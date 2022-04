A női Extraliga rájátszásában, a 7. helyért zajló csatában csütörtökön az első mérkőzést vívta meg házon kívül, az MTK Budapest ellen a Diósgyőri VTK együttese. A vendégek csak 11 nevet írtak be a jegyzőkönyvbe, ugyanis a brazil légiós, Oliveira sérülés miatt nem volt hadra fogható, míg a cseh Kuzelová – hasonló ok miatt – már haza is utazott. Az első felvonásban 6–2-re megugrottak a fővárosiak, de a piros-fehérek hamarosan egyenlítettek (7–7). 8–10- nél Leiszt Máté kért időt, de a dolgok nem úgy haladtak, ahogyan elképzelte, így 10– 15-nél ismét magához hívta hölgyeit. A DVTK taktikusan, lehetőségeit kihasználva dolgozott, szép pontok születtek közben, és Kiss E. blokkját követően már 14–20 volt az állás. Sylejmaniék nem engedték újítani ellenfelüket, sorban szerezték újabb egységeiket, és teljesen megérdemelten kerültek előnybe, annak ellenére, hogy 19–23-nál kellett egy kis szusszanásnyi pihenő (21–25).

A második játszma első szakaszában is inkább az történt a pályán, amit a DVTK-sok szerettek volna (5–8), majd 9–9-et követően kezdtek belelendülni a kék-fehérek, és ezen sokat nem javított Leonidas Gaitanakis időkérése sem (14–10). A görög tréner 17–13- nál is közbelépett, meghúzott egy Sylejmani–Egri oda-vissza cserét is, de a házigazda diktálta a ritmust, és 23 perc alatt kiegyenlített (25–18).

Megszerezték a hiányzóakat

A harmadik szettben korán kialakította nem nagy, de éppen elégséges fórját az MTK (5–2, 9–5), a DVTK-nak így kapaszkodnia kellett. Mivel ezt szívósan meg is tették, lépésről lépésre jöttek feljebb ellenfelükre, akiket 13–13-nál be is fogtak. Itt lehetett volna az a pont, amikor fordul a kocka, de Kilyénfalviék gyorsan gyűjtöttek 4 pontot, ezért szükséges volt a diósgyőri időkérés (17–13). 18–13-ról ismét csinált egy nagy felkapaszkodást a vendégcsapat (19–18), azonban 21–18-nál tisztába kellett rakni a gondolatokat. Beleadtak mindent Baidiukék (22–21), lépett is a hazai szakvezető, majd időkérésük után megszerezték a még hiányzó három egységet (25–21).

A negyedik menetben, 4–4- et követően a házigazda csinálta meg az akcióit (9–5), és ezt nem nézhette tétlenül Leonidas Gaitanakis. Nem mentek jól a dolgok a DVTK-nál, eközben az MTK kicsikével még növelni is tudta előnyét, így a miskolci szakvezetőnek ismét időznie kellett (15–8). Ez a hátrány már soknak tűnt, és a piros-fehérek nem is tudtak kijönni a negatív spirálból, a hazaiak kihasználták előnyeiket, és ezt a szettet nagyon simán hozva a mérkőzést is megnyerték (25–12).

MTK Budapest – Diósgyőri VTK 3:1 (-21, 18, 21, 12)

Budaörs, 55 néző. V.: Szarka, Szabó.

MTK Budapest: KILYÉNFALVI 10, GIOMMARINI 14, Boskó 1, Tettamanti 5, WINDISCH 22, TATÁR 12. Csere: Szalai (liberó), Weidemann (liberó), Berkó 5, Borsos. Edző: Leiszt Máté.

Diósgyőr: Kalmár 4, Szajkó 7, Godó 7, KISS E. 9, SYLEJMANI 14, BAIDIUK 11. Csere: Kundrák (liberó), Balogh (liberó), Sitku, Egri 1. Edző: Leonidas Gaitanakis.

Leiszt Máté: – Megtettük az első lépést a célunk elérése érdekében. Az első szett nehezen indult, de utána, a második játszmától már azt az arcát mutatta a csapat, ami szükséges volt a győzelemhez. Szeretnénk majd ezt Miskolcon is folytatni, és vasárnap onnan is győztesen hazatérni.

Leonidas Gaitanakis: – Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, az első szettet megnyertük. A második játszmában 8–5-re vezettünk, majd ellenfelünk időkérése után leblokkoltunk. Akkor tudunk továbblépni, ha nem csak másfél szettig tudjuk a koncentrációt fenntartani és továbbvinni az akaratunkat.

Az egyik fél 3. győzelméig tartó párharc állása: 1–0, az MTK Budapest javára.

A két csapat vasárnap Miskolcon találkozik.

(A borítóképen: Baidiuk (labdával) 11 pontot szerzett. Fotó: ÉM)