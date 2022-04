A IV. Kassa–Miskolc ultramaraton elnevezésű nemzetközi futóversenyt ebben az évben május 21-én, szombaton rendezik meg. A két város példás összefogásának, illetve a 115 km-es útvonal során érintett szlovák és magyar települések nélkülözhetetlen közreműködésének köszönhetően megvalósuló esemény rajtja a tavalyi évvel ellentétben ezúttal Kassán lesz, és Miskolcon lesz a cél. Ugyanis a 2018-ban rendezett első szervezői találkozón rögzítették, hogy a rajt- és a célvárosok évente változnak. Mivel tavaly Miskolcon volt a rajt, idén a kassai dóm mellől indulnak a futók, hogy a borsodi megyeszékhelyen érkezzenek célba.

Az újítás

A rendezők a hazai és külföldi hosszútávfutó-társadalom számára kínálnak remek megméretési lehetőséget a IV. Kassa–Miskolc ultramaratonnal. A 115 km-es – Kosice (Kassa), Sidliskó Krasna, Nizna Mysla (Alsómislye), Zdana (Hernádzsadány), Trstené pri Hornáde (Abaújnádasd), Kéked, Abaújvár, Gönc, Göncruszka, Vilmány, Vizsoly, Abaújkér, Abaújszántó, Felsődobsza, Hernádkércs, Halmaj, Aszaló, Szikszó, Sajóvámos, Szirmabesenyő, Miskolc településeket érintő – távot egyéniben, párban, valamint 5 és 10 tagú váltóban is teljesíteni lehet. Ez utóbbi jó alkalom csapatépítésre, munkahelyi, egyesületi, baráti közösségek erősítésére is. A pályát az 1999-es Kassa–Miskolc ultramaratoni verseny abszolút győztese, a miskolci Németh Csaba jelölte ki, aki egyedülálló módon hatszor teljesítette az Ultra-Trail du Mont Blanc (UTMB) terepfutó viadalt.

Az eddigi útvonalhoz képest apró változást jelent, hogy idén Abaújvár után Telkibánya felé kell továbbhaladni és így megérkezni Göncre, ahol egy új, nívós váltózónát alakítanak ki a helyiek.

– A két testvérváros önkormányzatainak, rendőrségi szerveinek, sportszervezeteinek példás összefogása eredményeként az előkészületek megfelelő ütemben zajlanak – mondta Szűcs István, az esemény egyik fő szervezője. – Az ultramaraton részét képezheti a V4-ek sorozatának is, hiszen Katowice és Ostrava városa is meghirdeti saját csatornáin az eseményt, így elképzelhető, hogy onnan is érkeznek majd sportolók.

A versenyre nevezni május 15-én, éjfélig lehet. Lényeges információ, hogy helyszíni nevezés nincs. Azt már most is tudni lehet, hogy leadta nevezését a 2019-es férfi győztes, a szlovák határhoz közeli Fancsalban élő Bogár János, aki 100 km-es Európa-bajnoki címmel is büszkélkedhet. Szintén nevezett már a tavalyi 5 tagú férfi váltót megnyerő magyar „Trónfosztók” gárdája, és idén is ott lesz a mezőnyben a 2019-ben, a 10 tagú váltók versengésében győztes, szlovák BK Spartak Medzev alakulata.

A magyar–szlovák sportkapcsolatok ápolását kiválóan szolgáló, határon átnyúló programként jegyzett, a kassai és a miskolci önkormányzat által is kiemelten támogatott viadal fővédnökének dr. Szabó Tündét, a sportért felelős államtitkárt, Jaroslav Polaceket, Kassa főpolgármesterét, Veres Pált, Miskolc polgármesterét, Rastislav ­Trnkát, a Kassa Megyei Önkormányzat elnökét és Bánné dr. Gál Boglárkát, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnökét kérték fel a szervezők. Az esemény védnöki testületében eddig Molnár Ottó, a kassai rendőrkapitányság vezetője, dr. Stefan Szalontai, a Kassa környéki rendőrkapitányság igazgatója, dr. Kiss Attila, Borsod-Abaúj-Zemplén megye rendőrfőkapitánya és Miskolczi István, a miskolci kapitányság vezetője vállalt szerepet.

Atlétika: múltidéző

Az első Kassa–Miskolc közötti ultramaratont 1999. június 19-én rendezték meg. A rendező magyar oldalról a néhai Kisgyörgy Ádám vezette miskolci Marathon és Trekking Club volt, ami a mostani rendező, a miskolci Marathon Club jogelődje. Szlovák részről annak idején a legendás Béke Maratont, Európa legöregebb maratonját jegyző Kassai Marathon Club vállalt partnerséget a rendezésben. A két évtized után, 2019-ben nagy sikerrel újra megrendezett verseny folytatására 2020-ra is megvolt a közös szándék, de sajnos a Covid–19-járvány keresztülhúzta a szervezők terveit, a verseny elmaradt. 2021-ben nagy lendülettel vágtak a munkába a szervezők, szerették volna az eredetileg meghatározott tavaszi időpontban megrendezni az erőpróbát, de a magyar és szlovák egészségügyi szabályozások nem tették ezt lehetővé, így halasztásra volt szükség. A két ország versenynaptárainak egyeztetését követően jelölték ki közösen új időpontként 2021. november 6-át. Az égiek felkarolták ezt az őszi időpontot, hiszen ideális futóidő várta a Miskolcról rajtoló és Kassára érkező mezőny tagjait. A kassai belvárosban, a Szent Erzsébet-dóm szomszédságában kijelölt befutónál elégedett futókat fogadhattak a szervezők. A szikszói Kohári Szabolcs 10 órán belüli „atomidővel” szerezte meg az egyéni abszolút elsőséget. Az 5 tagú váltóknál magyar, a 10 tagú váltóknál szlovák abszolút siker született.

(A borítóképen: Az előző maratont tavaly novemberben rendezték)