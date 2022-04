Hat találkozót vívtak meg eddig a csapatok a megyei I. osztály tavaszi szezonjában, és az egyik olyan gárda, amelyik ezen meccsek egyikén sem szenvedett vereséget, az az Encs VSC alakulata. Az abaújiak négy sikert arattak (legyőzték az MVSC-Miskolcot 3–2-re, a Sajóbábonyi VSE-t 2–1-re, a Mezőkövesd Zsóry FC tartalékot 2–0-ra, valamint az Aszaló SE-t 4–2-re), és két mérkőzésen megosztoztak a pontokon az ellenféllel (a cigándiakkal és az emődiekkel is 1–1-re végeztek). Ezen eredménysornak köszönhetően az encsiek az őszi 8. helyről (23 pont) előre léptek a 6.-ra, ugyanannyi egységük van (37), mint az ötödik mezőkövesdieknek, míg a negyedik MVSC-Miskolc 38 ponton áll jelenleg. A szereplésről Martis Ferenc edzőt kérdeztük, aki február közepén váltotta ezen pozícióban a korábbi szakvezetőt, Pachinger Jánost.

– 2021. június 30-cal eljöttem Diósgyőrből, az akadémiáról, ahol addig 11 évet voltam, különböző korosztályos csapatoknál – mondta a játékosként száznál is több másodosztályú mérkőzésen futballozó szakember. – A tavalyi őszöm futballmentes volt, pihentem, majd megkeresett Kocsis Nándor, az encsiek ügyvezetője – akivel egyébként együtt dolgoztam a DVTK-nál –, és kérlelt, hogy próbáljam ki magam a felnőtteknél, náluk. Korábban csak fiatalok voltam a kezeim között, így érdekesnek találtam ezt a feladatot, hogy megmutassam magam az idősebbeknél is. Furcsa egybeesés, hogy 18 évesen, még középiskolásként a diósgyőri ifjúsági csapatból éppen Encs­re igazoltam, így lett 1996-ban az első felnőttklubom az EVSC, fél szezonra, tehát úgy néz ki, hogy ez az egyesület a karmám.

Köszönet az elődnek

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy milyen futballt szeret megvalósítani csapatával, és hogy történtek-e erősítések a téli szünetben.

– Egyedül Tarnai Dániel érkezett, aki akadémiai edző Diósgyőrben – tette hozzá az A licences, 1978-as születésű tréner, akinek van civil munkája is, testnevelő a Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Technikumában. – Próbáltam mentálisan rendbe tenni a csapatot, mert a vezetők úgy érezték, hogy ezen a téren nem volt rendben a társaság. Megyei I.-es szinten jó garnitúráról beszélünk, nálam az elsődleges dolgok közé tartozik, hogy legyen rend, fegyelem, aztán vigyünk rendszert a játékba, mindenki csinálja a maga dolgát. És ebből mindenképpen ki kell jönnie valami pozitívnak. Lényeges a biztonságos védekezés, lehetőleg ne kapjunk gólt, aztán legyünk kombinatívak, próbáljunk szépen felépített akciókat vezetni a pályán. Mindenkinek be kellett állnia a sorba, egyfelé kell húzni azt a bizonyos szekeret. Azt ki kell emelnem, hogy az elért eredményekben része van a korábbi edzőnek, barátomnak, Pachinger Jánosnak, hiszen a csapat vele csinálta végig a felkészülést, én csak egy héttel a tavaszi szezon indulása előtt jöttem. A tabella első részébe tartozó csapatok többségével már megmérkőztünk, vagyis a hátralévő fordulókban többnyire olyan ellenfeleink következnek majd, akik ellen papíron esélyesebbek vagyunk, de a papírforma sosem számít a fociban. Konkrét helyezést nem határozott meg a vezetés, pusztán az a kérés, hogy végezzünk minél előrébb. Ha minden jól megy, akkor a negyedik hely környékére oda tudunk érni, ezt mindenképpen sikeres szezonzárásként könyvelném el. Az is terv, hogy minden évben javuló tendenciát kell majd mutatni, minden szezonban előrébb, előrébb zárni.

(A borítóképen: Eddig nagyon jó az encsiek [zöldben] tavaszi mérlege)