, ezért a lelátóról tapsot kaptak Blázsovicsék. A vendégek edzője, Nagy Péter persze ennek nem örült, így 9–6-nál időt kért. 10–7- nél Csizmadia maradt lenn a földön, ez nem nézett ki jól, azért sem, mert ő volt a VRCK egyetlen feladója, ugyanis az első számú előkészítő, Páez sérülés miatt egy ideje nem hadra fogható. Nagyon fájlalta a jobb lábát, a bokáját, le is bicegett, Toronyai edző időt kért – majd Csizmadia visszatért, de látszódott, hogy nem százszázalékos… 13–8-nál ismét a MAFC folyamodott szünetért, de nem változott semmi (15–8). Majd mégis, öt egységet hozott a fővárosi gárda (15–13), szünetre volt szüksége a Vegyésznek. Hullámvölgy volt Dudáséknál, Ciupa blokkos ütése éppen jókor érkezett. Toronyai azt reklamálta, hogy nem zárt elég jól a blokkjuk, aztán Csizmadia nem tudott úgy mozdulni, mert nem volt rá képes (18–18). A feladót Szabó D. váltotta, aki jól is szolgálta ki Moraest. Nagyon összeállt a budapestiek játéka (19–22), a Vegyészen látszódott, hogy nem igazán megy, de volt akarat és pár kiváló megmozdulás (23–23), majd 24–25-nél széles lett Blázsovics bombája (24–26).

Egyenlítés

A második szettben 5–2-vel „nyitott” a VRCK, így kikérte a fél percét Nagy Péter. Csizmadia befáslizott bokával, székre feltett lábbal szemlélte a meccset, feladatait Ciupa látta el. A lengyel légiós nem ijedt meg ezen munkától, nem olyan fából faragták. Szabad labdára Péter B. csapott le, Pápai meg elnézett egy outot (9–4). Újfent kellett a szusszanás a fővárosiaknak, Toronyai és a nézők is örültek, hogy megy a csapatnak. Juhász P. és Péter B. sánca volt elsőrangú, 13–5-nél nem úgy nézett ki, hogy fordulat lehet. A MAFC szorgoskodott, aztán azt reklamálták, hogy egy hazai labda nem ért náluk kezet, hiába. 17–10-nél is még tisztes távolban volt a fővárosi csapat, Moraes mosolygott, amikor centerpontot szerzett (19–10). Szabó Barna ász nyitással jelentkezett, 19–13-nál a Barcika kért időt. A 20–16-nál érkező egységre nagy szüksége volt a VRCK-nak, aztán Moraes ászt szervált, viszont 23–20-nál már szoros volt az állás. 24–21-nél Gomez hálót „talált”, így egyenlített a Barcika (25–21).

Élvezetes megmozdulások

A harmadik szettben, 2–2-nél egy hosszú labdamenetet Péter B. fejezett be, Nagy Péter pedig Gomeznek osztott tanácsokat az oldalvonalnál. 3–5-nél meg nem értés miatt leesett a játékszer a hazai térfélen, és 3–7-nél magához is rendelte csapatát Toronyai edző. Sikerült is egalizálni az állást (7–7), és folytatódhatott az óriási küzdelem. Élvezetes megmozdulások közé rontások is kerültek, ám Szabó Barna bal keze olykor-olykor elsült. A házigazda oldalán is akadtak ilyen „bombázók”, majd 11–14-nél a borsodiak szakvezetője lépett közbe, időkéréssel. Gomez Dudást és Blázsovicsot pécézte ki a nyitóhelyről (11–17), húsznál hattal volt jobb a MAFC (14–20). Volt egy kis játékvezetői megbeszélés, hogy ki is ért bele a labdába, Ciupa ment körbe a térfélen, hogy mindenkit biztasson. 17–21-nél Nagy Péter ítélte meg úgy, hogy mondani kell „valamit”, és nem is tudott fordítani a házigazda (19–25).

A meccsben maradás volt a tét a Vegyész számára a negyedik játszmában, és ezt ennek megfelelően nyitották Juhász P.-ék (5–2). Remek szériát kaptak el a házigazdák, ami miatt Nagy Péter nyúlt az időkéréshez (6–3), aztán a pályára visszaérkezve ismét barcikai egységnél tombolt a publikum.

Eksztázisban röplabdázott a Barcika, ezért 9–3-nál megint a MAFC kért pihenőt. Toronyai fújt nagyot a 11. pontnál (11–3), de még messze volt a vége. Minden bejött Ciupáéknak, a vendégeknek semmi (15–5), Blázsovics ásza tette a pecsétet arra, hogy bizonyosan lesz ötödik felvonás (17–6). Péter M. ölelte Péter B.-t, a két fiatal is sokat tett hozzá a nagyarányú vezetéshez (19–7). A MAFC hibát hibára halmozott, és „leégett” – félig-meddig a cseresorával már – ebben a menetben (25–9).

A hazai játékosok és Toronyai edző is „hergelték” a publikumot, hogy kell a biztatás. A döntő játszmában Gomez nyitott, ő a legutóbbi barcikai meccsen sok gondot okozott a végjátékban, ezúttal viszont a hazaiak csináltak pontot szerváját követően. Blázsovics kapott „sapkát” (1–3), aztán megint egy jó MAFC-blokk jött, meg hazai időzés. Meg nem értés jelentkezett hazai oldalon (2–6), a térfélcserénél jelentős volt a barcikai hátrány (3–8). Bejött Szabó D. nyitni, már nagyon messze volt a MAFC (4–10). 6–10-nél Nagy Péter látta, hogy jön(ne) fel a VRCK, el is kerülték a nagyobb bajt, nyerték a szettet, a meccset, és megszerezték a bronzérmet, a VRCK negyedik lett, akárcsak tavaly (10–15).