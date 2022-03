A csata az egyik fél harmadik sikeréig tart, s ugyan a viharsarkiak 2–0-ra vezetnek, a legutóbbi, második, miskolci mérkőzést múlt vasárnap nem vették egykönnyen. Ugyan a lila-fehérek az első két szettet megnyerték a városi sportcsarnokban (14 és 19 pontot csináltak a diósgyőriek), viszont a harmadik játszmában remekül röplabdázott a házigazda, olyannyira, hogy 26–24-re „elrabolta” ezen menetet. A Csaba a negyedik szettben újfent rákapcsolt, és összességében 94 perc alatt győzött 3:1-re.

A két együttes nagyon jól ismeri egymást, mégis mivel, hogyan tudta felpörgetni csapatát a gyenge békéscsabai szereplés után? – tettük fel a kérdést Leonidas Gaitanakisnek, a DVTK vezetőedzőjének.

– Fizikálisan és mentálisan is nagyon sokat dolgozunk, ugyanis tudom, hiszem, hogy a lányok többet tudnak és többet érdemelnek, mint amennyi látszik, mint amennyi eddig kijött – jegyezte meg a szakvezető. – A sportban mindig hinned kell magadban, ez volt a legfontosabb, amit meg kellett erősíteni. A békéscsabai meccset követően egy-két új taktikai elemet kellett kidolgoznunk, és mint már jeleztem, a mentális részre helyeztük a hangsúlyt.

Versenyképesnek maradni

Minek tudja be a harmadik szett megnyerését vasárnap? Jól küzdött a saját csapata, illetve rossz játékot nyújtott az esélyesebb Békéscsaba, vagy mindkettő? – kíváncsiak voltunk arra, hogy erre mit válaszol a szakvezető.

– Hazai pályán mindig másabb egy picit, a mi környezetünkben játszunk, a mi szurkolóink előtt – mondta Leonidas Gaitanakis. – De nemcsak emiatt volt más ez a mérkőzés, hanem az előzőleg soroltak miatt is. A Békéscsaba a teljes kezdőjével, a teljes keretével érkezett hozzánk, vagyis egyértelműek voltak a szándékai. Egy erős csapatról beszélünk, nagyon nehéz dolgunk volt, de csapatként küzdöttünk, versenyképesek voltunk, és ennek nagyon örültem, de nem csak én. Látszódott a koncentráció, az összpontosítás, nem akartunk lemaradni az ellenféltől, amikor vezetett. Ebből a szempontból is kiválóan sikerült a harmadik játszma, hogy két elveszített szett után fel tudtunk állni. Ez nekünk, a lányoknak nagy dolog, értékelni kell egy olyan csapattal szemben, amely a bajnoki címre tör.

Miskolcon sikerült „felbosszantani” az ellenfelet, és hogy ennek fényében mire számít a harmadik felvonáson – amelyet ma 18.30-tól rendeznek meg Békéscsabán –, ezt mondta a DVTK légiós trénere.

– Ellenfelünk edzője többek között azt nyilatkozta a vasárnapi meccs után, hogy kérte, ne altassa el csapata saját magát, mert annak rossz vége lehet... – sorolta Leonidas Gaitanakis. – Bebizonyítottuk az ellenfelünk szerint is, hogy számolni kell velünk. Azzal, hogy elvettünk tőlük egy játsz­mát, kicsit megráncigáltuk az oroszlán bajszát... Biztos vagyok abban, hogy nekünk fognak esni, saját környezetükben nem engedhetik meg maguknak, hogy ugyanúgy elveszítsenek egy felvonást, mint Miskolcon. Nincs mit veszítenünk, nagyon örülnék annak, ha szerdán is versenyképes lenne a csapat. Küzdeni, harcolni kell, nem a táblát nézni. Hiszek a csapatban, ez a mérkőzés is egy lecke lesz számunkra, amiből tanulni lehet.

A folytatás

Amennyiben a DVTK harmadszor is kikap a BRSE-től, úgy a továbbiakban majd az 5–8. helyért folytathatja a bajnokságot. A Diósgyőr az 1. MCM Diamant Kaposvár – Fatum-Nyíregyháza csata ágán van, ami azt jelenti, hogy a folytatásban ezen párharc vesztesével találkoznának Baidiukék. A somogyiak és a nyírségiek két meccs után 1–1-re állnak. Az alsóházi kezdés a két csapat megállapodásán múlik, de a kiírás szerint április 13-án indulhat.

(A borítóképen: Meglepetés lenne, ha újra szettet nyerne a DVTK)