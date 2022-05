Nemrégiben befejeződött a szezon a GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika férfi röplabdacsapatánál. Az észak-borsodi együttes egy érmet szerzett az évadban, ezüstöt a Magyar Kupában, míg a bajnokságban a negyedik pozícióban zárt a gárda a Pénzügyőr SE, a Fino Kaposvár, illetve a MAFC-BME mögött.

– Az évad indulása előtt azt a cél fogalmaztuk, fogalmaztam meg, hogy mindkét sorozatban lépjünk előre 2020/2021- hez képest – kezdte Toronyai Miklós, a barcikaiak vezetőedzője. – A kupában ez megtörtént, a döntőben kikaptunk a címvédőtől, teljesen megérdemelten nyert a Pénzügyőr, jobban összerakta a dolgait azon a napon, mint mi. A bajnokságban azért nem sikerült, főleg a végjáték, mert mind a két feladónkat elvesztettük, márpedig ezt a játékot feladó nélkül nem igazán lehet játszani. Persze, az utolsó meccs után volt némi csalódottság, mert egyrészt a párharcban 2–0-ra vezettünk, illetve az ötödik mérkőzés negyedik szettjét 25–9-re nyertük. A mindent eldöntő összecsapáson ugye második számú feladónk, Csizmadia Tamás sérült meg, aki kisebb pihenő után visszatért a pályára, ami az ő döntése volt. Abban a pillanatban úgy gondoltam, megérdemel annyit, hogy megpróbálja újra, de láttuk, hogy azzal a lábbal már nem megy. Én is feladó voltam, pontosan éreztem a helyzetet, a helyzetét, ennyivel tartoztam neki. Nagyon kiegyenlített volt a bajnokság, s mint ilyenben, szerintem, nem rossz eredmény, ha valaki vagy valamelyik csapat éremért harcol.

Kétszer nullára

Azt is felvetettük a trénernek, hogy mennyire törte, törhette meg az a játékosait, hogy esélyük volt az Extraliga-fináléba is bejutni, merthogy abban a párharcban is csupán az ötödik csata döntött a Fino Kaposvár javára.

– Igen, valóban verhető volt, verhető lett volna a Kaposvár – tette hozzá Toronyai Miklós. – Kaptam több olyan véleményt is, mely szerint nekünk kellett volna bejutni a döntőbe, hiszen idegenben mindháromszor nüanszok döntöttek az ő javukra, itthon ugyanakkor kétszer is 3:0-ra vertük őket. De ez a play-off, nem pontokat osztanak, minden siker ugyanannyit ér. A fiúkkal beszéltem a bronzcsata előtt, amelyhez nagyon jól álltak, az utolsó mérkőzés is bebizonyította, hogy egy pillanatig sem adták fel az éremszerzést.

Partnerek voltak

A szezont gyakorlatilag úgy vitte végig a VRCK, hogy szinte nem volt délelőtti edzés, mert nem igazán volt terme ekkor.

– Nagyon nagy erőfeszítéseket kellett tennünk, éppen ezért lesz nagyon jó, ha nemsokára átadják az új Regionális Röplabda Központ csarnokát – közölte Toronyai Miklós. – Mindenki sokat dolgozott azért, hogy legyen egy olyan hely, ahol reggel, délelőtt is lehet majd röplabdázni, mert nagyon fontosak a technikai jellegű edzések is. Várjuk a megnyitását, rengeteget nyom a latban, ha a csapat délelőtt is megkapja azt az ingert, azt a pulzusszámot, amit a testük igényel. De a helyzet miatt nem keseregtünk, tudomásul vettük, így igyekeztünk kihozni a legtöbbet.

Az U22-es válogatott szövetségi kapitányaként is tevékenykedő szakvezető a második évét tudta le a VRCK-nál vezetőedzőként.

– Egy-két dolog már látszódott azok közül, amiket az elején megfogalmaztam, és fontosnak tartok – hangsúlyozta a szakmai munka irányítója. – Különösen lényeges a hozzáállás, a motiváció, illetve nem szeretem, ha hibák után lógó fejeket látok. Minden sportra igaz, hogy vannak, lesznek hibák, de ezekre nem szabad rágörcsölni, mert akkor nem fog menni a játék. A hibák mihamarabbi feldolgozása akár párharcot is eldönthet, úgyhogy ezeken azonnal túl kell lépni. Köszönöm a játékosok munkáját, akik partnerek voltak, és köszönöm a vezetőség tevékenységét is, mert próbált mindent megteremteni annak érdekében, hogy csak a röplabdára kelljen koncentrálni, az előrelépés érdekében. Például, ha kellett, volt mód arra, hogy hamarabb elmenjünk a kaposvári kupa elődöntő-visszavágóra.

A nemzetközi kupában is részt vett a VRCK, amely már a 32 közé jutásért alulmaradt az osztrák UVC Weberzeile Rieddel szemben. Pedig előzetesen hosszabb szereplést terveztek Barcikán.

– A csapat képes lett volna rá, de egyrészt Szabó Dávid műtéte után, sérült válla miatt átlóban még nem tudta azt a szintet hozni, amilyen szinten ő játszani tud. Kint be kellett szállnia, muszáj volt, mert Árva Milán volt az első számú átló, aki megsérült. Nem néztük le őket, de osztrák kollégám örült annak a visszavágó előtt, hogy az átlógondunk nem oldódott meg, mert így sokkal kiismerhetőbb volt a játékunk – mondta Toronyai Miklós.

Az elkövetkezendő hetekben

A VRCK vezetőedzője a következő évadban is Toronyai Miklós lesz, ezt már az évzárón közölte Kárpáti László klubelnök. Viszont a keretben vélhetően lesz, lehet némi átalakulás, átalakítás.

– Az előttünk lévő hetek nagy feladata ez lesz – nyilatkozta a tréner. – Van nekem is egy koncepcióm, a vezetőségnek is, hogy merre induljunk, és hogyan folytassuk. Jó lenne ismét egy olyan csapatot összehozni, amelyik megint érmekért tud harcolni, ami nem lesz könnyű, mert a többi klub is építkezik. Az biztos, hogy a keret barcikai magját és a fiatal tehetségeinket szeretnénk megtartani, de Blázsovics Péter is élő szerződéssel rendelkezik. Aztán mind a két dél-amerikai játékosunk, a már magyar állampolgársággal is rendelkező Carlos Páez, valamint a brazil Rodrigo Moraes is maradni fog a következő idényre. Páeznek él a kontraktusa, míg Moraesre egy rutinműtét vár júniusban. Vele abban állapodtunk meg, hogy amennyiben sikeres lesz a műtét és a rehabilitációja, úgy nincs akadálya a maradásának.

A Vegyésznél egy hét pihenőt követően, május 16-ától ismét zajlanak a (levezető) edzések, egészen június elejéig.