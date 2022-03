Régen volt tavaly május. Friedmann Zsolt ekkor ült utoljára versenyautóban, ezért a mostani szezonnyitó nem csak az új bajnokság kezdetét, hanem egy új kezdetet is jelent számára. Nem kérdés, hogy a kihagyott hosszú időszak után kell majd némi idő, amíg visszarázódik, de a miskolci ralis kellő rutinnal rendelkezik már, így ebből a szempontból egyáltalán nem félti magát.

- Az elmúlt hónapokban egyáltalán nem volt időm a ralira, ezért gyakorlatilag a teljes tavalyi szezon kimaradt. Való igaz, utoljára az Ózd-Eger Rallyn ültem a Mitsubishiben, ami nem most volt – tekintett vissza az előző bajnokságra Friedmann Zsolt. – Az viszont már elmúlt, most már előre tekintünk. Jó hír, hogy megyünk. Nem csak a szezonnyitó Salgó Rallyn, hanem utána Boldogkőváralján és a tervek szerinte előfutóként Egerben is. Imádom azokat a tempós szakaszokat és a város, valamint a környék hangulatát. Emellett pedig már szükségem van az adrenalinra és arra, hogy gyorsan autózzak. Megvan a liszenszem, jó az autó, úgyhogy gőzerővel készülök, készülünk az idei Salgó Rallyra.

Újra együtt

Friedmann Zsolt visszakapta korábbi navigátorát, ismét dr. Kovács Annamária diktálja majd neki az itinert. A Salgó Rallyval kapcsolatban egyébként a kettősnek nincs túl sok emléke, ezeken a gyorsokon ugyanis csak egyszer versenyeztek. Az újdonság varázsának is megvan az előnye, ha már a páros kapcsán az újrakezdésről beszélhetünk 2022 tavaszán.

- Egyetlen egy Salgó Rally van a kezemben és a lábamban – erősítette meg Friedmann Zsolt. – Emlékeim szerint Vizslás nagy tempójú pálya, ami fekszik nekem. Cereden más a helyzet, hiszen egy roppant technikás, rengeteg kanyarral tarkított gyorsaságiról beszélünk. Itt a kisebb tengelytávú, fordulékony technikával rendelkező riválisoktól biztos, hogy fogunk kapni néhány másodpercet, de nem baj. A Mátra pedig állítólag csúszós, ami szintén kedvemre való. Az én esetemben viszont az a lényeg, hogy ismét ott lehetek a mezőnyben, nagyon várom már, hogy elkezdjük az idei bajnokságot. Ezúttal is nagy figyelmet fordítunk majd a pályák feldolgozásra, ezen a területen az elmúlt években komoly rutint szereztünk. Mi ugyanis minden egyes versenyen saját itinert készítünk, soha nem megyünk más füzetéből. Természetesen ezúttal is így lesz.

ORC abszolútban, a P14-es géposztályban értékelik majd Friedmann Zsolt és dr. Kovács Annamária teljesítményét csakúgy, mint korábban.

- Amikor megváltoztak a kupasorozat szabályai, mi nem alakították át az autónkat, ez továbbra is egy R4-es Mitsubishi – tette hozzá a miskolci ralis. – A hírek szerint a kategóriában lesznek új szereplők is, ezért kíváncsian várom, hogy mire leszünk képesek. Bízom benne, hogy a hosszú szünet után sikerül pontokat szereznünk most és a Boldogkő Rallyn is. Ha így lesz, akkor könnyen lehet, hogy komolyan ráfekszünk a teljes bajnokságra.

A Salgó Rally 2022 programja

Rally1, Rally1-ORC

Március 25., péntek

Adminisztratív átvétel

08:00 – 10.00 Salgó Vagyon Székház

Technikai átvétel

16:00 – 21.00 Nógrád Megyei Közlekedési Hatóság

08:00 – 20:00 Pályabejárás

Március 26., szombat

Gyorsasági szakaszok

8:04, GY1 – Salgótarján – Kazár – Vizslás/1

8:37, GY2 – Bátonyterenye – Szuha – Mátraalmás/1

9:45, GY3 – Cered – Tótújfalu – Zagyvaróna/1

11:11, GY4 – Salgótarján – Kazár – Vizslás/2

11:44, GY5 – Bátonyterenye – Szuha – Mátraalmás/2

12:52, GY6 – Cered – Tótújfalu – Zagyvaróna/2

14:18, GY7 – Salgótarján – Kazár – Vizslás/3

14:51, GY8 – Bátonyterenye – Szuha – Mátraalmás/3

15:59, GY9 – Cered – Tótújfalu – Zagyvaróna/3

16:40, Céldobogó – Salgótarján, Kisfőtér