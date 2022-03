G.: Szárnya, ill. Nagy D. Jók: senki, ill. az egész csapat. Ifi: később játsszák.

Simon Imre: – Ezek is mi vagyunk, gratulálunk a Mezőcsátnak.

Orlóczki Tibor: – A Mezőcsát előre megy, nem hátra. Hátra nem is tudunk, már három hete benne van ez az eredmény a csapatban. Köszönjük a vendéglátást a hazaiaknak.

Sajóbábonyi VSE – Bőcs KSC 1–2 (1–1)



Sajóbábony, 150 néző. V.: Rendek.



Sajóbábonyi VSE: Gergely R. – Tóth T., Németh D., Németh B., Titkó, Mezőssy M., Mezőssy L., Boros, Huszti (Kecskés), Lakatos R., Rontó (Váradi). Edző: Góbis József.

Bőcs KSC: Varga Á. – Karamcsák, Irhás, Lakatos L. (Bicskey), Matesz, Blaskó, Kerekes, Tóth G. (Orosz T.), Titkó, Szabó Zs., El-Sherif. Edző: Zsiga Gyula.

G.: Németh B., ill. Németh B. (öngól), Orosz. Kiállítva: Blaskó (83.). Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat. Ifi: elmaradt.

Góbis József: – Sajnos, nem az első mérkőzés, amikor a csapat megtesz mindent, és mégsem sikerül a győzelem. Sajnos, benne vagyunk a gödörben, amiből csak saját magunk mászhatunk ki. Bízom benne, hogy megtaláljuk a módot, hogy az apró momentumok a mi javunkra dőljenek el. A játékosok is ezen vannak, és természetesen én is, és a vezetőségünk is. Megpróbálunk ezekből a pofonokból tanulni, és fogunk mi még sok csapatnak meglepetést okozni, mert ez a csapat sokkal többre képes. Gratulálok Bőcsnek, bravúrosan küzdött.

Ziga Gyula: – Nagyon jó erőkből álló ellenfelet sikerült igazán jó és küzdelmes mérkőzésen legyőzni. Úgy érzem mindkét csapat elégedett lehet a játékvezetéssel.

MVSC-Miskolc – Borsodnádasdi LASE 2–1 (1–0)



Miskolc, 100 néző. V.: Majoros.



MVSC-Miskolc: Péter G. – Kövér, Subert, Nagy Z., Tasi, Kele (Ujj), Kovács B. (Szabó D.), Figeczki (Sztankovics), Sebestyén (Tóth T.), Polényi, Csávás. Edző: Jordán András.

Borsodnádasdi LASE: Gál – Ambrus, Nagy D. (Konyha), Mészáros, (Biró), Danyi, Csák, Csorba, Lélek (Csoma), Papp, Török, Horváth F. Edző: Gyárfás Gábor.

G.: Subert (2), ill. Csorba. Jók: Kövér, Tasi, Sebestyén, Subert, Kele, ill. Papp, Ambrus B. Ifi: 5–4.

Jordán András: – A mérkőzésen megvoltak a héten gyakorolt játékelemek, amivel irányítani tudtuk a játékot. A csapat betartotta a megbeszélt taktikát, igaz a támadó zónában nagyon bőkezűek voltunk. Az a csapat szerezte meg a győzelmet, amelyik végig futballozott, ehhez gratulálok a játékosoknak.

Gyárfás Gábor: – Hiányzóink ellenére végig kiélezett mérkőzést játszottunk egy jó csapat otthonában. Azonban amíg hátul dobjuk a hibát, elől pedig kihagyjuk a ziccereket, addig nem leszünk eredményesek.

Mezőkövesd Zsóry FC tartalék – Encs VSC 0–2 (0–1)



Mezőkövesd, 50 néző. V.: Sántha.



Mezőkövesd tartalék: Ryabenko – Sike, Sipos, Fajkó (Rozgonyi), Bodnár A. (Csábi), Juhász (Scsoka), Csomós Zs., Lénárt, Porkoláb B., Légrádi (Bacsó D.), Rostás (Csomós Á.). Edző: Hevesi Tamás.

Encs: Furik – Bodnár M. (Molnár), Horváth (Péter), Leskó (Vajkó), Balog, Király, Varga M., Tarnai, Varga A., Pecsenye K., Vígh (Kontra). Edző: Martis Ferenc.

G.: Bodnár M., Vajkó. Jók: Rogonyi, Csomós Zs., ill. az egész csapat. Ifi: nincs.

Hevesi Tamás: – Egy héten belül ez volt a harmadik mérkőzésünk, nehéz bírni ezt a terhelést a fiatal csapatomnak ezen a szinten. Sok helyzetet dolgoztunk ki, ahogy az szokott lenni, de Gíber Attila súlyos sérülésével kivált egy vérbeli góllövőnk, amelynek „köszönhetően” nagyon kevés gólt rúgunk a találkozókon. Erre a problémára megoldást kell találnunk.

Martis Ferenc: – Az első játékrészben nehezen indult a gépezet, de a második játékrészben nyújtott teljesítményünk alapján megérdemelten vittük el Kövesdről a három pontot.

Emődi ÁIDSE – BSK Alsózsolca 2–0 (0–0)



Emőd, 100 néző. V.: Tóth I. T.



Emődi ÁIDSE: Bánhegyi – Nagy D., Petruska, Lipusz (Bodnár Z.), Vörös M. (Nagy S.), Turcsik T., Rémiás M. (Máté R.), Dorogi (Németh Cs.), Jakab D., Balogh B. (Turcsik D.), Fekete Á. Edző: Vass László.

BSK Alsózsolca: Lövey – Üveges (Vécsey), Tóth N., Juhász T., Lippai (Borai), Bóna, Tamás G., Szajky (Bozó), Kis-Orosz M., Erdei-Nagy N., Vidó (Remeczki). Edző: Varacskai István.

G.: Rémiás M., Turcsik T. Jók: Bánhegyi, Turcsik T., Nagy D., Petruska, Jakab D., ill. senki. Ifi: 0–0.

Vass László: – Az első húsz percben kicsit idegesen, kapkodóan játszottunk, utána magunkra találtunk, és helyzeteket alakítottunk ki, a második félidőben pedig eldöntöttük a meccset. Gratulálok a csapatnak.

Varacskai István: – A bekapott gólig, helyzeteket alakítottunk ki, próbáltunk játszani, de utána teljesen szétestünk. A mai napon nem bírtuk el, hogy hat kétes szituációból nem kaptunk egy tizenegyest sem.

A bajnokság állása



1. Cigánd SE 20 15 1 4 56–19 46

2. Gesztelyi FC 20 11 7 2 52–22 40

3. MVSC-Miskolc 20 12 1 7 51–45 37

4. BTE Felsőzsolca 20 11 3 6 52–31 36

5. Encs VSC 20 10 3 7 34–26 33

6. Bánhorváti 20 9 4 7 31–34 31

7. Mezőkövesd Zsóry FC tartalék 20 9 3 8 49–27 30

8. Sajóbábonyi VSE 20 9 2 9 36–34 29

9. Edelény-Borsodszer 20 8 4 8 32–41 28

10. Mezőkeresztes VSE 20 7 6 7 27–34 27

11. Bőcs KSC 20 7 4 9 46–45 25

12. BSK Alsózsolca 20 7 4 9 32–43 25

13. Emődi ÁIDSE 20 6 4 10 32–39 22

14. Borsodnádasdi LASE 20 4 7 9 26–42 19

15. Aszaló SE 20 6 – 14 26–65 18

16. KKFC Mezőcsát* 20 1 3 16 15–50 4

*2 büntetőpont levonva