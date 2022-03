Felsőházi rájátszás, 1. forduló



ÓAM-Ózdi KC – Budai Farkasok – RÉV Group 22–27 (12–12)

Ózd, 250 néző. V.: Cseszregi B., Sipos J.

ÓAM-Ózdi KC: Ulicsinyi - Bárdos M. (5), Ménfői A. (1), Veres B. (4), Szepesi N. (2), Kovács L. (3), Lestál M. (-). Csere: Moscoso P. (k), Nagy P. (k), Tóth P. (3), Csépányi G. (3), Nagy Zs. (1), Szabó M. (-). Edző: Kocsis Csaba.

Kocsis Csaba: – Tudtuk, hogy a bajnokság egyik legerősebb csapatával találkozunk, ez a találkozó második felében be is bizonyosodott. Nálunk többen fájdalomcsillapítóval vállalták a játékot, az amúgy is szűk variációs lehetőségek hamarabb elfogytak, mintsem hogy végig szorosan tudtuk volna tartani az eredményt. Nem búslakodunk, van még kilenc mérkőzés, ahol szeretnék győzelmeket szerezni.



Alsóházi rájátszás, 1. forduló



Mezőkövesdi KC – Agrofeed ETO UNI Győr 36–27 (14–14)



Mezőkövesd, 200 néző. V.: Rontó Á., Szanyi P.

Mezőkövesdi KC: Varga I. (2) – Szabó D. (5), Kátai (8), Csörgő K. (6), Dobi S. (6), Nkousa (5), Gyallai (4). Csere: Pelyhe (k), Nagy D. (k), Gulácsi (-), Rosta B. (-), Boda (-), Vereb (-), Zelei B. (-), Dócs (-). Edző: Drizner Péter.

Drizner Péter: – Örülök, hogy újra tudtunk mérkőzést nyerni, nagyon kellett már a lelkeknek ez a siker. Remélem, hogy a győzelem újra hitet, valamint lendületet ad, és folytatni tudjuk a győzelmi szériát.