Negyedik kupa­aranyát gyűjtheti be vasárnap a GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika férfi röplabdaegyüttese, amelynek az érdi MK-fináléban az Épkar-Pénzügyőr SE lesz az ellenfele. A Magyar Kupában (és elődjében) ezt megelőzően 67 döntőt rendeztek meg, az észak-borsodiak eddig háromszor (2004, 2005, 2018), míg a fővárosiak kétszer (2020, 2021) diadalmaskodtak.



Péter B. kérdéses



A barcikaiak szombaton ebéd után kelnek útra, és egy Érdhez közeli hotelben szállnak meg, ahol este még tart egy kis átmozgatást a szakmai stáb. Vasárnap délelőtt lesz lehetőségük Árváéknak az Érd Arénában edzeni, 11 és 12 óra között, ami után ebéd és pihenő szerepel a programban. A csapat a tervek szerint 16.45-kor érkezik majd a döntőnek helyet adó létesítményhez, ahol a kezdő sípszóig elvégzi az előírt dolgokat, például gyúrást, bemelegítést.



– Az Érd Arénát ismerem, legutóbb például decemberben voltam itt a válogatottal, másodedzőként – mondta Toronyai Miklós, a GreenPlan-­Vegyész RC vezetőedzője. – Rendeztek már itt több kupadöntőt, a kétoldali lelátók miatt sok néző elfér, nem túl nagy, de lehet rendesen mezőnyözni, úgyhogy ideális helyszín.



A Barcika a szokásos keretével veszi fel holnap a harcot, vagyis Dudás Tamás, Budai Balázs, Juhász Péter, Rodrigo Moraes, Carlos Páez, Caio De Pra, Csizmadia Tamás, Blázsovics Péter, Szabó Dávid, Bibók Balázs, Péter Márton, Árva Milán és Lukasz Ciupa áll rendelkezésre, míg Péter Benedek betegség miatt vélhetően nem lesz bevethető állapotban.



Párhuzamban Nyíregyháza



Egy kupadöntőnek mindig megvan a maga hangulata, nem hasonlítható egy „sima” meccshez. Hogy ezt miként lehet kezelni, hogyan lehet rá felkészülni?



– Jómagam játékosként öt kupadöntőben vettem részt a Vegyésszel, s ezek közül hármat megnyertem, megnyertünk – jelentette ki Toronyai Miklós. – De idehoznám és párhuzamba állítanám az első bajnoki aranyérmemet, amelyet még 1998-ban szereztem az NYVSC-Szabolcs Gabona csapatával. A nyíregyházi meccseken közel 3000 néző volt, óriási hangulat, már a bemelegítésnél is félig tele volt a bujtosi csarnok. Miután a Covid miatti korlátozások megszűntek, nem szükséges védettségi igazolvány sem, sok szurkolóra számítok, tőlünk, Barcikáról például több mint százan jelen lesznek. Nem mondom, hogy könnyű, de ki kell zárni a külső körülményeket, és csak a játékra kell figyelni. Arra kell koncentrálni, amit megbeszélünk, amit csinálni szeretnénk a pályán. Ilyenkor a meccs hevében egy-két, kispadról jövő buzdításon kívül más nemigen hallatszik a pályán, annyira fókuszál mindenki. Ilyenkor mindenki felfokozott állapotban van, de azért valamilyen szinten higgadtnak kell maradni, meg kell találni az egyensúlyt.



Nem volt hullámvölgy



A szakvezetőt arról is megkérdeztük, hogy miként látja az esélyeket, annak ismeretében, hogy a Pénzügyőr az Extraliga alapszakaszában kétszer is legyőzte a VRCK-t, tavaly októberben a fővárosban 3:1-re, idén februárban pedig a kazincbarcikai Don Bosco Sportközpontban 3:2-re.



– A vélemények megoszlanak arról, hogy kinek mennyi esélye van a győzelemre, mi azt mondjuk, pontosan a felsorolt tények miatt, hogy a PSE az esélyesebb – jelentette ki Toronyai Miklós. – A másik, ami ezt támasztja alá, hogy a Pénzügyőr nagyon kiegyensúlyozott produkciót nyújtott az alapszakaszban, nem voltak hullámvölgyei. Azonban azt is hozzátenném: a keretünk adott ahhoz, hogy elhódítsuk a kupát, és ugyan az évadban kétszer kikaptunk ellenfelünktől, közel voltunk hozzá. Ott szeretnénk folytatni, ahol az alapszakaszzáró összecsapáson, a Kistext SE ellen befejeztük, hogy felfelé jövő ágban vagyunk. A PSE-vel szemben eddig ebben a szezonban nem tudtuk átlépni az árnyékunkat, mindig valahol elcsúszunk. Bízunk abban, hogy most sikerül... Új dolgokat kitalálni már nem igazán lehet, a pillanatnyi forma fog dönteni, aki jobban koncentrál, és higgadt tud maradni a döntő pillanatokban, az nyerhet. Egyszer-kétszer be kell vállalni extra dolgokat, ha ez a mi oldalunkon lesz, akkor tudunk nyerni, ha a másik oldalon, akkor ők tudnak majd jobban érvényesülni. Aki egy kupadöntőn pályára lép, annak extra motivációval kell rendelkeznie, az a cél kell lebegjen a szeme előtt, hogy a trófeát a végén a magasba emelje.



A finálét megelőzően rendezik meg a bronzcsatát, amelynek keretében a Kecskeméti RC, valamint a Fino Kaposvár csap össze 15.30-tól. MI



Út a döntőig



Nyolcaddöntő

GLP Nyíregyháza – VRCK 0:3 (-15, -11, -15), VRCK – GLP Nyíregyháza 3:0 (8, 15, 13)

Dág KSE – Pénzügyőr SE 1:3 (-21, -12, 17, -18), Pénzügyőr SE – Dág KSE 3:1 (21, -20, 15, 12)

Negyeddöntő

MAFC-BME – VRCK 1:3 (21, -20, -22, -8), VRCK – MAFC-BME 3:0 (18, 18, 19)

Rákosmente PC – Pénzügyőr SE 0:3 (-14, -24, -14), Pénzügyőr SE – Rákosmente PC 3:0 (11, 16, 28)

Elődöntő

VRCK – Fino Kaposvár 0:3 (-20, -22, -22), Fino Kaposvár – VRCK 1:4 (-18, 20, -27, -19, -9) – aranyszettben

Kecskeméti RC – Pénzügyőr SE 0:3 (-24, -24, -24), Pénzügyőr SE – Kecskeméti RC 3:0 (23, 20, 19)



(A borítóképen: A kupagyőzelemért szállnak harcba a csapatok)