A labdarúgó NB II. 2021/22-es évadjának zárófordulójában, a 38. körben, tegnap kora este a Diósgyőri VTK csapata a Budafoki MTE gárdáját fogadta. A két együttes az előző évadban még az élvonalban szerepelt, ám ebben az idényben nagyon különbözően teljesítettek, eggyel lejjebb. A budafokiak az előző fordulóban biztosították be bennmaradásukat a má­sodosztályban, a Diósgyőr számára pedig szintén az előző körben vált biztossá, hogy nem juthat vissza a legjobbak közé. Ebből eredően tét nélkül meccs várt a felekre, a kérdés csak az volt, hogy a diósgyőri publikum mennyire lesz közönyös az elbukott bajnoki hajrá miatt.

Kettő és négy

A Budafoki MTE szakvezetője két helyen változtatott a legutóbbi bajnoki kezdőcsapatán, a Békéscsaba 1912 Előre elleni 2–0-s hazai sikert követően Soltész és Adorján csak a kispadra került, Szabó L. és Filkor pedig bizalmat kapott. A DVTK-ban három játékos is hiányzott azért, mert az előző meccsen, az FC Ajka elleni idegenbeli 0–0 alkalmával összeszedte az ötödik sárga lapját, és emiatt eltiltását töltötte. Könyves mellett Szatmári és Hegedűs J. volt kényszerpihenős, és mivel utóbbi két labdarúgó Ajkán a kezdőben kapott helyet, pótolni kellett őket, így került a védelembe a visszavonulását néhány napja bejelentő Karan, valamint Eperjesi. De nemcsak ez a két játékos hiányzott a legutóbbi kezdőből, hanem Keller és Kocsis is, ők ketten a cserék közé kerültek, Bárdos és Jurek pedig a csapatba.

Gól itt, gól ott

A nézőtéren, az ultraszektorban, a drukkerek helyett egy kiírás, egy régi diósgyőri kétrudas zászló szövege virított, amely szerint s.ar minden. A lelátó többi részén sem tolongtak az érdeklődők, csalódottság volt érzékelhető a bekiabálásokból. A meccset a DVTK nagy lendülettel kezdte, aminek hamar eredménye lett. A 6. percben Lucas lőtte be a labdát a védők mögé, amelyet Eppel befutott, majd balról, kisodródott helyzetből a jobb kapufa tövét találta el. Ám ezzel nem menekült meg a veszélytől a vendéggárda, a kipattanó Jurek elé került, aki 10 méterről a kapuba bombázott (1–0). Előnye birtokában is kezdeményezően, bátran futballozott a DVTK, de a Budafok is igyekezett többet mutatni. A vendégek nem minden előzmény nélkül jutottak nagy gólszerzési lehetőséghez, László D. bal oldali elfutása után, a beadását menteni igyekvő, búcsúmeccses, a visszavonulását néhány napja bejelentő Karan kezelte le a labdát, a szó szoros értelmében, a játékvezető pedig a büntető pontra mutatott. A 17. percben Szabó L. végezte el a 11-est, és a jobb alsó sarokba bombázott (1–1). Ezzel tulajdonképpen véget is ért a két csapat agilis játéka, az első félidő végéig mindössze két távoli hazai lövést jegyezhettünk fel, Lucastól és Bárdostól. A többi időben szépen elgyömöszölte egymást a két fél. A DVTK-nál volt többet a labda, de a szélekről érkező beadásokat kifejelgették a vendégek, akiktől arra már nem futotta, hogy ellentámadásokat vezessenek.

A második félidőben

A térfélcserét követően, az első tíz percben egy-egy távoli lövés kerülte el a kaput mindkét oldalon, majd újra leült a meccs. A két 16-os között jól elvolt a két gárda. A csapatok edzői cserékkel igyekeztek változtatni a laposságon, de úgy tűnt, megváltó nem érkezett a kispadról. Szürke, unalmas volt a meccs, egészen a hajráig. A rendes játékidő utolsó 10 percében, miközben a DVTK nyomott, a Budafok három olyan kontrát is vezetett, amelyekkel eldönthette volna a meccset. Előbb Zuigéber, majd Beke, aztán Szabó L. lőhetett volna gólt, de mindhárman elhibázták a nagy lehetőségüket. Ez viszont megbosszulta magát, ugyanis a hosszabbításban Kocsis jobb oldalról eleresztett, a kapusról kipattanó lövését Hornyák a kapuba fejelte, és ezzel a 91. percben született találattal a DVTK szerezte meg a győzelmet, és az ezért járó 3 pontot. Aminek igazából nincs jelentősége, mert a piros-fehérek nem érték el az évad előtti céljukat, lemaradtak az első osztályról.