A Diósgyőri VTK NB II.-es labdarúgócsapata a bajnokság 28. fordulója keretében, vasárnap 17.00-tól a Békéscsaba 1912 Előre csapatát fogadja Diósgyőrben. A piros-fehérek a hétközi fordulóban, a Nyíregyháza SFC vendégeként, a Balmazújvárosban elszenvedett 1–0-s vereségükkel elbukták az őszi utolsó, a 20. fordulóban megszerzett és azóta őrzött első helyüket, és jelenleg a feljutást érő 2. helyen állnak a tabellán, öt ponttal megelőzve a 3. helyezett Kecskeméti TE gárdáját.



Arra a kérdésre, hogy utólag miként látja, mi az, ami miatt még egy pontot sem sikerült szereznie a DVTK-nak a Nyíregyháza elleni rangadón, a diósgyőriek szakvezetője, Kondás Elemér a következő választ adta:



– Nem a tervek szerint alakult a szerdai mérkőzés. Mindenkit nagyon megviselt, hiszen nem erre készültünk. Szerettünk volna a szurkolóinknak örömet szerezni, hiszen nagyon sokan ellátogattak Balmazújvárosba, és végig buzdították a csapatot, amit utólag is köszönök nekik. Sok minden nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, és ennek lett az a vége, hogy pont nélkül maradtunk. Összességében határozottabban és pontosabban kellett volna futballoznunk.



A hétközi meccs miatt ezúttal a szokásosnál kevesebb idő jut a felkészülésre, és ezzel kapcsolatban arról érdeklődtünk, hogy ez mennyire nehezíti meg a felállást a vereséggel végződött meccs után.



– A győzelmek után sem hittük, hogy már most a kezünkben van a feljutás, és most sem látjuk borúsan a jövőt. Most egy nappal több idő van, mint az ETO és a Nyíregyháza elleni mérkőzések között. A szerdai találkozó után a csapat egy része kompenzációs edzésen vett részt, a többiek számára a regeneráció volt az elsődleges. Pénteken és szombaton már a taktikáé a főszerep. Messze még a vége, dolgozni kell tovább – mondta Kondás Elemér, akinek felvetettük, hogy kevés volt a jó teljesítmény szerdán, és azt kérdeztük, hogy ez, illetve egyebek, sérülés, betegség milyen változásokat hozhatnak a kezdőcsapat kijelölését illetően? – Elég sok sérültünk van, Bárdos, Bokros, Csatári, Hegedűs J. és Szeles továbbra sem bevethető. Kellert is sérülés miatt kellett lecserélni, és rajtuk kívül is vannak, akiknek jelen állás szerint kérdéses a vasárnapi szereplése. Kis túlzással csak a meccs előtt fogjuk látni, hogy kik lesznek bevethetők.



Kiküszöbölni



A szakvezetőnek megjegyeztük, hogy a Békéscsaba ellen nagyon kellene a győzelem...



– Vereség után vagyunk, ezért természetesen azon leszünk, hogy kiköszörüljük a csorbát a hét végén. Mindig győzelemre játszunk, de most különösen fontos, hogy a következő mérkőzéseinket megnyerjük – mondta Kondás Elemér, akinél arról is érdeklődtünk, hogy hasonló taktikával érkező ellenfélre számít-e, olyanra, mint amilyen a Nyíregyháza vagy a Győr volt, akik dupla fedezékű, bunkerfocit játszottak. – Nekünk elsősorban magunkkal kell foglalkoznunk. A Békéscsaba veszélyes csapat, mint ahogy minden gárda veszélyes a másodosztályban. Hiba lenne a tabellán elfoglalt helyezésükből kiindulni, az Ajka ellen kétgólos hátrányból fordítva is igazolták, mire képesek. A Békéscsaba masszív csapat, játszottunk vele edzőmérkőzést, amelyen bebizonyította, hogy számolni kell vele. Nem lesz egyszerű megbontani a védekezésüket, de arra fogunk törekedni, hogy ez minél hamarabb megtörténjen.



Várható kezdő



A Diósgyőri VTK várható kezdőcsapata: Danilovic – Szűcs K., Szatmári, Belényesi – Eperjesi, Molnár G., Lucas, Oláh B., Zsolnai – Kocsis, Könyves.



(A borítóképen: A DVTK-nak nem volt oka az örömre Balmazújvárosban)