Az NB I.-es bajnokság 24. fordulója keretében győzelmi kényszerben léptek pályára a bennmaradásért küzdő sárga-kékek, akik az elmúlt hetekben bukdácsoltak.

Babati és Cseri nélkül

A négy kör óta nyeretlen MZSFC mestere alaposan belenyúlt a korábbi alapcsapatába: a kulcsembernek számító Babatit és Cserit is kihagyta (az más kérdés, hogy a ­meccs végére kiderült: se velük, se nélkülük nem megy a kisvárosiaknak). A vendégeket ezúttal nem Waltner Róbert dirigálta, a vezetőedző ugyanis eltiltása miatt a lelátón ült, a körmeit azonban nem kellett lerágnia az idegességtől.

Nem kockáztattak

A meccs elején még mindenki arra gondolt, hogy miután a felek felveszik az üzemi sebességet, mutatványuk eléri az élvonal szintjét. Iram nem volt, a kapuk nem forogtak veszélyben, a túlbiztosított védelmek jól zártak, a labda a két 16-os között pattogott. Kockázatot egyik társaság sem vállalt, talán egyedül a szélső védők futottak fel, ha tehették, de beadásaik haszon nélkül fejeződtek be. Az unalmas első félidőt követően a nézők többsége sok cserét jósolt, a kövesdiek oldalán kettő be is következett. Supka Attila vezetőedző a támadások szervezésében jártas Babatit és Cserit küldte be, mást nem is tehetett, hiszen Qakát és Ikenne-Kinget szinte nem is lehetett látni a gyepen.

A matyók szakvezetője egyetlen pillanatra sem aludt el később sem: valamennyi csatárát frontba dobta, Drazicot és Vutovot abban a reményben, hogy csak villannak egyet, de nekik sem akadtak érdemi cselekedeteik. Ugyanígy járt Jurina (aki ugyan az első félidőben egyszer veszélyeztetett), T. Kis, továbbá a kitűnő képességekkel megáldott és remek rúgótechnikájú Besirovic is, így már csak Farkas D. vagy Vadnai esetleges alakításában bízhattak az alsóháziak. Mivel nekik sem ment jól a foci, a hajrára maradt még egy szabadrúgás, ez azonban olyan gyengére sikeredett, hogy Demjénnek még vetődnie sem kellett.

Romboltak

A találkozóra támadójáték elleni védőoltást vettek fel a felek: gólhelyzet egy akadt a hazaiak előtt, a vendégek viszont ilyet nem dolgoztak ki. Kaput eltaláló lövés talán kettő akadt, a hálóőröknek komolyabb módon mindössze kétszer kellett játékba avatkozniuk. A hetek óta formán kívüli dél-borsodiak a második félidőre némiképpen „feltámadtak”, többet kezdeményeztek, de már a 16-os előtt elfogyott a tudományuk, a büntetőterületen belül nem akadt értékelhető megmozdulásuk. Az otthoniakon túl súlyos kritika illeti a Zalaegerszeget is: a vendégek úgy érték el céljukat, szereztek egy pontot, hogy ezért a romboláson túl semmit nem tettek, előrejátékból megbuktak, de nekik jó az iksz, szemben azzal a Mezőkövesddel, melynek soraiban egyetlen kiemelkedő egyéni teljesítmény sem akadt. Az tény, hogy igyekeztek, akartak, ezekkel azonban nem tudták kiszenvedni a számukra annyira fontos győzelmet.

Mezőkövesd Zsóry FC – Zalaegerszegi TE FC 0–0

Mezőkövesd, 860 néző. V.: Pillók (Horváth Róbert, Horváth Zoltán).

Mezőkövesd Zsóry FC: Tordai (–) – Farkas D. (6), Pillár (5), Bilali (5), Vadnai (5) – Qaka (4), Cseke (5) – Ikenne-King (4), T. Kis (5), Besirovic (5) – Jurina (5). Vezetőedző: Supka Attila.

Zalaegerszegi TE FC: Demjén (–) – Lesjak (5), Sarafimov (6), Mocsi (6), Gergényi (5) – Sankovic (5), Bedi (5) – Ubochioma (5), Tajti (6), Halilovic (5) – Koszta (5). Vezetőedző: Waltner Róbert.

Csere: Qaka helyett Babati (5) a 46., Ikenne-King helyett Cseri (6) a 46., Gergényi helyett Sporjaric (5) a 46., Ubochioma helyett Milovanovikj (5) az 59., T. Kis helyett Drazic (4) a 60., Koszta helyett Zsóri (–) a 75., Jurina helyett Vutov (–) a 80., Tajti helyett Szalay (–) a 89. percben.

Sárga lap: Qaka a 22., Bedi a 28., Sankovic a 47., Bilali a 79., Pillár a 80., Mocsi a 88. percben.

Supka Attila: – Mindenképpen nyerni akartunk, mert nagy szükségünk volt a pontokra. A látottak alapján meggyőződéssel mondom, hogy többet érdemeltünk az iksztől. Különösen a játékosok hozzáállása ragadott meg: egységesnek mutatkoztunk. Abban bízom, hogy ez a folytatásban pontokban is kifejezésre jut majd. Tudomásul kell venni, hogy vannak olyan mérkőzések, amelyeken kevés gólszerzési lehetőség adódik, most ez történt, csupán egy-két alkalmunk volt, de ezeket kihasználatlanul hagytuk. Számunkra egyetlen feladat létezik: meg kell hosszabbítanunk első osztályú tagságunkat.

Ferenczi István pályaedző (aki az öt sárga lapja miatt eltiltott Waltner Róbert vezetőedzőt helyettesítette): – Azzal elégedettek lehetünk, hogy nem kaptunk gólt, de lehettünk volna élesebbek. Támadójátékunkból hiányoltuk a kreativitást és azt a fajta agresszivitást, amit az elmúlt meccseken tapasztaltunk. Nem alakítottunk ki nagy helyzeteket, egy-két lehetőségünk volt. Összességében elégedettek lehetünk azért, mert egy ponttal távoztunk Mezőkövesdről. Koncentrálnunk kell a következő fordulóra, hozzánk érkezik a Puskás Akadémia FC, ha nyerünk, akkor a két meccs négy pontjával boldogok lennénk.

Pénteken este játszották

Puskás Akadémia FC – Paksi FC 2–0 (1–0)

Gólszerző: Favorov (8.), Joao Nunes (67.).

Debreceni VSC – Újpest FC 1–2 (0–2)

Gólszerző: Dzsudzsák (65., 11-esből), ill. Zivzivadze (5.), Antonov (45+3.).

MTK Budapest – Budapest Honvéd 1–0 (0–0)

Gólszerző: Grozav (76.).

Kisvárda Master Good – Gyirmót FC Győr1–0 (1–0)

Gólszerző: Mesanovic (45.).

Mol Fehérvár FC – Ferencvárosi TC0–2 (0–0)

Gólszerző: R. Mmaee (68., 93.).

A bajnokság állása

1. Ferencvárosi TC 24 15 4 5 41–19 49

2. Kisvárda Master Good 24 12 8 4 39–24 44

3. Puskás Akadémia FC 24 13 5 6 33–25 44

4. Paksi FC 24 10 4 10 60–48 34

5. Zalaegerszegi TE FC 24 9 7 8 33–39 34

6. Újpest FC 24 8 6 10 33–36 30

7. Mol Fehérvár FC 24 8 5 11 28–33 29

8. Budapest Honvéd 24 8 4 12 39–40 28

9. Debreceni VSC 24 7 7 10 39–40 28

10. Mezőkövesd Zsóry FC 24 7 7 10 26–38 28

11. Gyirmót FC Győr 24 6 7 11 24–34 25

12. MTK Budapest 24 6 6 12 18–37 24

A 25. forduló programja

Március 18., péntek

20.00: Ferencvárosi TC – Mezőkövesd Zsóry FC

Március 19., szombat

15.00: Zalaegerszegi TE FC – Puskás Akadémia FC

17.30: Gyirmót FC Győr – Mol Fehérvár FC

19.45: MTK Budapest – Kisvárda Master Good

Március 20., vasárnap

13.15: Paksi FC – Debreceni VSC

18.30: Újpest FC – Budapest Honvéd

(A hajrában elvégzett szabadrúgásból sem született gól. Fotó: NS/Meder István)