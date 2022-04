Békéscsaba 1912 Előre tartalék – Hidasnémeti VSC 6–1 (1–1)

Békéscsaba, 150 néző. V.: Nagy A.

Békéscsaba: Krnács – Kasik (Marik), Sipaki (Styecz), Zvara, Pap (Korógyi), Ilyés, Oláh, Bónus, Szabó Zs. (Zahorán), Mágocsi (Varga T.), Szabó Cs. Edző: Brlázs István Gábor.

Hidasnémeti: Málik – Illés, Földi, Tucsa (Czető), Zavodni, Markovics, Holló (Szalóczy), Magyar (Tóth K.), Zsiga, Tóth D. (Takács), Menougong (Bartha). Edző: Jozef Majoros.

G.: Oláh (2), Pap, Szabó Zs., Ilyés, Marik, ill. Menougong.

Kiállítva: Tóth K. (84.).

Jók: az egész csapat, ill. Tucsa, Holló, Tóth D., Menougong, Magyar.

Brlázs István Gábor: – Megérdemelt győzelmet arattunk. Az első félidőben gólokban még nem jött ki, a másodikban azonban már találatokban is megmutatkozott a különbség. Fiataljaink jól szálltak be a meccsbe.

Jozef Majoros: – Az első félidőben vezethettünk volna, mert a gól mellett is voltak lehetőségek. A második játékrészben viszont profin elbuktuk a mérkőzést.

Debreceni VSC tartalék – Diósgyőri VTK tartalék 1–3 (0–1)

Debrecen, 100 néző. V.: Sándor Cs.

Debreceni VSC tartalék: Erdélyi – Kalafat (Gyönyörű), Kovács R. (Székelyhidi), Lénárt, Sármány, Farkas T. (Bökönyi), Kenderesi (Bárány), Soltész, Balla (Tordai), Fábián, Kovács G. Edző: Szűcs János.

Diósgyőri VTK tartalék: Bánhegyi – Mrva, Ivánka, Szeles, Csatári, Tóth B. (Molnár R.), Nagy Á., Girdán (Sós), Oláh, Karika (Orosz D.), Kispál (Jónyer). Edző: Zsivoczky Gyula.

G.: Sármány, ill. Szeles, Csatári, Orosz D.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Szűcs János: – Az első félidőben a Diósgyőr sokkal agresszívebb és kreatívabb volt, meg is voltak a helyzeteik, megérdemelten mentek előnnyel a szünetre. A második félidőre nagyon jól jöttünk ki, rúgtunk két kapufát, ettől függetlenül ki tudtunk egyenlíteni. Utána kinyíltunk, mert meg akartuk nyerni a mérkőzést, a DVTK pedig kontrából kihasználta a hibáinkat, és győzött.

Zsivoczky Gyula: – A játékosokban már a mérkőzés előtt éreztem a megfelelő bizonyítási vágyat, rá voltunk fókuszálva erre a számunkra nagyon fontos mérkőzésre. Az első félidőben a szél támogatásával is domináns játékot tudtunk mutatni, szervezettek voltunk védekezésben, jók voltak az átmenetek. Ekkor még a helyzetek kihasználásával volt probléma, ennek ellenére egy mintaszerű akció végén megszereztük a vezetést, ez mentálisan sokat jelentett. A második félidőben nyomás alá helyezett bennünket a Debrecen, benyomtak minket, de 20 perc után megint kiegyenlített lett a meccs. Jól szálltak be a cserék is, a végén magabiztos győzelmet arattunk, gratulálok a játékosoknak.

Termálfürdő FC Tiszaújváros – Debreceni EAC 1–2 (0–1)

Tiszaújváros, 150 néző. V.: Horváth.

Termálfürdő FC Tiszaújváros: Galambvári – Bocsi, Mahalek (Molnár M.), Nagy P., Lehóczki (Bussy), Gelsi, Vitelki B. (Vasiljevic), Tóth S. (Pap), Bartusz, Gönczi (Géringer L.), Nagy D. Edző: Vitelki Zoltán.

Debreceni EAC: Tóth D. – Orosz M., Sándor T. (Virág), Bereczki (Sidibe), Spitzmüller, Szabó L. (Trencsényi), Al-Sheraji (Csányi), Soltész, Lakatos, Újvárosi, Bidzilya (Toboy). Edző: Sándor Tamás.

G.: Nagy D. (11-esből), ill. Bereczki, Toboy.

Jók: Galambvári, Nagy D., Gelsi, Nagy P., ill. az egész csapat.

Vitelki Zoltán: – Stabil védekezésből indultunk ki, és ez működött is. Stabilak voltunk és kompaktak, ennek ellenére hátrányba kerültünk. A második félidőben teljesen megérdemelten sikerült kiegyenlítenünk. Majd létszámhátrányban hihetetlen munkát végzett a csapat, folyamatosan nyomás alatt voltunk. Ennek ellenére nem sikerült a pontszerzés, amit mindenképpen megérdemelt volna a csapat. Nehéz hét áll előttünk.

Sándor Tamás: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz. Egy fantasztikusan előkészített pályán játszottunk. Első félidőben sikerült vezetést szereznünk. A második félidőben támadóbb szellemben jött ki a hazai csapat és egy tizenegyesből egyenlíteni is tudtak, ezután újra vissza álltak. A végére tudtunk ritmust váltani és egy játékosunk elé pattanó labdából megszületett a győztes gólunk. Megérdemelten nyertünk, mert több helyzetünk volt.

Tállya KSE – Sényő-Carnifex FC 0–4 (0–0)

Tállya, 100 néző. V.: Urbán.

Tállya KSE: Tarr – Baranyi, Bihari, Tóth Sz., Mező, Demkó, Nyitrai, Minczér (Tőkés), Kiss B. (Árvai), Kulcsár, Ondó (Bucsák). Edző: Lasztóczi Péter.

Sényő: Gagyi – Bodó, Klepács, Toldi (Mányi), Kapacina K., Phrakonkham (Páll Zs.), Farkas, Schmidt (Dobos), Tóth M., Kapacina V. (Balogh Gy.), Orosz. Edző: Imrő László, Fiumei Viktor.

G.: Kapacina V. (3 - egyet 11-esből), Kapacina K.

Kiállítva: Baranyi (46.).

Jók: az egész csapat ill. Kapacina V., Orosz, Bodó, Tóth M.

Lasztóczi Péter: – Sok mindent megéltem már a futballban, de amit ma művelt velünk a játékvezető hölgy, az a foci megszégyenítése és a csapatunk megalázása volt. Gratulálok a Sényőnek, nem bántás, de ha nincsenek ezek a körülmények, egészen biztosan megszorítjuk őket. Sajnálom a csapatomat...

Imrő László: – Már az első félidőben is a mi akaratunk érvényesült, bár az ellenfél jól megszervezte a védekezését. A második félidőben a kimaradt büntető ellenére tovább domináltunk, végig úgy éreztük, hogy ez a mérkőzés az első gólig lesz nehéz.

KolorCity Kazincbarcikai SC – Putnok FC 2–1 (1–0)

Kazincbarcika, 300 néző. V.: Ducsai.

Kazincbarcika: Fila – Szemere, Dvorschák, Ur, Heil, Süttő, Székely, Nagy J. (Márton), Pinyaskó (Schildkraut), Sinanovic (Ádám F.), Pálinkás. Edző: Varga Attila.



Putnok: Cserepka – Gellén, Sághy, Nádimov (Juhos), Nagy Zs. (Fülöp), Buda, Szics, Csutora (Petrecsko), Dobrovolszki, Hadházi (Sramkó), Katona. Edző: Szala Ákos.