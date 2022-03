Négy mérkőzés után az FTC-Telekom 3–1-re vezet a DVTK Jegesmedvék ellen, a párharc pedig akkor ér véget, ha az egyik fél kiharcolja negyedik sikerét. Ehhez a zöld-fehérek közel állnak: ha megnyerik a Tüskecsarnokban ma 18 óra 30 perckor kezdődő hazai meccsüket, akkor továbbjutnak, a miskolciak számára pedig befejeződik az idény. A Macik csak diadallal maradnak versenyben, és amennyiben 3–2-re szépítenek, akkor pénteken Miskolcon következik a hatodik összecsapás.



A kapus és a lőlap



A felek az alapszakasz, majd a rájátszás során eddig nyolcszor mérték össze tudásukat ebben az évadban, és a mérleg nyelve jócskán a Ferencváros oldalára billen. Fodor Szabolcs vezetőedző alakulata 7–1-re vezet, ez azonban számukra semmilyen garanciát nem ad az újabb sikerre.

– Ebben a műfajban számos mutatót tartunk nyilván – mondta Bíró Ignác, a piros-fehérek szakmai igazgatója, aki játékosként és szakvezetőként is évtizedekig szolgálta a népkertieket. – Vezetjük az emberelőnyös és az emberhátrányos szituációkat, az eladott és a szerzett korongokat, létezik úgynevezett kanadai táblázat, ennek alapján nyilvántartjuk a gólszerzőket és segítőiket, akik asszitálnak, végül, de nem utolsósorban feljegyezzük a kapuralövési arányt is. Utóbbi vasárnap egészen durva fővárosi fölényt tükrözött: a vendégek negyvennyolcszor célozták meg a ketrecet, a hazaiak pedig csak huszonkétszer, mégis a DVTK nyert 3–1-re. Ilyen brutális különbség alighanem csak a jéghokiban fordulhat elő, ezért mondjuk, hogy ebben a sportágban minden és ennek az ellenkezője is megtörténhet, és meg is történik. Ennek jegyében semmilyen bölcs dolgot nem tudok mondani a szurkolóknak: felesleges jósolgatni, közhelyeket említeni, szóvirágokkal érvelni, ugyanis bármi megtörténhet, a mérkőző csapatok előélete sem számít. Mind a négy rájátszásos csata szoros eredményt hozott, egyik gárda sem hasalt el csúnyán. Nekem most azonban illene valamivel előállnom, hiszen a Macik hívei okosságokat várnak tőlem: úgy gondolom, hogy ha ismét Duschek áll a háló elé, és képes lesz megismételni azt az extrát, amit a negyedik hatvan perc során nyújtott, akkor nagyot lendíthet a sajátjain. A másik a lőlap: jócskán harminc fölé kell jutniuk a mieinknek ahhoz, hogy a nagy számok törvénye alapján eredményesek legyenek, mert még egyszer aligha ünnepelhetnek a vasárnapihoz hasonló aránnyal.



Okosan és szívósan



– Nagyon sokat melóztunk annak érdekében, hogy megint elmehessünk Budapestre – mondta Tokaji Viktor, a diósgyőriek vezetőedzője, majd így folytatta: – Két napunk volt arra, hogy felkészüljünk az újabb sorsdöntő találkozónkra. Erősségünk a csapategységben van: legutóbb szívvel és lélekkel harcoltunk, kontrolláltuk a hatvan percet, 1–0-ra, majd 2–0-ra is vezettünk, a 2–1 után az utolsó pillanatokban elért üres kapus találatunk már csak hab volt a tortánkra. Budapesten katonák leszünk a sakktáblán, érzelmileg és játékban is kontrollálnunk kell a mérkőzést. Vasárnap este megtapasztaltuk, hogy milyen eszközökkel tudjuk kizökkenteni a Ferencvárost a megszokott játékából. Természetesen sokszor górcső alá vettük az ellenük vívott rájátszásos csatáinkat, és úgy érzem, tudjuk, hogy milyen receptet kell felíratnunk az újabb diadalunk megszületése érdekében. Az a dolgunk, hogy három harmadon keresztül okosan korongozzunk, szívósan dolgozzuk végig a szakaszokat, ne vétsünk felesleges kiállításokat, ne inogjunk meg hátul, kínálkozó helyzeteinket pedig hidegvérrel értékesítsük. Azon is sok múlhat majd, hogy az a kapusunk, akit a ketrec elé állítunk, extrát produkáljon. Mi szerdán a péntek estéért indulunk csatába, de nem szaladunk előre, az előttünk álló nagy feladatra összpontosítjuk erőinket.



Minden fiatal mehet



Marosi Tamás csapatmenedzsertől arról érdeklődtünk, hogy keretük tagjai közül kiket nélkülöznek majd a budapesti mérkőzésen.

– Doetzel és Hyvarinen nem tart velünk, a többiek mesterük rendelkezésére állnak. Tokaji Viktornak és a szakmai stábnak most már sakkoznia sem kell a gyerekekkel, hiszen számukra véget ért az U21-es idény, így minden fiatalt bevethetnek – mondta Marosi Tamás.

A DVTK most sem utazott el a meccs előtti napon, csak a mai ebéd után indul a társaság a fővárosba, ahová a hírek szerint népes szurkológárda is elkíséri a Macikat.



Az U21-esekről



Kialakult az elődöntő mezőnye az U21-es bajnokságban: a tavalyi aranyérmes DVTK Jegesmedvék nem bírt a MAC és a KMH utánpótlására épülő Budapest JA gárdájával. A negyeddöntők eredményei:



DVTK Jegesmedvék – Budapest JA 1–5, 4–2, 1–5 (a végeredmény: 2–1 a Budapest JA-nak)

Vasas SC – Győri ETO HC 2–4, 2–1, 6–5 (a végeredmény: 2–1 a Vasasnak)

Debreceni HK – Dunaújvárosi Acélbikák 9–1, 8–3 (a végeredmény 2–0 a Debrecennek)

Ifj. Ocskay Gábor NJA – Újpest JA 2–3, 6–1, 5–1 (a végeredmény: 2–1 az Ocskay Akadémiának)



Az elődöntőben a Debreceni HK a Budapest JA-val, az Ocskay Akadémia pedig a Vasas SC-vel találkozik. Mindkét párharc három nyert meccsig tart.



(A borítóképen: Ilyenből kellene sok, mármint DVTK-lövésből)