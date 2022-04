A honi férfi OB I.-es bajnokságban a 9–12. helyért harcol a PannErgy-Miskolci VLC gárdája. Ezen play-off első körében a Tigra-ZF-Eger az ellenfél, a párharcot 3–3- mal kezdte a két csapat, mivel az alapszakaszban mindkettejük megnyerte a másik elleni hazai összecsapását. Az ütközet az egyik fél 7. pontjáig tart, s mert április 2-án a hevesiek nyertek otthonukban 17–9-re, az előző hét végén pedig az MVLC győzött 13–12- re, az állás 6–6-ra alakult.



Maguknak köszönhették



– Szombaton kétszer is vezettünk négy góllal, de az Eger fel tudott zárkózni, így a vége izgalmasan alakult – kezdte Vidumanszky László, a PannErgy-Miskolci VLC vezetőedzője. – Annak is megvan a pszichológiája, hogy miként kell megtartania egy csapatnak a jelentős előnyét, most sajnos kétszer is hibáztunk bizonyos dolgokban, ezért zárkózhatott vissza ellenfelünk. A mérkőzésben nem volt benne, hogy dráma legyen a végén, ezt leginkább magunknak köszönhettük. Igazság, hogy ha van lehetőség még jobban elhúzni az ellenféltől, akkor azt meg kell tenni. A mi egyik esetünk ezzel szemben az volt, hogy kihagytunk egy büntetőt, majd nem sokkal később gólt kaptunk. Aztán akkor sem voltam boldog, amikor 13–11-es eredménynél, a középkezdés után nem figyeltünk Baksára, aki ezt azonnal kihasználta. Amíg a másik csapat érzi, hogy van esélye, sansza, addig biztosan harcolni fog, úgyhogy ha van rá mód, akkor ezen a ponton túl kell menni, tudatosítani, hogy ki is irányítja a mérkőzést. Amit jó volt látni, és az egyik nagy pozitívum: ziccerben is passzoltunk a még jobb helyzetben lévő társhoz. Ezt így kell csinálni, így van megírva a szaktankönyvekben.



Inkább ők büntetnének



A Tigra-ZF-Eger és a PannErgy-MVLC szerdán 19.30-tól a hevesi megyeszékhelyen találkozik újra, utoljára.

– Nem először mondom azt, hogy az adott forma fog dönteni arról, ki veszi sikerrel a meccset – hangsúlyozta Vidumanszky László. – Mi ismerjük az Egert, ők ismernek bennünket, kölcsönösen tisztában vagyunk egymás előnyeivel, hátrányaival. Nekik már az csalódás volt, hogy nem kerültek be a legjobb 8 közé, de biztos, hogy nagyon szeretnék a kilencedik pozíciót, mert a 11. vagy a 12. hely azért blama lenne. Veszítenivalója tehát inkább a ZF-nek van, mi akkor lehetünk idegenben is sikeresek, amennyiben fegyelmezetten, alázatosan, nagy akarattal vízilabdázunk. Biztos, hogy lesznek hibák, kihagyások, náluk és nálunk is, jó lenne, ha inkább mi tudnánk őket ezekből, ezek után megbüntetni, és nem ők bennünket. A türelem sokat érhet ezen a meccsen.

A szakvezető arra a kérdésre nem tudott igennel felelni, hogy a betegség miatt egy ideje hiányzó Vismeg Zs. újra bevethető lesz-e.



Majd kedden folytatják



A szerdai összecsapást követően hosszabb szünet következik a bajnokságban, az alsóházban (is) csak május 7-én fognak ismét vízbe szállni az együttesek. Amennyiben az MVLC nyer, akkor a 9. helyért a Kaposvári VK, amennyiben veszít, akkor a 11. helyért az UVSE Hunguest Hotels alakulata ellen.

– Az egri meccs után 5 nap húsvéti szünetet kapnak a játékosok, a munkát a jövő héten kedden folytatjuk – jelezte Vidumanszky László. – Április 26-tól három napot Szentesen fogunk készülni, majd a következő héten viszszajönnek hozzánk az alföldiek, akik az osztályozóra készülnek. Hogy lesz-e még egyéb felkészülési meccsünk a folytatásra, menet közben fog kiderülni.



(A borítóképen: Sélley Rauscher (6) jó játéka is kellene a miskolci győzelemhez)