Kisvárda Master Good tartalék – Putnok FC 2–2 (2–1)

Kisvárda, 200 néző. V.: Virág A.

Kisvárda tartalék: Hotra – Czene, Králik, Avetiszjan, Sikorszki, Bíró R., Ötvös, Szentes (Hricu), Kirjuhin (Kotroczó), Puporka (Perevuznik), Bokor M. Edző: Kocsis János.

Putnok: Cserepka – Gellén, Sághy, Nádimov, Nagy Zs. (Riznicsenkó), Katona B., Buda P. (Csutora), Szics, Dobrovolszki, Hadházi S., Fülöp L. (Juhos). Edző: Szala Ákos. G.: Czene, Bokor M., illetve Nagy Zs., Katona B. Jók: Avetiszjan, Ötvös, Puporka, ill. az egész csapat.

Kocsis János: – Hasonló mérkőzés volt, mint a múlt heti, megszereztük a vezetést, sokáig kézben is tartottuk az eredményt. Az egyenlítés után ismét sikerült gólt szereznünk, és le is zárhattuk volna az összecsapást, de sajnos nem sikerült. A támadás mellett védekezésben is hibáztunk, bízom benne, hogy a mostani hiányzóink visszatérnek, és fognak élni a lehetőséggel.

Szala Ákos: – A tavaszi szezon eddigi legjobb játékával szereztünk pontot a jó erőkből álló hazai csapat ellen. Kulturált, nagyon jó iramú mérkőzést játszottunk. A 20. perctől mezőnyben ellenfelünk fölé nőttünk, de eldőlhetett volna mindkét csapat javára a mérkőzés. Végre azt az arcát láttam a csapatomnak, amit ismerek és szeretek.

Termálfürdő FC Tiszaújváros – Törökszentmiklósi FC-Veteriner 2–1 (0–1)

Tiszaújváros, 150 néző. V.: Práth.

Termálfürdő FC Tiszaújváros: Galambvári – Bocsi (Molnár M.), Géringer L. (Tóth S.), Gelsi, Nagy P., Pap, Bussy (Erős), Vitelki (Benke), Lőrincz, Gottfried, Nagy D. Edző: Vitelki Zoltán.

Törökszentmiklós: Csáki – Lakatos, Tóth N., Gyürki, Katona, Orovecz (Perlaki), Héder (Kiss Cs.), Pataki, Kinyig (Rimóczi), Csúri, Gusztafik. Edző: Gergely Mátyás. G.: Nagy D. (2), ill. Pataki. Kiállítva: Gusztafik (93.). Jók: Nagy D., Nagy P., Vitelki, Gelsi, Lőrincz, ill. Csáki, Gyürki, Kinyig.

Vitelki Zoltán: – Nem kezdtük olyan hőfokon a mérkőzést, ahogy kellett volna, az ellenfél azt játszotta, amire készültünk, mégis lassabb volt a játékunk a kelleténél. A szív diadala volt, a srácok az utolsó pillanatig hittek a győzelemben. Nehezen tudtunk ilyen zárt védekezés ellen játszani. Gratulálok mindenkinek! Édesapám ma 83 éves, ezzel a győzelemmel szeretnék neki boldog szülinapot kívánni.

Gergely Mátyás: – A mérkőzésnek voltak komoly fordulópontjai, amikből a hazaiak jöttek ki jobban. Úgy érzem, hogy a játék képe alapján nem érdemeltünk vereséget. Sok sikert a hazaiaknak.